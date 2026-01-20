Podnikatel.cz  »  Články  »  Sociální sítě bez iluzí: jak z nich dostat zakázky, nejen lajky

Sociální sítě jsou klíčovým místem, kde se značka potkává se zákazníkem. Únorový MARKETING MEETING ukáže, jak tenhle prostor využít – od obsahu a reklamy po UGC, AI a právní pravidla.
Sociální sítě nejsou jen o lajcích, ale o reálných výsledcích – viditelnosti, prodeji a ziskovosti. Na online setkání MARKETING MEETING: Jak na obsah a reklamu na sociálních sítíchsedozvíte, jak tyto platformy efektivně využít pro váš byznys. Představíme vám praktické tipy pro nastavení reklamy, práci s uživatelským obsahem, zapojení influencerů a využívání AI pro tvorbu obsahu, vše zaměřené na dosažení měřitelných výsledků.

12. února online se řečníci zaměří na klíčové trendy roku 2026 a ukáží vyzkoušené postupy, které vám pomohou získat náskok před konkurencí. 

Jaká témata vás čekají:

Jak efektivně využít obsah od vašich zákazníků v reklamách a příspěvcích

Vít Janda vám ukáže, jak správně využívat obsah, který vytvoří vaši zákazníci, a jak ho zapojit do reklamy nebo příspěvků na sociálních sítích, aby vaše kampaně přinášely konkrétní výsledky.

Trendy, které hýbou LinkedInem v roce 2026

Radka Legerská vám poradí, jak vytvářet obsah na LinkedInu, který přitahuje pozornost, a jak využít rostoucí roli umělé inteligence k tomu, aby vaše příspěvky byly účinnější.

Jak využít umělou inteligenci pro tvorbu obsahu

Mikoláš Bílek ukáže, jak vám může umělá inteligence pomoci urychlit tvorbu kvalitního obsahu pro vaše sociální sítě a usnadnit vám tak práci i v malém týmu.

Co dnes rozhoduje o výkonu reklamy sociálních sítích

Honza Bartoš vysvětlí, proč některé reklamy fungují lépe než jiné a jak propojit vaše reklamy s konkrétními obchodními cíli, abyste dosáhli dlouhodobého úspěchu.

Jak na sociální sítě bez přehánění

Tomáš Pohl vám ukáže, jak přistupovat k sociálním sítím jednoduše a efektivně, i když nejste zrovna extrovert nebo nemáte čas na každý trend. Sociální sítě mohou fungovat i v B2B sektoru, pokud víte, jak na to.

Jak si správně půjčit obsah od jiných

Pokud plánujete použít obsah od jiných, advokátka Petra Dolejšová vám vysvětlí, kdy si můžete být jistí, že je vše v pořádku, a kdy je lepší si obstarat právní souhlas.

Nezmeškejte příležitost získat konkrétní nástroje a know-how, které vám pomohou využít sociální sítě na maximum a posunout vaše podnikání dál. Připojte se k nám 12. února a začněte tvořit obsah, který skutečně přináší výsledky!

Programpřehled řečníků konference MARKETING MEETING: Jak na obsah a reklamu na sociálních sítíchnajdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete u registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.

Pokud vás program zaujal, nabízíme vedle jednotlivé registrace také zvýhodněný roční balíček na všechny čtyři akce MARKETING MEETING v roce 2026.

Balíček zahrnuje tyto konference:

Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info

