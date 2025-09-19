Jak může Pluxee pomoci HR oddělení s motivací a udržením zaměstnanců?

Efektivní správa benefitů se systémem Pluxee Cafeteria
Pluxee Cafeteria je moderní benefitní portál, který usnadňuje správu pro HR i komfort pro zaměstnance:
- Přehledná administrace, napojení na HR systémy a přizpůsobení na míru.
- Součástí je manažerský modul, který umožňuje rychlé přidělení bodů zaměstnancům s osobním vzkazem, jednoduše, bez složitých procesů. Více informacínaleznete na webu.
Finanční motivace bez daňových ztrát
Převod bonusů do volnočasových benefitů dovolí zaměstnancům získat jejich plnou hodnotu. A to bez zdanění, které by běžnou odměnu snížilo až o 26 %. Pluxee to umožňuje díky modulu pro optimalizaci bonusů.
Široká nabídka benefitů pro každého
Pluxee nabízí rozsáhlou síť benefitních možností. Od stravenek a zdraví, přes sport a kulturu, až po zážitky, které zůstanou navždy. Vše dostupné přes webový portál i mobilní aplikaci.
Legislativní jistota pro HR
Pluxee sleduje legislativní změny, platné limity a pomáhá firmám dodržovat daňová pravidla. Pro rok 2025 je například limit pro volnočasové benefity stanoven na 23 278 Kč, pro zdravotní benefity až na 46 557 Kč.
Co získá HR díky Pluxee?
HR oddělení s Pluxee zjednoduší agendu, zvýší motivaci zaměstnanců a nabídne benefitní řešení, které respektuje individuální potřeby napříč týmem. Flexibilita, digitální správa, daňová výhodnost a silná značka zaměstnavatele. To jsou jen některé z přínosů.
Spoustu inspirace pro HR oddělení naleznete na blogu Pluxee. Přečtěte si například článek 5 tipů, jak efektivně motivovat zaměstnance.
Pluxee je tu pro vás. Nabízí moderní, spolehlivé a daňově výhodné řešení, které podpoří motivaci, angažovanost i dlouhodobou loajalitu vašich zaměstnanců. A loajalita zaměstnanců je v dnešní době to nejvíc.
Potřebujete konkrétní návrh na míru? Stačí se jednoduše ozvat!
Zdroj obrázku: BGStock72 / stock.adobe.com