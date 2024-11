Věděli jste, že smlouvy můžete podepisovat rychle a online?

Život podnikatele je nerozlučně spojený s papírováním. Alespoň nedávno tomu tak ještě bylo, dnes je to ale maličko jinak. Ty tam jsou doby, kdy jsme se kvůli každému podpisu museli se svým protějškem scházet, v dnešní době to už není nutností. Jak je to možné? Světlo světa spatřil elektronický podpis, který nám život umí výrazně zjednodušit.