Mezinárodní úspěch: dům obuvi Hittcher využívá Kaufland marketplace

Tento rodinný podnik prodává obuv od roku 1934. Příležitosti, které se otevřely díky prodeji prostřednictvím online marketplace, udělaly z firmy, která původně působila jen na lokální úrovni, evropského hráče.
„Hlavních prodejů dosahujeme prostřednictvím online marketplace,“ říká Marcus Höhne, člen vedení domu obuvi Hittcher. „Zejména marketplace Kauflandu se pro nás staly díky své technologické infrastruktuře v kombinaci s vysokým povědomím o značce Kaufland důležitými prodejními kanály. Vzhledem k naší mezinárodní prodejní strategii nám orientace na Evropu ze strany Kaufland Global Marketplace nabízí ideální prodejní prostředí.
Jediná registrace otevírá přístup k sedmi marketplace Kauflandu
Stejně jako 13 000 dalších prodejců i Marcus Höhne těží z toho, že k prodeji na všech marketplace Kauflandu je zapotřebí pouze jedna registrace. Inovativní technologie multi marketplace propojuje bezproblémově všechny marketplace Kauflandu.
„Prodej na dalších marketplace Kauflandu je bez většího dodatečného úsilí,“ pochvaluje si Marcus Höhne a dodává: „Všechny údaje o nabídkách, produktech a objednávkách lze snadno spravovat z jednoho portálu. Tímto způsobem můžeme výrazně rozšířit náš dosah, a to pohodlným způsobem, který je šetrný k našim zdrojům.“
Společnost dnes prodává na sedmi marketplace Kauflandu, a tak dokáže potenciálně oslovit 139 milionů online zákazníků. Díky komplexnímu řešení all-in-one mohou prodejci snadno a rychle zvýšit svůj dosah, zvětšit skupiny zákazníků, rozšířit svou přítomnost online a posunout svůj prodej na mezinárodní úroveň způsobem, který šetří zdroje.
Intuitivní onboarding a další služby marketplace – k prvnímu prodeji za pouhé dva dny
„Aktivace dalších prodejních kanálů je snadná. Od onboardingu až po první prodeje uplynou obvykle jen dva dny. Proces je intuitivní a lze jím rychle projít,“ vysvětluje Marcus Höhne. „Vstup na nové trhy ulehčují navíc další služby, které marketplace poskytuje. Pro nás se ukázaly jako obzvlášť užitečné automatizované nástroje na překlad zákaznických tiketů a nástroj pro úpravu cen v různých měnách,“ doplňuje Höhne.
Koncem léta 2025 expandoval Kaufland Global Marketplace na třetí a čtvrtý největší evropský e-commerce trh, čímž prodejcům zpřístupnil nové možnosti a cílové skupiny. Nejen nové marketplace, ale i pravidelná implementace nových funkcí pravidelně optimalizují zážitek z prodeje: S ohledem na potřeby prodejců se neustále vyvíjejí nové funkce, nástroje i služby, které usnadňují a zefektivňují (mezinárodní) prodej na marketplace Kauflandu. Mezi tyto funkce patří například zpracování plateb v místní měně, zákaznická podpora první úrovně v jazyce příslušného marketplace nebo automatizovaný překlad údajů o produktech a právních textů.
Vysoké povědomí o značce (až 99 procent) přitahuje cílovou skupinu
„Díky bezplatným automatickým službám marketplace se můžeme soustředit na zvýšení prodeje,“ dodává Marcus Höhne.
K tomu přispívá také vysoké povědomí o značce Kaufland v zemích, kde marketplace působí, které dosahuje až 99 procent.
„Tak velká jména značek jsou pro mezinárodní prodejce, jako jsme my, obzvlášť atraktivní, protože můžeme rychle a snadno oslovit velké množství online zákazníků, aniž bychom museli investovat mnoho finančních prostředků do oslovení cílové skupiny.“
Za online marketplace Kauflandu stojí prodejce potravin Kaufland. Kaufland má 1 600 prodejen v osmi zemích a je jedním z předních maloobchodních řetězců v Evropě. Nabízí široký sortiment produktů každodenní potřeby. Toto jedinečné propojení offline a online obchodu je navíc posíleno věrnostními programy pro zákazníky, jako je Kaufland Card a aplikace Kaufland, což vede k tomu, že mnoho zákazníků má k této značce hlubokou důvěru, z čehož těží i online marketplace. Jen na Kaufland.de nakupuje každý měsíc až 32 milionů zákazníků.
Trvalý úspěch díky spolupráci na partnerské úrovni
„Jsme velmi spokojeni se spoluprací na partnerské úrovni a obzvlášť si ceníme služeb a rychlé podpory ze strany osobního týmu podpory pro prodejce. S Kaufland Global Marketplace se nám podařilo rychle dosáhnout obratu z přeshraničního prodeje, a proto se těšíme na společnou budoucnost, nové země i na další spolupráci.“
„S Kaufland Global Marketplace jdou naše čísla permanentně nahoru! Od září 2024 jsme zaznamenali nepřetržitý mezinárodní růst. Na marketplace Kauflandu nás velmi mile překvapila nízká míra vráceného zboží. Dokonce i v Německu, kde je míra vrácení u obuvi obvykle vyšší, jsme s výsledky velmi spokojeni,“ potvrzuje Marcus Höhne.
„Silná výkonnost nám pomáhá s diverzifikací trhu. Nejsme již závislí na jediném poskytovateli, ale nabízíme naše portfolio produktů co nejvíce způsoby. Proto doporučujeme všem prodejcům, ať už malým nebo velkým, prodávat nejen na jednom, ale hned na několika, ideálně na všech marketplace Kauflandu. Podle našeho názoru jinak zbytečně plýtvají velkým potenciálem!“ A Marcus Höhne má pro prodejce ještě jednu radu: „Samozřejmě to jde i na vlastní pěst, ale kdo má tu možnost, nechte se podpořit softwarovým partnerem. Od roku 2024 spolupracujeme s irisOne a se službami našeho partnera jsme velmi spokojeni. Kaufland Global Marketplace spolupracuje se 150 technologickými partnery – najděte si toho pravého a expandujte na mezinárodní úroveň!“
Začněte prodávat s Kaufland Global Marketplace zdarma! Zaregistrujte se nyní s promo kódem PODNIKATEL25 a využijte této jedinečné příležitosti. Získejte tři měsíce bez základního poplatku na všech marketplace Kaufland. Akce trvá do 30. listopadu 2025 – nepropásněte ji a zaregistrujte se.