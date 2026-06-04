Byznys na dálkové ovládání: Ondřej postavil úspěšnou firmu na dronech

Ondřej Staněk zúročil své zkušenosti z korporátů ve společnosti DroneTech. Ta se zaměřuje na nejrůznější práci s drony a mimo jiné se tak zabývá kontrolami fotovoltaiky.
Co se dozvíte v článku
- Přes střelnici a neuvážený nákup
- Tíha odpovědnosti, kterou v bance nezažijete
- Když pro lidi nejsou peníze to nejdůležitější
- Uber pro piloty dronů
- Rozdíl mezi hračkou a průmyslovým dronem
- Dron je jen nástroj
- Umělá inteligence odstraňuje lidskou chybovost
- Kontrola tisíců solárních panelů za hodinu
- Od 3D modelů staveb až po zemědělství
- Online zkouška zdarma vás létat nenaučí
- Obrovská vize a umění naslouchat
- Tip na další příběh
Přes střelnici a neuvážený nákup
Ondřej Staněk zakládal DroneTech s kamarádem, který už z projektu dobrovolně odešel, protože si představoval cestu jiným směrem. Tehdy se však oba dva zajímali o zbraně a Ondřej viděl reportáž o dronech pro záchranáře od plzeňské firmy. Když o tom řekl kamarádovi, odpověděl mu, že se dají pořídit a nabídnout to ostatním. Do toho se vložil další kamarád v podobě investora s tím, ať dron koupí.
Tak jsme do toho šli a koupili jsme dron. Všichni tři modeláři, hračičky. Něco na dálkové ovládání, to bylo něco na chlapy, směje se Ondřej a dodává, že jejich cílem bylo pracovat pro hasiče, dronem jim nahradit vrtulník, hodně na tom vydělat a ještě je to bude bavit. Realita však byla taková, že hasiči to vůbec nechtěli, v té době technologii ani neznali. Oni přitom měli dron za 350 tisíc a nevěděli, co s ním. Dali tedy hlavy dohromady a postupně přišli k termografii a vyhodnocování závad na fotovoltaice.
Podle Ondřeje to bylo i díky nějakým náhodám a seznámení se zajímavými lidmi, kteří dělali na různých projektech. Jeden z nich se věnoval vývoji softwaru spojeného s AI a zpracování dat se zabývali také kamarádi ze střední. Cestička ke DroneTechu byla tedy přes střelnici a neuvážený nákup prvního dronu.
Tíha odpovědnosti, kterou v bance nezažijete
Ondřej má dlouholeté zkušenosti z obchodu i korporátů a bylo pro něj hlavně těžké převzít odpovědnost sám na sebe, uvědomit si, že už jej nikdo nezaúkoluje a nikdo mu nezaplatí jenom tak. Musí si práci najít, odvést ji a ještě přesvědčit někoho, aby za ni byl ochotný zaplatit.
Potom tu byl samozřejmě tlak na sebe, jestli toho dělám dost, abych si peníze zasloužil a vůbec vydělal. Všechny tyto pocity jsem si prošel, vzpomíná. Naštěstí měl malou zkušenost, protože kdysi chtěl rozjet s bratrancem dovoz kávy. Výhodou také bylo, že měl společníka soukromého investora, takže neměl extrémní tlak na výkon a ani na to, že by museli hned vydělávat. Jejich cílem bylo vybudovat stabilní firmu, která vydrží roky a stane se pro ně třetím důchodovým pilířem.
Odpovědnost za cizí peníze, za ostatní i za fungování lidí, kteří ti obrovským způsobem věří, je podle Ondřeje opravdu těžká. Sám si uvědomuje, že to rozhodně není pro každého a naprosto chápe, proč firmy končí.
V bance jsem pozoroval spousty příběhů, kdy firma dobrovolně zavřela a lidi se nechávali zaměstnat. Kdo si touhle cestičkou neprošel, nedokáže vůbec posoudit, jaká obrovská tíha odpovědnosti na člověku je, doplňuje.
Když pro lidi nejsou peníze to nejdůležitější
Ondřej zdůrazňuje, že vše staví tak, že peníze investuje zpátky do firmy, hlavně do lidí. Zároveň přidává, že nejtěžší věcí na budování firmy, bylo právě najít ty správné lidi. A to měl na začátku obrovské štěstí. V minulé práci se potkal s kolegou Lukášem a chtěl ho do všeho zapojit, protože věděl, že je to šikovný kluk, kterého k sobě přesně potřebuje. Sám měl spíše finanční, ekonomické a manažerské zkušenosti než že by úplně rozuměl technologii. Ale díky studiu VUT do toho také trochu viděl. Dále Ondřej oslovil kamarádku z mládí, jestli by nepomohla s administrativou. Tu posléze vystřídala jiná, která je dnes provozní manažerkou a hlídá, aby ostatní příliš nezvlčeli, jak Ondra s úsměvem říká.
Poté už to začalo být horší a bylo potřeba sahat do lidí buď cizích nebo z okruhu známých. Tam to však nefungovalo k oboustranné spokojenosti a společnost se nevyhnula ani hejtům a pomluvám. Ondřej je však typ, který lidem primárně věří a myslí si, že každý může dostat šanci bez ohledu na vzdělání nebo praxi a když v někom vidí talent, dá mu šanci.
Pokud to pochopí a chytne se, tak si myslím, že se mu se mnou pracuje velice dobře. My jsme agilní a budujeme to společně. Pár lidí už se tak protočilo, protože spousta z nich chce být zaměstnanci a dostávat pevné úkoly, což u nás v té velikosti ještě není úplně reálné a každý se musí zapojovat trošku <a>více a samostatně, dodává s tím, že nyní je potřeba tým výrazně rozšiřovat, ale najít dobré lidi je těžké a začínají docházet známí. Některé pozice nahradili umělou inteligencí, a to především ty, kde šlo o opakovanou činnost. A například na IT využívají externisty.
Jedna z věcí, které Ondřeje překvapila, bylo, něco, co z korporátu neznal. Tam podle něj každý chodí pro výplatu a naopak v DroneTechu pro spoustu lidí nejsou peníze nejdůležitější. Naopak chtějí být součástí budování.
Ti, kteří jsou mi teď nejblíž, jsou ti, kteří si nešli říct o nesmyslné částky na výplatě, ale řekli: „Hele, Ondro, až na to budeme mít, tak si ty peníze vezmeme, ale teď to prostě pojďme rozjet. My to chceme budovat s tebou.“ Za to jim patří všechna čest, potvrzuje.
Uber pro piloty dronů
Ondřej prozradil, že mají spuštěný nový server, na kterém aktuálně testují spuštění jejich mobilní aplikace. Jmenuje se Pilfi jako zkratka Pilot Finder a bude se jednat o marketplace pro piloty dronů, kde se mohou zaregistrovat a nabídnout DroneTechu i zákazníkům své služby.
Napadlo mě, jak dostat piloty levně k rodinným domkům. Aby tu kvalitu, kterou nabízíme průmyslovým elektrárnám, mohl využít každý majitel fotovoltaiky pro svůj dům. A nechal si zkontrolovat panely na své střeše, ale nestálo ho to deset tisíc, ale pohybovalo by se to v nižších jednotkách tisíc, popisuje.
Zákazníci si tak budou moci objednat jak kontrolu fotovoltaiky, tak například nafocení svatby. Najde jim to piloty v okolí, spočítá to hned cenu, nabídne to těm pilotům a který z pilotů si zakázku stihne vzít, tak ji dostane. Zákazník pak zaplatí za vyhodnocení elektrárny a DroneTech zaplatí pilotovi za to, že tam jel a nafotil to. AI to následně celé zprocesuje a hlavně vyhodnotí závady.
Je to podle Ondry takový Uber pro piloty. U pilotů má společnost v plánu kontrolovat jejich práci, aby to bylo podobné jako u taxikářů v Uberu. Budou muset mít licence, DroneTech bude vše hlídat, aby měli správné papíry i správné drony. Také budou sledovat kvalitu práce i spokojenost zákazníků a podle toho síť vyšperkovávat.
Při vývoji aplikace využili v DroneTechu zkušenosti ze školení pilotů. Díky tomu ví, že zájem o práci je obrovský. Jednak je spousta pilotů a řada z nich má drony a hledají možnosti přivýdělku. S tímto je poměrně často oslovují jako firmu a Ondřej hledal cestu, jak jim vyhovět a nabídnout jim alespoň brigádně nějakou práci. A současně chtěl dostat piloty levně k zákazníkům s fotovoltaikou.
Když účtujeme cestu ze Zlína a máme fotit něco v Budějovicích, tak je dražší cesta než vyfocení a analýza elektrárny, podotýká.
Rozdíl mezi hračkou a průmyslovým dronem
Ohledně dronů Ondřej upřesňuje jednu zásadní věc, se kterou se setkávají hlavně od začátku války na Ukrajině. Když se řekne dron, mnoho lidí si představí, že někde pouští a háže granáty. To jsou vojenské drony velikosti letadel, které sice nemají piloty, ale mají jen velmi málo společného s drony, které používají ve DroneTechu. Oni mají profesionální řadu od DJI Enterprise, které jsou dost podobné dronům z hobby řady. Celé je to o senzorech, které dron nosí (v jejich případě jde o RTK senzory umožňující přesné polohování dronu) a také o termokameře a klasické kameře.
U nás je dron v podstatě létající kamera, byť už má spoustu autonomních funkcí, že dokáže sám rozeznávat lidi, auta, lodě a podobně, upřesňuje Ondřej.
Vše je kalibrované a díky tomu jsou schopni zpracovávat data i pro průmyslové měření a dodržovat normy a postupy. Vedle toho je pak hobby řada, se kterou často učí létat na školeních v základním kurzu. Na nich se snaží dělat i osvětu, aby se legislativa nezpřísňovala i pro ty, kteří s drony fungují legálně a na profesionální úrovni. Všechno jsou kvadrokoptéry, klasické vrtulkové drony, které mají dolet v jednotkách kilometrů od ovladače, spíše méně než více.
Rozdíl je tedy v senzorech, protože běžné drony jsou létající foťáky a kamery. Dalším rozdílem je váha dronů, kde ty hobby drony jsou často do 250 gramů a u průmyslových se pohybujeme od kila výš. To je dané lepšími kamerami i většími bateriemi, vyjmenovává dále Ondřej.
Dron je jen nástroj
U dronů podle Ondřeje platí bezpečnost nade vše. Vysvětluje, že drony jsou velmi chytré a mají spoustu senzorů a čidel, které zabraňují tomu, aby člověk udělal nějakou blbost. Zároveň mají sportovní režim, který tyto senzory vypne. Například u myslivců se řešilo používání dronů s tím, jestli je to etické nebo ne, že zvíře nemá šanci. Ale to samé podle Ondry bylo, když se přecházelo z luku na pušku nebo když se objevily tlumiče. Vždycky je to o morálce člověka, který nástroj používá.
Můžeš mít auto, s kterým jezdíš do práce, ale úplně tím samým autem může někdo jiný napálit do davu lidí a použít ho jako zbraň. Dron je úplně stejný nástroj. Můj společník, říká, že jednou bude řidičák na dron tak běžný, jak řidičák na auto, shrnuje.
Ovládat dron se může naučit kdokoliv. Například v Číně jsou drony, které vozí zásilky nebo obědy a ovládá to kdokoliv pomocí tabletu přišroubovaného na stojánku. On lítá sám a vše také sám vyhodnocuje.
My dojedeme na místo, například k elektrárně, náš pilot dron vyndá z krabice, rozbalí, zapne na ovladači, nastaví misi a zmáčkne tlačítko na ovladači. Dron sám odstartuje, sám to nafotí, přistane, pilot ho zabalí, vyndá paměťovku, aby si stáhl fotky, a odjíždí, popisuje Ondřej s tím, že buď je takto let autonomní nebo jej pilot může celou dobu ovládat na joysticku. V tu chvíli je ta odpovědnost na něm. Drony na závody se ovládají složitěji, vyžadují týdny trénování na simulátorech, ale u hobby řady stačí dronu říct, aby letěl dopředu a ovládání vrtulek už řeší technologie. Díky tomu je to opravdu pro každého a není problém se to naučit.
Podle Ondřeje by však pořád měl být nějaký filtr toho, komu bude umožněno dron používat. Stávají se totiž nehezké věci, že si dron koupí puberťák a fotí si sousedku v plavkách.
Je to neakceptovatelné, ale je to o tom, že to udělal daný člověk. A dron v tu chvíli byl jenom obyčejnou létající kamerou, doplňuje.
Umělá inteligence odstraňuje lidskou chybovost
Ve vyhodnocování dat má DroneTech přidanou hodnotu. Člověk si může nafotit fotovoltaiku na domu a pak se musí na počítači podívat, hledat a přemýšlet, jak vypadá závada a jestli tam vůbec je. Oni tohle dělají automatizovaně, takže odstraňují lidskou chybovost. Zpracovávají pomocí umělé inteligence, která se v jednu chvíli podívá na všechny fotky a dokáže je porovnat. Jak zmiňuje Ondřej, typicky na panelech může být vidět odraz letadla nebo samotného dronu a když se na to člověk podívá, myslí si, že jde o závadu. AI se podívá na dalších padesát fotek, zjistí, že se závada posouvá a že tím pádem jde o dron a neoznačí to jako chybu.
Přesto, že ve společnosti používají umělou inteligenci denně, si Ondřej myslí, že jen pořád lížou po povrchu. Jen tuší, co je to za nástroj, ale nemají představu, na co vše půjde jednou použít. Při proniknutí do ní, je důležité si říct, co od ní člověk čeká. Může ji využívat jako rychlý vyhledávač, ale vždy je potřeba umět správně napsat dotaz a mít nad tím dohled. Nebo je možné si model vyvinout sám.
To je věc, kterou neděláme, protože máme vstupní data a outsourcujeme si vývoj, nakupujeme od třetích stran. V rámci fotovoltaik je to o modelech, pro které sbíráme data a vyvíjíme je několik let a pořád se zlepšují, vysvětluje Ondřej, který si myslí, že umělé inteligenci by každý měl dát šanci.
Kontrola tisíců solárních panelů za hodinu
DroneTech se zabývá kontrolou solárních panelů. Ta se dělí na dvě části, kdy jedna věc je elektro revize, kde by měl revizní technik zkontrolovat elektrárnu, jestli jsou věci zapojené podle dokumentace a jestli je to bezpečné. Druhá věc je pak funkčnost elektrárny. Získali i certifikaci od České fotovoltaické asociace, protože poskytují řešení, které dokáže zkontrolovat každý panel na elektrárně, protože to požaduje vyhláška. Fyzicky by to nebylo možné, protože ve fotovoltaických parcích jsou desetitisíce až statisíce panelů a technik by na tom strávil měsíce. Proto se náhodně vybral vzorek, ten se otestoval a pak se dávala revize.
Přinesli jsme řešení, které tohle dokáže eliminovat a zkontrolovat každý jednotlivý panel během hodinového letu a potom několika hodin zpracování dat. Tím pádem jsme donesli klientům novou technologii, upřesňuje Ondřej.
V rámci průmyslu i u rodinných domů v rámci výše zmíněné aplikace se tak snaží klientům nabídnout službu all inklusive. Aby byla dostupná každému a předloží jim vše moderní online formou a pohodlně. Piloti po objednávce přijedou, nafotí elektrárnu a následně proběhne zpracování dat, kde je vše z 98 % automatizované přes software a AI modely. Poté je z toho vypracován online report, kde klientovi ukážou, jaké jsou na elektrárně závady a jaké závažnosti. Důležité je, aby s tím měl klient co nejméně práce a mohl data využít pro další rozhodování.
Kontrolu by Ondřej dělal, kdyby si elektrárnu přebíral, a to ať už nově nainstalovanou nebo při koupi domu s fotovoltaikou. Také po nějakých živelných událostech, například po vichřici, krupobití nebo silných bouřkách. Obecně kvůli vlastní bezpečnosti, ale také pro pojišťovnu. Jak roste počet elektráren, přibývá i požárů a prevence je přitom levná a snadná. U velkých parků pak i malé závady dělají velký ekonomický význam.
Spousta klientů si nechává zkontrolovat FVE po opravě, aby si dohlídli na servisní firmu, protože oprava nebývá levná záležitost, přidává Ondřej.
Nejčastější závadou na panelech je takzvaný hotspot, což je vadná buňka na panelu. Vedle toho je závada typu string, kdy je ve střídači zapojeno více panelů a jedna závada je může všechny vyřadit. Tam je nejvyšší ekonomický dopad, protože závada na jednom panelu vyřadí 15 dalších. U nových instalací fotovoltaiky může docházet k opačné polaritě, kdy si technici spletou plus a mínus a zapojí to naopak. V tu chvíli elektrárna nevydělává, ale také se přehřívá a může začít hořet.
Od 3D modelů staveb až po zemědělství
Drony se dají využívat mnoha způsoby v různých oborech. Ve většině z nich se jedná o zefektivnění a nejinak je tomu například u stavebnictví. V DroneTechu spolupracují s firmou AirView mající software AVAG. Je to česká firma, jde o geodety a stavaře a díky tomu nemusí vymýšlet nic nového. Drony jsou ve stavebnictví skvělé pro monitorování staveb a je s nimi možné zaměřit celé staveniště. Díky procesu fotogrammetrie se zpracují fotky a vytvoří se naprosto přesné 3D modely. S nimi se dá pracovat na úrovni mnoha pracovníků.
Naskenuješ si dálnici před výstavbou, máš vymodelovaný projekt, všechno si to dáš dohromady a vidíš, kolik musíš odvozit zeminy, kolik potřebuješ navozit štěrku a dalších vrstev kamení, a víš to na centimetr krychlový přesně, uvádí Ondřej.
Management data používá na kontrolní dny, na poradách si může zobrazit 3D model staveniště, dále se takhle dá řešit například bezpečnost na stavbách. Drony se používají ve velkém a kdo s nimi nepracuje, může do budoucna zkrachovat. V zemědělství zase drony pomáhají s takzvaným precizním zemědělstvím, kdy se nasnímá zemědělská plocha a na ní se hledají škůdci nebo suché plodiny a podobně. Drony také umí vézt hnojiva a přímo je stříkat.
Online zkouška zdarma vás létat nenaučí
DroneTech se věnuje také školení pilotů dronů. Je po tom poptávka, protože na českém trhu není mnoho školících firem, případně jsou některé specializované na určitá odvětví. Kurzy měli i v rámci programu Jsem v kurzu, kdy byli schválený vzdělavatel od Úřadu práce pro navyšování digitálních dovedností. Pracují také na akreditovaném kurzu, díky čemuž by mohli poskytovat oficiální rekvalifikační kurzy na pilota dronu se všemi papíry a uznatelností na státní úrovni.
Zaměřují se také na školy, protože přístup k dronům má dnes kdokoliv, tak aby používání dronů bylo bezpečné a legální. Vlastní kurzy mají i cizojazyčné, a to v angličtině a ukrajinštině. Kurzy podle Ondry jedou na všech stranách a on doufá, že to s nimi bude jen lepší a lepší, kvůli budování osvěty.
Aby se nestalo tolik průšvihů, aby to nějaké vládní špičky začaly omezovat, podotýká.
Ondřej přiznává, že je někteří označují za vydřiduchy, protože základní státní zkouška je zdarma online. Každý si to sice může naklikat z domu, ale to ho nic nenaučí. V rámci jejich kurzů si lidé mohou udělat zkoušku, ale potom jdou létat do terénu, kde dostanou do rukou několik hobby i profesionálních dronů od těch za deset tisíc až po ty za tři sta tisíc. Osahají si je a vyzkouší si bez investice, co jim vyhovuje. Navíc mohou zjistit od lektorů, na co se dané drony dají použít a podobně. Kurzy nepřeplňují, takže lektor má na každého čas.
Obrovská vize a umění naslouchat
Cílem DroneTech je nyní prostřednictvím aplikace Pilfi dostat služby dronů k běžným lidem. Nejen k majitelům domů s fotovoltaikou, ale například pro kontrolu komínů nebo okapů. Možnost objednání služeb bude i pro zemědělce.
Je to moje obrovská vize, kterou bych chtěl zrealizovat. A každým dnem jsme tomu blíž a blíž, usmívá se Ondřej. Po spuštění a zprovoznění se chce aplikaci dále věnovat, rozvíjet ji a sledovat trh, aby vše bylo pro lidi ještě dostupnější a jednodušší.
Ondřeje vše napadá za pochodu.
Když jsem v korporátu dělal s klienty, naučil jsem se jednu věc: moc dobře poslouchat a hledat, co potřebují a co jim pomůže. Proto jsem byl poměrně úspěšný, protože jsem jim nenabízel to, co jsem chtěl prodat, ale to, co by jim pomohlo dál v podnikání. A přesně to já dělám i tady, uzavírá s úsměvem.
Tip na další příběh
Český Waze pro rodiče? Patrik buduje aplikaci, se kterou chce dobýt Evropu
Patrik Byrouti přes den pracuje v IT, po večerech tvoří aplikaci, která rodičům usnadňuje výlety. Z nadšeneckého nápadu teď buduje byznys s ambicí zmapovat celou Evropu. Více v článku.