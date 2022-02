Apple Pay je nejoblíbenější platební metodou. Češi tak utratili několik miliard

Platební metody musí být co nejjednodušší, ale zároveň si musí zachovat patřičnou úroveň bezpečnosti. To reprezentují právě služby, jako je Apple Pay, Google Pay a další. Hlavním trendem je podle Jana Hailicha, šéfa platebních řešení v České spořitelně, přesun zákazníků na mobilní zařízení a zejména na telefony. Zatímco dříve tam zboží jen vyhledávali, nyní jsou na nich schopni dokončit celý nákupní proces. Při používání těchto služeb stačí mít nahranou kartu ve svém mobilním zařízení nebo v hodinkách a při placení je přiložit k terminálu.

Bezkontaktní placení je na vzestupu

V současné době stoupá obecně obliba bezhotovostního placení v kamenných obchodech (platební kartou nebo chytrým telefonem). Jana Pokorná, tisková mluvčí Air Bank, uvádí, že průměr na trhu je podle statistik Sdružení bankovních karet něco přes 10 plateb kartou za měsíc a klienti Air Bank patří mezi ty nejaktivnější na českém bankovním trhu s průměrnými 16 platbami za měsíc. Placení chytrým telefonem nebo hodinkami si jako jednoduchou možnost placení oblíbili klienti napříč bankami. Například v Bance CREDITAS tyto služby celkově využívá kolem čtvrtiny klientů a jejich podíl stále roste. Na vývoji plateb přes digitální peněženky má ale vliv i lockdown (v konkrétním období je znatelný propad), upřesňuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu této banky.

Podle Jana Hailicha celkově dnes pomocí Apply Pay, Google Pay, Garmin Pay či Fitbit Pay platí okolo 400 tisíc klientů České spořitelny a meziročně se jejich počet zvýšil více než dvojnásobně. Podobně jsou na tom ve Fio bance. Je vidět, že se lidé více zajímají o bezkontaktní metody placení a také že jsou telefony s NFC dostupnější, dodává tiskový mluvčí Jakub Heřmánek. V ČSOB mají oproti prosinci roku 2019 více než trojnásobek digitalizovaných karet. Klienti nejčastěji přes tyto aplikace nakupují potraviny, PHM a v trafikách, což je v letošním roce ovlivněno pandemií. Na dalších místech se opět s odstupem mění pořadí dle sezóny a dle aktuálních vládních omezení – oděvy, hobbymarkety, nábytek. Výrazně rostou i platby za přepravu zboží. Procentuálně nejvíce narostl objem plateb na internetu, vyjmenovává dále Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Také v Equa bank počet klientů využívajících placení mobilním zařízením stabilně roste. V loňském roce jsme první významný nárůst placení mobilním zařízením zaznamenali na jaře, tedy v první vlně pandemie, a následně před Vánoci, v době krátkého znovuotevření obchodů, upřesňuje Kateřina Petko, Head of PR and Internal Communications Department z Equa bank. V mBank je trend nárůstu klientů platících mobilem či hodinkami stále vysoký a mezikvartálně roste dvouciferným tempem. Do konce roku však očekávají drobné zpomalení tohoto tempa, ale ne výrazné. Pokud bylo katalyzátorem v roce 2019 spuštění Apple Pay, v roce 2020 zvýšené hygienické požadavky, tak v roce 2021 to budou rostoucí důraz na digitální technologie, rychlost, pohodlnost a bezpečnost, vysvětluje Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank.

Co patří k nejoblíbenějším?

V Air Bank klienti mobilem provedli už přes 47 milionů plateb, a to v objemu, který se blíží 20 miliardám korun. Apple Pay v Air Bank v současnosti využívá zhruba 143 tisíc klientů, Google Pay 110 tisíc klientů, Garmin Pay 7,5 tisíce a Fitbit Pay 1 tisíc uživatelů, upřesňuje Jana Pokorná. Také ve Fio bance nejvíce klientů využívá Apple Pay, a to 49 000, Google Pay používá 36 000 a placení hodinkami Garmin a Fitbit pak 2 500 klientů. V České spořitelně platí pomocí Apple Pay přes 200 tisíc klientů a objemy plateb dosáhly přes 13 miliard, u Google Pay se jedná o více než 178 tisíc klientů a objemy ve výši necelých šesti miliard. Placení pomocí Fitbit využívá téměř tisíc klientů a Garmin pak deset tisíc. Více než trojnásobný nárůst meziročně zaznamenala služba Google Pay, významně tomu přispěl fakt, že jsme klientům umožnili nastavit si službu Google Pay přímo v prostředí mobilní aplikace George, doplňuje Jan Hailich.

Apple Pay je s přepočtem na procenta klientů, kteří mají smartphone, mnohem používanější v poměru počtu zařízení k počtu tokenizovaných karet v mobilní peněžence v Bance CREDITAS. V Equa Bank pak aktuálně evidují téměř 50 000 tokenizovaných karet pro obě platformy. Poměr mezi uživateli Apple Pay a Google Pay je u nás vyrovnaný. Znatelný rozdíl vidíme až při srovnání počtu transakcí, kdy jich celkově více provedou uživatelé Apple, dodává Kateřina Petko. Pouze v mBank počet uživatelů Google Pay převažuje nad počtem u Apple Pay. Nicméně klienti platící pomocí Apple Pay jsou více aktivní a vedou, co se týče celkového objemu transakcí. V rekordním prosinci tohoto roku utratili klienti u obou služeb více než 300 milionů Kč, popisuje Štěpán Dlouhý.

Jaký je současný stav?

Apple Pay jako první spustily tyto instituce: Air Bank, Česká spořitelna, J&T Banka, Komerční banka, mBank, Moneta Money Bank a Twisto. Naopak poslední bankou, co se týče Apple Pay, byla Banka CREDITAS, která tuto službu přinesla loni v únoru. Google Pay měly tou dobou téměř všechny banky zprovozněné. Raiffeisenbank se k nim přidala v dubnu 2020, kdy spustila kromě Google Pay, také Garmin Pay a Fitbit Pay, a to pro karty Mastercard. Jak informoval server Měšec, karty Visa banka podporovat nebude. Pro tyto peněženky karty Visa podporovat nebudeme, klient si může požádat o kartu Mastercard, sdělila Měšci Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Na začátku února spustila službu Google Pay také Expobank CZ. Podle Radka Lišáka, Head of Private and Individual Banking Expobank CZ je spuštění Google Pay dalším milníkem v naplňování jejich dlouhodobé obchodní strategie orientované na digitální a produktové inovace pro individuální klientelu. V souladu s touto strategií plánujeme ještě letos uvést na trh nové atraktivní služby, jako jsou další oblíbené platformy pro placení mobilním zařízením či bankovní produkty, které klient kompletně vyřídí po internetu, prozradil.

Placení prostřednictvím Google Pay ani Apple Pay není v současné době možné ve Sbebarnk. Radka Černá, PR Manager této banky uvedla, že bank vloni spustila nové internetové a mobilní bankovnictví, což byl to dlouhodobý strategický projekt, který přinesl klientům vyšší komfort při správě jejich financí. Banka i nadále přidává a rozšiřuje toto nové internetové a mobilní bankovnictví o další funkce. Jednou z plánovaných jsou i Google Pay a Apple Pay, které banka hodlá klientům přinést, doplnila.

Apple Pay a Google Pay u našich bank Banka Apple Pay Google Pay Air Bank Ano Ano CREDITAS Ano Ano Česká spořitelna Ano Ano ČSOB Ano Ano Equa bank Ano Ano Expobank CZ Ne Ano Fio banka Ano Ano J&T Banka Ano Ano Komerční banka Ano Ano mBank Ano Ano Raiffeisenbank Ano Ano UniCredit Bank Ano Ano

V ČSOB pro rok 2021 připravují možnost placení pomocí Apple Pay či Google Pay v aplikaci DoKapsy od ČSOB za parkování, jízdenky či palivo. Jinak je tato služba sama o sobě velmi inovativní, naším hlavním cílem je ji rozšířit, podpořit. Neméně důležitá je neustálá edukace klientů – aby klient poznal všechny výhody, např. bezpečnost, snadné ovládání, přívětivé prostředí aplikace a další, a následně začal službu využívat, vysvětluje Patrik Madle. V České spořitelně zase na konci roku pro klienty představili novou virtuální kartu, kterou lze na pár kliků založit on-line v digitálním bankovnictví George a ihned začít používat. Je možné s ní platit nejen v e-shopech, ale také v kamenných obchodech a lze ji používat jako jednorázovou kartu pro bezpečné placení na méně známých eshopech. Po každé transakci je možné ji kdykoli zrušit a před dalším nákupem vygenerovat novou kartu s unikátním číslem, doplňuje Jan Hailich.

Co bude trendem letos?

Podle Štěpána Dlouhého rok 2020 naznačil, jaké služby se budou dostávat do popředí v letošním roce. Jednou z kategorií bude jistě placení na internetu. Proto budou mezi oblíbené a žádané novinky patřit ty, které se zaměřují na bezpečnost a pohodlnost tohoto typu transakcí, dodává. Lucie Brunclíková říká, že pořád přibývají lidé, kteří mají kartu nahranou do jedné (či více) ze služeb pro mobilní platby. Do konce roku by podle ní jejich podíl na celkovém počtu klientů mohl překročit 50 % u těch klientů, kteří aktivně využívají platební karty. Dobře se trend ukazuje u dětí a mladých lidí (účty Richee Junior), u nichž je využívání mobilních plateb velmi časté, podotýká.