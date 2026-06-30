Během dovolené skončíte na neschopence. Co bude se zbývajícími dny volna?

Dovolená má sloužit k odpočinku. Jenže ne vždy vše vyjde podle plánu. Stačí nešťastný pád na horách, střevní potíže u moře nebo jiný zdravotní problém a místo relaxace končíte u lékaře.
Dobrou zprávou je, že pokud během dovolené vznikne dočasná pracovní neschopnost, zákoník práce chrání právo zaměstnance na dovolenou.
Nemoc dovolenou přeruší
Jakmile lékař rozhodne o pracovní neschopnosti, dovolená se automaticky přerušuje. A to ode dne, kdy byla pracovní neschopnost uznána. Nezáleží přitom na tom, jestli jste lékaře navštívili ráno nebo až večer ani na tom, zda jste měli v daný den podle rozpisu odpracovat směnu. Dny, které na dobu pracovní neschopnosti připadnou, se už za dovolenou nepovažují. Zaměstnanec si je tak může vyčerpat později.
Na nemoc nezapomeňte upozornit zaměstnavatele
Pokud během dovolené onemocníte nebo utrpíte úraz a lékař vám vystaví pracovní neschopnost, máte povinnost o tom bez zbytečného odkladu informovat svého zaměstnavatele. Současně je potřeba doložit vznik pracovní neschopnosti potvrzením od lékaře.
Přerušení dovolené se netýká jen nemoci
Zákoník práce počítá i s dalšími situacemi, kdy se čerpání dovolené přerušuje. Patří mezi ně například nařízená karanténa, dlouhodobá péče o blízkého, ošetřování člena rodiny nebo nástup na mateřskou, rodičovskou či otcovskou dovolenou.
V některých případech, například při karanténě nebo ošetřování člena rodiny, může zaměstnanec požádat o to, aby v čerpání dovolené pokračoval i během této překážky v práci.
Problematiku řeší § 219 zákoníku práce, který doslova říká:
Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené na vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, byla-li mu nařízena karanténa, poskytuje-li dlouhodobou péči, ošetřuje-li nebo pečuje-li o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, dovolená se mu přerušuje; k přerušení dovolené v době karantény, poskytování dlouhodobé péče, ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem otcovské a rodičovské dovolené.
Na co nezapomenout
Pokud během dovolené onemocníte nebo se zraníte:
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co nejdříve navštivte lékaře,
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informujte svého zaměstnavatele,
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doložte pracovní neschopnost,
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o nevyčerpané dny dovolené nepřijdete – budete je moci vyčerpat později.
Nemoc sice může dovolenou zkazit, nemusí vás ale připravit o dny volna, na které máte podle zákona nárok.