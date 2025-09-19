Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak může Pluxee pomoci HR oddělení s motivací a udržením zaměstnanců?

Jak může Pluxee pomoci HR oddělení s motivací a udržením zaměstnanců?

BGStock72 / stock.adobe.com
Autor: BGStock72 / stock.adobe.com
Ilustrační obrázek
Zaměstnance dnes nelze udržet jen výší mzdy. Potřebují důvod, proč zůstat. Uznání, flexibilitu a benefity, které skutečně využijí. HR oddělení, které dokáže nabídnout takové řešení, získává silnější a angažovanější tým. A zde přichází Pluxee, s nástroji, které nejen motivují, ale i udrží talentované členy v týmu.
19. 9. 2025
pr článek

Sdílet

Efektivní správa benefitů se systémem Pluxee Cafeteria

Pluxee Cafeteria je moderní benefitní portál, který usnadňuje správu pro HR i komfort pro zaměstnance:

  • Přehledná administrace, napojení na HR systémy a přizpůsobení na míru.
  • Součástí je manažerský modul, který umožňuje rychlé přidělení bodů zaměstnancům s osobním vzkazem, jednoduše, bez složitých procesů. Více informacínaleznete na webu.

Finanční motivace bez daňových ztrát

Převod bonusů do volnočasových benefitů dovolí zaměstnancům získat jejich plnou hodnotu. A to bez zdanění, které by běžnou odměnu snížilo až o 26 %. Pluxee to umožňuje díky modulu pro optimalizaci bonusů.

Široká nabídka benefitů pro každého

Pluxee nabízí rozsáhlou síť benefitních možností. Od stravenek a zdraví, přes sport a kulturu, až po zážitky, které zůstanou navždy. Vše dostupné es webový portál i mobilní aplikaci.

Legislativní jistota pro HR

Pluxee sleduje legislativní změny, platné limity a pomáhá firmám dodržovat daňová pravidla. Pro rok 2025 je například limit pro volnočasové benefity stanoven na 23278, pro zdravotní benefity až na 46557.

Co získá HR díky Pluxee?

HR oddělení s Pluxee zjednoduší agendu, zvýší motivaci zaměstnanců a nabídne benefitní řešení, které respektuje individuální potřeby napříč týmem. Flexibilita, digitální správa, daňová výhodnost a silná značka zaměstnavatele. To jsou jen některé z přínosů. 

Spoustu inspirace pro HR oddělení naleznete na blogu Pluxee. Přečtěte si například článek 5 tipů, jak efektivně motivovat zaměstnance.

Pluxee je tu pro vás. Nabízí moderní, spolehlivé a daňově výhodné řešení, které podpoří motivaci, angažovanost i dlouhodobou loajalitu vašich zaměstnanců. A loajalita zaměstnanců je v dnešní době to nejvíc.

Potřebujete konkrétní návrh na míru? Stačí se jednoduše ozvat!

Zdroj obrázku: BGStock72 / stock.adobe.com

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).