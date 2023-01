Barva roku 2023? Fialovou střídá červená. Přinášíme tipy, jak se dá využít

Viva Magenta je plná odvahy i vtipu

Barvou roku 2023 je odstín s názvem Viva Magenta (PANTONE 18–1750). Ten podle zástupců Pantone vibruje elánem a energií. Barva to má být jak odvážná a nebojácná, tak pulzující s tím, že její nevázanost podporuje radostnou a optimistickou oslavu a píše nový příběh. Je to odstín zakořeněný v přírodě vycházející z červené a vyjadřující nový signál síly. Leatrice Eisemanová, výkonná ředitelka Pantone Color Institute, uvádí, že se v tomto věku technologií snaží čerpat inspiraci z přírody a toho, co je skutečné. Viva Magenta pochází z červené rodiny a je inspirována karmínem, jedním z nejcennějších barviv patřících do přírodních barviv a také jedním z nejsilnějších a nejjasnějších, jaké svět poznal, dodává s tím, že tento odstín je zakořeněný v pravěku a spojuje nás s původní hmotou.

PANTONE 18–1750 Viva Magenta vyvolává přírodní síly a galvanizuje našeho ducha a pomáhá nám budovat naši vnitřní sílu, doplňuje Leatrice Eisemanová. Viva Magenta je tak barvou mocnou a posilující. Je to nová animovaná červená, která si libuje v čisté radosti, povzbuzující k experimentování a sebevyjádření bez omezení. Jde o elektrizující a neohraničený odstín pro každého, kdo má stejnou vervu pro život a rebelského ducha. Jak odborníci shrnují, je to barva, která je odvážná i plná vtipu a zahrnuje vše.

Z psychologického hlediska jde o oslavu života

Červené odstíny představují mocné barvy oslavující život. Jasná karmínově červená Viva Magenta pracuje s odvahou i zábavou. Z tohoto mixu tak vyzařuje rebelie, ale ne na úkor jemnosti. Zástupci Pantone uvádějí, že digitální prostor zrychlil globalizaci a v důsledku toho jsme spolu propojeni hlouběji než kdykoli předtím a nikdy nemůžeme plně pochopit, co se skrývá pod povrchem přátel a neznámých lidí, které potkáváme. Vždy však můžeme pracovat na prohloubení naší empatie.

To, co odlišuje Viva Magentu od loňského odstínu Very Peri, která také spojila techniku s přírodou, je schopnost této barvy odpovědět na naši společnou potřebu síly. Viva Magenta nabízí jistotu a motivaci, kterou potřebujeme k překonání dlouhodobých rušivých událostí. Tři roky pandemie, čelíme válce, nestabilní ekonomice, sociálním nepokojům, poruchám dodavatelských řetězců a změně klimatu. Z toho všeho se musíme zotavit. A přesto musíme najít motivaci pokračovat. Zde nás Viva Magenta zahalí do síly i milosti a pošle nás do světa s vervou, po které jsme toužili, popisují dále na webu.

Odstín lze dobře kombinovat

Annisha Lashand, Senior Content Marketing Manager z firmy Looka, zabývající se designem, popisuje na jejich blogu, že se tato zářivě červená dobře hodí k hlubokým tónům šperků, jako je smaragdová zelená a námořnická modrá, stejně jako k neonovým tónům. Dále doporučuje Viva Magentu spárovat s dalšími růžovými a červenými odstíny nebo vytvořit kontrast použitím světlejších tónů. Tím vynikne samotná výrazná Magenta a pomůže to vytvořit vizuální hierarchii. Případně můžete přidat doplňkovou barvu, jako je nefritová zelená, abyste vytvořili kontrast, doplňuje.





Další variantou je také párování s neonovými barvami. Použijte Viva Magenta jako zvýrazňující barvu. Jde o dostatečně hluboký tón, který lze použít v nadpisech a textech na webu, stejně jako ve výzvách k akci na něm, radí dále Annisha Lashand. Viva Magentu můžete také zjemnit spárováním s tlumenými zemitými odstíny, jako je písková béžová a skořicově hnědá. Barva také může působit romanticky a jemně, když ji spojíte s monochromatickými růžovými barvami. Naopak však může být i odvážná a temperamentní, když je spárována s neonovými barvami. Tento odstín je zkrátka velmi flexibilní.

Seznamte se s barvou díky naší galerii

Inspirace pro mnohé oblasti

Designéři mohou využít nástroje Pantone Conntent dostupné na webu společnosti a také jako mobilní aplikace nebo rozšíření pro Adobe® Creative Cloud®. Ten usnadní a zpřístupní snímání, úpravu a navrhování pomocí barev Pantone. Viva Magenta se mísí s různými odstíny v sérii čtyř palet, které jsou designérům k dispozici jako inspirace. Pantone uvádí, že odstín může být odvážný také pro oči, nehty, rty nebo vlasy, a to jak v třpytivých i matných obměnách, najde tak uplatnění i v oblasti kosmetiky a krásy.

Odstín bude dobře použitelný také při dekorování domu a v interiérovém designu. Viva Magenta může do domácností dodat vzrušení, drama i energii. Jemně karmínová červená podporuje sebevyjádření a je vhodná pro řadu různých materiálů, textur a povrchů. Úplně nedominuje, ale vytváří okouzlující přítomnost. Je možné jí vymalovat stěnu, ale také zakomponovat do interiéru nábytek nebo dekorace v této barvě. Odstíny červené obecně poutají pozornost a jsou vnímány jako signál síly. Viva Magenta tak vynikne a zaujme oko, což je možné využít při balení zboží, ale také v grafice a multimediálním designu.

Barvu ihned využily některé značky

S Pantone spolupracuje hned několik značek a firem. Ty se v rámci vyhlašování barev chovají jako názoroví vůdci a odstín využívají v rámci svých aktivit. Jednou ze značek je Motorola, která se s Pantone pustila do dlouholetého strategického partnerství a má v plánu s nimi diskutovat o barevné strategii v rámci jejich portfolia. Jedním z prvních kroků této spolupráce je uvedení modelu Motorola Edge 30 Fusion v barvě Viva Magenta. Značka dostala také prostor v expozici Artechouse Miami. Tam si návštěvníci mohli vyzkoušet vlastní „Magentaverse. Odstín použila také značka CARIUMA zaměřující se na skate obuv, a to hned v šesti stylech. Dvě jsou barevné varianty oblíbených modelů a jedna je využita na jejich nejnovější budoucí klasice NAIOCA Pro. Společnost Hydrow zase představila veslařský trenažér v barvách Viva Magenty. Server NBCNews zmiňuje v článku další různé produkty v této barvě, jako je například kostkovaná deka, svíčka s květinovou a dřevitou vůní, horkovzdušná fritéza, sada sklenic nebo lak na nehty a další dekorativní kosmetika. Annisha Lashand uvádí, že tuto barvu v monochromatické paletě barev používá populární značka nádobí Great Jones.