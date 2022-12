Potřebujete systém ERP v době recese?

Odborníci předpovídají, že růst cen bude pokračovat i v nadcházejícím roce. Slovo recese a její možné dopady se mezi podnikateli objevují stále častěji, což nelze vyloučit, ale není třeba panikařit. Podívejme se, jak lze toto náročné období využít ve váš prospěch.

Období stagnace k nastartování podnikání

Každý podnikatel ví, jak důležité je mít dostatek zásob na skladě. Pokud je zboží delší dobu nedostupné, hrozí, že zákazníci odejdou ke konkurenci. Na druhou stranu také není dobré mít plné zásoby zboží, po kterém není poptávka. Není třeba dodávat, že v zásobách je vázáno mnoho peněz, které můžete v obtížném období využít lépe. Nevýhodou je také to, že máte na skladě zboží, které se neprodává, a zabíráte místo pro zboží, o které mají zákazníci zájem, ale vy je nemáte kam uložit. Mantrou každého podnikatele je proto efektivní řízení skladových zásob.

Pokud se s těmito problémy potýkáte, můžete oslabení ekonomiky využít k jejich řešení a připravit svůj podnik na období růstu, abyste si během expanze mohli „ukousnout co největší kus“ z pomyslného tržního koláče.

Na co byste se tedy měli zaměřit a co vám může pomoci? Odpovědí jsou 3 tipy, jak řídit firmu v oslabené ekonomice:

1. automatizujte svoje procesy,

2. optimalizujte náklady,

3. efektivně řiďte skladové zásoby.

Systém ERP, který automatizuje a optimalizuje

Pokud chce podnikatel v dnešní době udržet krok s konkurencí, musí sledovat aktuální trendy v oblasti informačních systémů. Inteligentní technologie a moderní systémy mohou firmám ušetřit spoustu peněz a často zjednodušit práci jejich zaměstnanců.

Jedním z takových informačních systémů je Money ERP, který pomáhá podnikatelům již 17 let. S jeho pomocí mohou podnikatelé efektivně řídit své podnikání, automatizovat firemní procesy, optimalizovat finanční toky a získávat kvalitní data potřebná pro každodenní rozhodování.

Mezi jeho hlavní výhody, které uvádějí zákazníci Money ERP, patří:

zjednodušení práce se zákazníkem,

urychlení prodeje a expedice zboží zákazníkům,

zjednodušení skladového hospodářství a účetnictví,

správa e-shopu z jednoho místa,

propojení jednotlivých modulů,

dokonalý přehled firemních dat,

flexibilita a otevřenost systému.

Automatizace jako začátek růstu firmy

Řízení každé společnosti zahrnuje řadu zdlouhavých a rutinních, ale zásadních procesů. Pokud se je však rozhodnete automatizovat a zvolíte správný systém ERP, můžete svému podniku pomoci růst.

Autor: Pixabay.com

A jak vám může automatizace procesů pomoci? Díky ní můžete:



efektivně řídit sklady,

urychlit zpracování objednávek,

snížit chybovost při změně pořadí,

snížit počet stížností, a tím i náklady na služby zákazníkům,

zpracovat více objednávek za kratší dobu,

zbavit se papírových dokumentů a urychlit schvalovací procesy,

automatizovat skladové reporty,

urychlit proces onboardingu,

zjednodušit řízení velkého počtu zaměstnanců.

Dokážete si představit, jak by vypadal váš pracovní den bez papírování, přepisování dat, běhání po skladu a nekonečného hledání konkrétního zboží?

Zákazníci systému Money ERP ano. Díky propojení systému ERP s vaším e-shopem, které umožňuje konektor E-shop PLUS, se všechny objednávky automaticky přenášejí přímo do systému ERP. Nemusíte se vůbec starat o to, zda je položka dostupná na skladě. Díky modulu Sklad a řešení Mobile PDA, propojenému se systémem ERP, přesně víte, kolik položek máte na skladě a kde přesně máte zboží hledat. Nakonec jsou vaše objednávky zpřístupněny modulu Chameleoon Shipping prostřednictvím rozhraní API a můžete si nechat automaticky vytisknout přepravní štítky. O odeslání objednávky bude zákazník informován prostřednictvím modulu SMS.

E-shop může čerpat veškeré informace z Money ERP v reálném čase, od skladové dostupnosti přes stavy zpracování objednávek až po faktury. Získáte tak relevantní údaje a dokonalý přehled o obratu zásob. A co je nejlepší, nemusíte neustále sahat po excelových tabulkách nebo poznámkových blocích.

Díky automatizaci můžete všechny procesy svěřit informačnímu systému a nechat ho pracovat za vás.

Pořádek na skladě s ERP systémem

Máte příliš vysoké náklady, které se neustále zvyšují? Věděli jste, že příčinou mohou být i špatně nastavené procesy? Pokud vám ve skladu dlouhodobě leží určité množství zboží, které se neprodává, je někde chyba. Se systémem ERP můžete vyřešit i tento problém. Jak na to?

Udělejte si pořádek ve skladu. Díky optimalizaci zásob získáte:

přehled a kontrolu nad skladovým hospodářstvím,

vždy aktuální zásoby v e-shopu,

snížit počet chyb při přepravě,

nebudete mít zbytečně vázané finance ve skladu.

Efektivní řízení skladu znamená mít k dispozici přesné informace, na jejichž základě se můžete rozhodovat. Potřebujete mít informace nejen o zboží, jeho dostupnosti, ceně a umístění ve skladu, ale také o objednávkách, prodeji a dodavatelích. V informačním systému Money ERP máte všechna data na jednom místě a můžete je snadno propojit s maloobchodní prodejnou nebo e-shopem a automatizovat řadu rutinních procesů. Získáte tak přehled o procesech nákupu a prodeje, ale také odpověď na otázku, co se prodává a co ne.

Jakmile si zákazník objedná zboží z vašeho e-shopu, objednávka se automaticky odešle do systému ERP, zboží se odečte ze skladu a vy i ostatní zákazníci přesně vidíte, kolik zboží je ještě k dispozici.

Díky modulu Sklad můžete nastavit limity zásob (minimální a maximální stavy zásob) pro každou položku. Při jejich překročení vás systém ERP může upozornit na nedostatek zásob, takže můžete na situaci reagovat s dostatečným předstihem.

Prodávejte jen to, co zákazníci skutečně kupují

Informační systém Money ERP je místem, kde máte všechna data shromážděná na jednom místě. Inventury nebo různé typy výkazů již nejsou pro vaše zaměstnance strašákem, mohou je vyplnit na několik kliknutí.

Díky tomu přesně víte, jaký druh zboží se prodává více a které položky jsou tzv. opozdilci. Data můžete snadno vyhodnocovat v reálném čase a plánovat další prodejní strategii. Jednoduše se věnujte rozvoji svého podnikání a posuňte ho na vyšší úroveň.

Jak se ale orientovat v množství dat, které informační systém poskytuje? Dobrým pomocníkem je v tomto případě modul Business Intelligence, který čerpá data o prodeji z Money ERP, zobrazuje je a pomáhá je analyzovat. Tímto způsobem získáte různé manažerské pohledy na data. Máte přehled o slabých stránkách svého podnikání, ale také o tom, které produkty se prodávají lépe, které hůře a jak nakupují vaši obchodní partneři.

Kráčejte s dobou

Současná doba nám přináší mnoho výzev. Ať chceme nebo ne, postupně mění způsob naší práce. Neusínejte na vavřínech. Už nestačí sledovat nejnovější trendy ve své profesi. Držte krok s dobou, vyberte si správný systém ERP, šetřete čas, automatizujte a optimalizujte, aby vaše firma mohla dále růst.