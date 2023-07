Služby daňových vratek s Eurowag

Podávání žádostí o vrácení či refundaci DPH (často se setkáme také s anglickou zkratkou „VAT“, v německy mluvících zemích je to „MwSt.“ nebo „USt.“, jinde také „IVA“) v mnoha různých evropských zemích bývá často velmi komplikované, a proto každý rok doslova leží na silnici miliony eur na potenciálních vratkách bez uplatnění nároku. Pro vás jsou to ale peníze, které jste mohli investovat třeba do růstu firmy, do nákupů, do rozšíření nebo údržby vozidel a jiného zařízení. Spousta firem přesto žádosti o vracení DPH zkrátka nepodává, a to právě z důvodu velké administrativní náročnosti nebo prostě proto, že se v daňové legislativě různých zemí a v rozdílech mezi nimi zkrátka nevyznají.

I když se ale dopravní firma rozhodne žádost o vrácení DPH podat, často se jí nepodaří zažádat o správnou částku. Příčinou mohou být chybějící účtenky a doklady nebo jednoduše neznalost daňových zákonů a předpisů v té které zemi.

Společnost Eurowag nabízí svým klientům profesionální daňové služby, které pomáhají ve zjednodušení, vyřízení a optimalizaci procesu vracení DPH. Jak tyto mezinárodní daňové služby mohou pomoci i vám a jak získat z daňových vratek maximum, zjistíte v dalším textu článku.

Složitá zákoutí evropských daní

Pochopit všechny různé daňové systémy jednotlivých evropských zemí může být skutečně komplikované a náročné. Evropská unie definuje v tomto směru jen hrubé základní principy, kterými by se měly členské státy řídit, jinak má ale každý své vlastní daňové zákony, vyhlášky, předpisy i administrativní postupy.

Když k tomu připočteme ještě několik dalších faktorů, které jsou fakticky důsledkem této různorodosti, je pro dopravní firmu správné podání všech možných daňových formulářů a žádostí v různých zemích bez pomoci profesionální služby daňového poradenství skutečně obtížné. Různé daňové služby, smlouvy o dvojím zdanění a pravidla pro odpočty DPH (VAT) v jednotlivých zemích, nemluvě o přeshraničních transakcích a pravidlech EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. směrnice ATAD), to všechno dokáže solidně zamotat hlavu i zkušenému daňovému poradci.

I když ale máte ve své dopravní firmě nejspíše svoje vlastní účetní oddělení (anebo v menší firmě najaté externí účetní), může být i pro ně náročné držet krok s veškerými změnami v legislativě, novelami a změnami v daňových předpisech a postupech, zejména když se v této oblasti musejí orientovat napříč několika zeměmi, v nichž obvykle žádáte o vratky daní. Proto si také nemálo firem na podobné úkony najímá raději specializovaného dodavatele daňových služeb, přestože mají na účetnictví svůj vlastní, „domácí“ tým.

Jestliže si najmete skutečné profesionály v oblasti daňových služeb pro právnické osoby, mohou vám každoroční pohledávky v několika různých zemích proměnit v dosti velké vratky DPH na účtu. Ani v takovém případě, kdy si na zpracování daňových záležitostí najmete externí profesionály a dohodnete se s nimi na zajištění služeb přesně podle vašich potřeb, se ještě nezbavíte povinnosti vedení veškeré evidence a shromažďování daňových dokladů. A to pro firmu znamená nemalou administrativní zátěž, zejména pokud musíte veškeré finanční doklady posílat zmíněným daňovým poradcům.

Co je to DPH (VAT) a jak se v Evropě liší?

Daň z přidané hodnoty neboli DPH představuje univerzální systém tzv. nepřímé daně ze spotřeby zboží. (Jak jsme se zmínili v úvodu článku, často se setkáme také s anglickou zkratkou „VAT“, německou „MwSt.“ či „USt.“ nebo italskou či španělskou „IVA“.) V zemích Evropské unie platí v zásadě pro veškeré nakupované a prodávané zboží a služby; daň zaplatí v konečném důsledku koncový spotřebitel zboží či služby a její konstrukce usnadňuje vymáhání a ztěžuje vyhýbání se jejímu placení ze strany firem. Zboží a služby jsou zpravidla rozděleny do dvou, výjimečně tří daňových skupin (kategorií) a procentní sazba DPH v jednotlivých členských zemích se pohybuje od 5 % (nejnižší dovolená výše ve snížené sazbě) až do 25 %, či dokonce 27 % v Maďarsku, která je nejvyšší v EU.

Podrobnější informace o evropské úpravě daně z přidané hodnoty a o platných sazbách v jednotlivých zemích najdete (v angličtině) na stránkách Evropské komise.

Daň, kterou zaplatí při nákupu zboží a služeb firma, se v zásadě odečítá od daně přijaté v rámci prodeje jejího vlastního zboží a služeb (toto je princip placení DPH). Jak jsme už uvedli, podávání žádosti o vratku DPH v jiném členském státě může být dosti komplikovaná a nevděčná práce. Musíte shromažďovat veškeré faktury a účetní doklady za všechny způsobilé nákupy v dané zemi – a každý z nich musí splňovat určité požadavky z pohledu informací povinně uváděných na faktuře nebo daňovém dokladu. Poté musíte podat vlastní žádost o vratku. Postup se podle jednotlivých zemí může lišit, ale zpravidla to znamená vyplnit formulář žádosti s podrobnými informacemi v souladu s požadavky zákonů platných v dané zemi a připojit k němu veškeré doklady a dokumentaci.

Po všem tomto musíte ale ještě čekat na zpracování žádosti a až potom vám může být vyplacena vratka DPH. Doba zpracování vratky DPH je závislá na konkrétní zemi, ve které žádost podáváte, a samozřejmě na různých dalších faktorech. V průměru budete na peníze čekat zhruba 16 týdnů od podání žádosti – ale někdy se celý proces může protáhnout třeba až na 8 měsíců.

Máte ovšem ještě druhou možnost: stát se zákazníkem společnosti Eurowag a celý proces si podstatně zjednodušit.

Služby vracení daní od Eurowag jsou pro vás snadným řešením

Společnost Eurowag nabízí svým zákazníkům služby vracení daní, které jim uleví jak od administrativní „papírové války“, tak i od zbytečného stresu. Pro tyto služby máme celý tým profesionálů s mnoha roky zkušeností a odborných znalostí, kteří jsou v otázkách nároků na vracení DPH/VAT/MwSt. i spotřebních daní v mnoha evropských zemích připraveni pomoci i vám.

Nechte veškeré zpracování faktur a podávání žádostí o vratky DPH na nás – a zbavte se tak zbytečné administrativní zátěže a maximalizujte svůj cash flow. Přes klientský portál máte přístup k našim službám v nepřetržitém režimu po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, přičemž naši specialisté zákaznické daňové služby vám podají veškerou podporu ve vašem jazyce.

Návratky DPH přes Eurowag: větší, rychlejší a jednodušší

Chcete z návratků DPH dostat co nejvíce a za co nejkratší čas? Přesně v tom vám pomohou služby daňových vratek od Eurowag. V našem systému probíhá zpracování vratek za pomoci umělé inteligence, a to u faktur Eurowag i faktur od externích třetích stran – a tím se výrazně zkracuje čas, za který vám budou vyplaceny vaše oprávněné finanční nároky. Získané peníze můžete využít podle potřeb své firmy – mimo jiné si pomocí nich můžete zvýšit kreditní limit na naší palivové kartě nebo vyřešit placení silničního mýta prostřednictvím našich jednotek.

Spojte se s námi ještě dnes a ihned se dozvíte, jak vám Eurowag pomůže pohybovat se na vaší cestě k úspěchu rychleji a přes všechny hranice.

