Podnikatel.cz  »  Články  »  Naučte se využívat AI v marketingu prakticky

Naučte se využívat AI v marketingu prakticky

MM
Autor: Internet Info
Lednová online konference MARKETING MEETING podnikatelům přinese konkrétní návody, jak s pomocí umělé inteligence zefektivnit marketing, zvýšit návštěvnost webu, ušetřit čas a získat více zákazníků.
Dnes
pr článek

Sdílet

Umělou inteligenci přijímáme jako velkého pomocníka – při tvorbě textů, grafiky, videí, ale také při plánování kampaní nebo optimalizaci webu. A jak jste na tom vy, využíváte AI naplno?

Právě tomu, jak AI zapojit do marketingu v každodenní praxi, se budou věnovat experti na online setkání MARKETING MEETING: AI v marketingu prakticky. Akce proběhne 20. ledna 2026 od 10:00 a záznam bude účastníkům k dispozici.

Podíváme se na tato stěžejní témata:

  • Jak využít AI pro tvorbu obsahu na sociálních sítích
  • Jak zvýšit organickou návštěvnost a dostat se do AI výsledků vyhledávání
  • AI jako tvůrce i režisér televizní reklamy
  • AI agenti v reklamních agenturách – co vše dokážou
  • Využití AI avatarů – jaké jsou jejich výhody i limity
  • Užitečné AI nástroje pro marketéry
  • Právní aspekty AI – co si pohlídat při tvorbě marketingového obsahu

Ukázka programu:

Jak využít AI při tvorbě obsahu na sociálních sítích

Chcete tipy na nové nápady a ušetřit čas během jejich realizace? Oldřiška Hradcová ze Včeliště vám ukáže konkrétní tipy, jak pomocí vlastního GPT asistenta tvořit příspěvky, jak urychlit tvorbu grafiky s AI v Canvě nebo pomocí jakých nástrojů generovat obrázky a videa.

AI jako režisér: Příběh jedné úspěšné TV reklamy

Může se AI označit za úspěšného režiséra? Ne zcela, ale jedna TV reklama vytvořená v roce 2025 to částečně dokázala — nejen že vznikla rychleji a levněji, ale přinesla o 70 % lepší výsledky. Postupy, nástroje, slepé uličky i rozhodnutí, která stála za celým procesem, odkryje Petr Princ z ePojisteni.cz.

AI SEO hack, který ušetřil 800 tisíc korun

Jak AI SEO Copy Booster pomohl technickému webu AGC Plasma zvýšit organickou návštěvnost, ušetřil stovky tisíc na PPC a dostal obsah do výsledků AI vyhledávačů? Reálnou case study představí Daniel Musil z AITOM Digital.

AI agenti v kreativních agenturách

Jak mohou AI agenti fungovat v praxi kreativní agentury? Jan Suda z McCann Prague představí konkrétní příklady AI agentů a podělí se o zkušenosti s jejich provozem. Dozvíte se, jak agenti mění role a úlohy lidí a co je klíčové pro jejich úspěšné nasazení v marketingové praxi.

V příštím roce pro vás máme nachystaná celkem čtyři marketingová setkávání MARKETING MEETING, během kterých se do hloubky podíváme na klíčová témata a nové trendy v marketingu. A vy můžete získat zvýhodněné vstupné na všechny čtyři akce v rámci jednoho balíčku za 6 900,–.

Těšit se můžete na tyto konference:

20. ledna – AI v marketingu prakticky

12. února – Jak na obsah a reklamu na sociálních sítích 

4. června – Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery 

24. září – Hravý marketing: jak na mobilní aplikace a gaming

MMAutor: Internet Info

Programpřehled řečníků konference MARKETING MEETING: AI v marketingu prakticky najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete u registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.

Partnerem je agentura Sherpas a mediálními partnery jsou MediaGuru a Marketing Journal. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Proč přichází éra suverénních datových center?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Evropa už utíká od amerických cloudů

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).