Převod peněz na kartu Visa a MasterCard

Celý proces platby ale může být jednodušší v případě převodů peněz podle čísla karty, jak rozebereme v tomto článku.

Je třeba zdůraznit, že převod peněz na kartu Visa nebo MasterCard je možný. Pro jeho realizaci potřebujete znát pouze číslo karty příjemce. Je to velmi pohodlné! Ne každý zná ihned “z hlavy” číslo svého bankovního účtu. Ale bankovní karta je vždy po ruce.

Bezesporu nejpopulárnějšími vydavateli karet jsou samozřejmě Visa a MasterCard, takže převody na takové karty jsou nejžádanější. Navzdory poptávce české banky se spuštěním této nové služby ale nespěchají a zákazníci stále hledají způsoby, jak pohodlně doplňovat účty prostřednictvím různých aplikací, platebních systémů a podobně.

Peníze můžete poslat “na kartu” v ČR nebo do zahraničí jednoduše pomocí čísla karty. Například český platební systém BitEffect umožňuje posílat takové převody jednoduchým a pohodlným způsobem se zaplacením jen minimální provize. Takové převody peněz jsou u velké většiny bank připsány na kartu příjemce okamžitě. Pro banky v některých zemích nejsou takové převody dostupné (některé banky v USA a Kanadě), v tomto případě o tom však budete vědět hned a částka bude vrácena na váš účet.

Peníze na kartu můžete posílat nejen v České republice, ale i po celém světě. Pro zaslání prostředků stačí znát pouze číslo karty příjemce. To znamená, že peníze lze poslat do kterékoli země na světě a během několika minut budou peníze připsány na jakoukoli kartu Visa nebo Mastercard moldavské, kazašské, německé, polské a jiné banky kdekoli na světě. Přitom nezáleží na tom, v jaké měně je účet vedený v bance, která kartu vydala, protože převod bude připsán podle kurzu banky. Dnes by takové okamžité převody na kartu neměly být ztotožňovány s novými high-tech službami, protože jsou prostě nutností pro moderní podnikatele, turisty, expaty, freelancery.

Do systému BitEffect se můžete zaregistrovat do 5 minut. A abyste mohli v budoucnu posílat převody na karty Visa a MasterCard, stačí projít ověřením v systému. Takový platební účet můžete doplnit bankovním převodem v českých korunách nebo eurech i hotově na pobočkách prostřednictvím terminálů společnosti Sazka. Pokud v prvním případě závisí čas připsání na bance odesílatele, ve druhém případě jsou peníze připsány na účet do 10 minut.

Více o službě si můžete přečíst zde.