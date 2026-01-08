Český Waze pro rodiče? Patrik buduje aplikaci, se kterou chce dobýt Evropu

Tweenip je aplikace obsahující mapu s baby-friendly místy, za kterou stojí Patrik Byrouti. Zatím na ni pracuje ve svém volném čase, ale má velké plány, jak díky ní vydělat peníze.
Co se dozvíte v článku
Inspirace u Waze
Když se Patrikovi narodilo první dítě, od jeho čtyř měsíců s ním jezdili na hory a různé výlety. S úsměvem přiznává, že nemá rád lidi, takže nevyhledává masové akce a raději vyrazí někam do liduprázdna a zkouší nové cesty. Něco podle něj byla super trasa i pro kočárek, ale nikde nenacházel tipy, kam vyrazit.
Říkal jsem si, že to zmapuju, ale samozřejmě jsem byl líný a nic se nedělo. Po roce jsme tam byli znova a už jsem si říkal, že se do toho pustím a nějak to nakopnu. Tak jsem začal tím, že jsem se učil, jak fungují mapové podklady a jaké jsou problémy cílovky, popisuje na úvod s tím, že zjistil, že existuje asi 150 různých webů o tom, co dělat s dětmi, ale informace jsou tím pádem hodně roztříštěné.
Navíc mu na těchto stránkách chyběl komfort toho, že každý rodič má jiný filtr, tedy různé potřeby. Chtěl tedy vytvořit databázi míst s vysokou granularitou informací, kde každý člověk bude mít právo přispět a tím zlepšit danou skupinu.
Věřím, že každý z nás, když vytvoří malou akci, tak spolu dokážeme změnit věci k lepšímu. Takže jsem chtěl dát lidem možnost něco měnit skrze tu platformu, dodává Patrik. Inspirací mu byla aplikace Waze určená především řidičům.
Název aplikace Tweenip spojuje výraz pro předpubertální věk (tween) a tip nebo trip. Zároveň to podle Patrika nebyla nikdy aplikace designovaná jenom pro Českou republiku, chtěl vždy obsáhnout celý svět, takže mu název jako na výlet nebo něco pro děti a podobně nedával smysl.
Po Česku je v plánu celá Evropa
Cíle spojené s aplikací se podle Patrika měnily v čase a pořád se zvětšují a zvětšují. Stále hledají nějakého investora, který jim pomůže přejít do monetizační části a vyvinout monetizační nástroje. To jsou však až další kroky. Největším cílem je aktuálně za prvé vylepšit stávající databáze míst tak, aby tam byly kvalitní informace, na čemž už Patrik usilovně pracuje a mělo by to být brzo hotovo.
A potom rozšířit okolní státy: Polsko a Rakousko už máme předpřipravené, tam už máme dohromady tři tisíce míst, které čekají na doplnění. Německo bude horší, protože je velké, ale věřím, že to tento rok dáme, prozrazuje Patrik. Do dvou, tří let by Tweenip chtěli zmapovat celou Evropu.
Dalším cílem je neustále zvětšovat základnu lidí a povědomí o aplikaci, aby byla vždycky zdarma.
Informace nestojí nic, stejně jako vaše akce, kterou můžete provést. Tohle vzbudit v lidech je těžký cíl, ale věřím, že to půjde, doplňuje Patrik Byrouti. Také teď budou v Tweenip rozjíždět psychologickou prevenci, kde jsou dvě linky: rodič a dítě a rodič a prarodič, protože vztahu rodič a prarodič se lidé nevěnují a přitom je to podle Patrika důležitý vztah. Bude na to série workshopů a poté má vzniknout digitální produkt přímo do aplikace, který bude za poplatek nabízený firmám nebo jednotlivcům.
Patrik dále uvádí, že dalším cílem je zmapování sportovních klubů napříč republikou pro děti v různých sportech. To je podle něj ultimátní cíl, protože nic takového neexistuje a podobnou databázi sportů a klubů nemá ani ministerstvo ani Národní sportovní agentura.
Často máme kolem sebe v lokální zóně spoustu sportů, o kterých nevíme a mohli bychom tam chodit a ulevit si časově i naší planetě, protože nemusíme tolik jezdit. Podpoříme tak i nějaký menší klub, kde to ve finále možná dělají líp než v těch větších, popisuje.
Chce měnit svět k lepšímu
Heslem Tweenip je „Čas s dětmi bez starostí“ a přináší tak rodičům méně hledání a scrollování na Instagramu a dalších sociálních sítích. Často se totiž stává, že když rodiče tráví čas na sociálních sítích, vyskočí na ně nějaká akce třeba koncert hudební skupiny oblíbené u dětí. Jedou tam a po dané akci tam nemají co dělat a nevědí, co dál. Tam podle Patrika může Tweenip pomoci.
Do budoucna tam budou kompletně celé výlety, a to včetně trasy a itineráře, přidává.
Do mapy mohou uživatelé po registraci přidávat nová místa, ale také fotky, nebo aktualizovat informace o stávajících místech. Díky tomu je databáze pořád v pohybu a živá. Patrik tyto záznamy kontroluje v administrátorské konzoli a záleží podle něj na tom, v jaké kvalitě přijde daný záznam. Ověřuje, jestli místo opravdu existuje a případně k němu doplní nějaké informace nebo fotografie.
Za přidávání míst, aktualizaci nebo komentáře nemají uživatelé zatím žádný bonus. Do budoucna je však plánovaný dashboard nejúspěšnějších uživatelů a na to budou navázané odměny.
Ještě na to nejsou finance, ale plánujeme to. Zatím je to ryze o tom, že chci měnit svět k lepšímu a inspirovat další lidi. Což mnohdy těm lidem stačí a je to motto, proč jsem to chtěl dělat, usmívá se Patrik.
Ti, kteří mají vlastní baby friendly podnik, si v aplikaci můžou vytvořit svůj profil. Díky tomu mohou být vidět na mapě. Jedna z možností monetizace se týká právě těchto profilů. Cílem je, aby provozovatel měl možnost komunikovat se svými zákazníky efektivně, bez sociálních sítí, bez různých algoritmů a zkrátka napřímo v komunitě, což je smyslem celé aplikace.
Chystá se tržiště i věrnostní karty
V aplikaci už je dostupná také funkce Události. Momentálně je tam kolem 800 akcí ryze pro děti. Podle Patrika je to momentálně časově nejnáročnější, protože když se blíží nějaká významná událost, jako jsou třeba Vánoce, Mikuláš nebo aktuálně masopust, bude těch akcí poměrně dost. Navíc je zatím proces přidávání semiautomatický, kdy se sbírají informace z různých webů, agregují se na jedno místo a potom je Patrik ručně čistí, kvůli relevanci informací.
Občas se například stává, že akce není určena pro děti a podobně.
Učím jazykový model, aby to dokázal dělat za mě, ale bohužel to ještě není tak daleko, aby to šlo plně automaticky, podotýká Patrik a prozrazuje, že brzy přibydou také události z Rakouska a Německa.
Další novinkou je tržiště, které by mělo být dostupné na konci letošního roku a jak budou v aplikaci byznys profily firem a budou se tam prodávat vstupenky na různé události nebo do herniček a zábavných center.
Dost často se stává, že se z nějakých důvodů nemůžu účastnit a lístek má nějakou expiraci, tak ho na tržišti můžu prodat dalšímu rodiči, popisuje Patrik a zdůrazňuje, že je to záměrně z bezpečnostních důvodů určené jenom pro vstupenky zakoupené v Tweenip, aby nemohl nikdo podvádět nebo například nabízet falešné vstupenky.
Chystají se také spolupráce s partnery. Jak Patrik Byrouti vysvětluje, jsou v plánu dva směry. Jeden představuje ryze slevy, které budou opravdu unikátní a dokážou dát hodnotu jak Tweenipu, tak uživatelům, tím, že jim ušetří peníze. Patrik tím chce ulevit rodičům od finanční zátěže. Druhý směr je sdílená věrnostní karta, kde už mají nasmlouvaných asi 20 provozovatelů, zatím v Praze. Kdykoliv uživatel navštíví jednoho z těchto provozovatelů, načte se mu virtuální razítko a každý pátý nebo desátý vstup dostane něco úplně zdarma.
Drahé chyby v začátcích
Když se Patrik ohlédne k začátkům, byly podle nej nešťastné a plné chyb. Dnes už by řadu věcí udělal úplně jinak a ušetřil by si spoustu zbytečně vynaložených peněz, energie a představ, jak to má fungovat. Například se jednalo o spoustu zbytečných průzkumů, kde mohl postupovat jinak a mít to levnější.
Následovala webová stránka, kde byla první mapa, do které se dalo přidávat místa následně upravovat. Patrik pracuje v oboru IT, ale je databázista a ne vývojář. Něco si však byl schopen vyvinout i sám. Když dělali úspěšnou Donio kampaň, ozval se jim jeden tatínek, že by jim za slušnou cenu pomohl vyvinout celou aplikaci, že má vývojářské studio.
S ním jsme se spojili, vyvinul nám kód a bylo to super. A teď už mám zase ten repozitář s kódem u sebe, takže si můžu dost věcí dodělávat i sám, doplňuje Patrik.
Patrik se neustále učí a různé věci a přiznává, že nestíhá vůbec dělat PR a marketing, který je mu naprosto cizí.
Neumím zaujmout lidi, můj projev je asi špatný, takže na něm neustále pracuju, přiznává a přidává, že se učí, jak finančně plánovat, jaké akce mají nebo nemají smysl a podobně, aby neokrádal o čas své děti.
Tohle je velká škola, shrnuje.
V tom, jak dostat aplikace k lidem je tedy Patrik podle svých slov hodně slabý a je to tedy věc, nad kterou se pořád zamýšlí. Momentálně jede Instagram, který je jeho hlavní kanál pro oslovování nových uživatelů. Také zkouší různé redakce, influencery a mediálně známé osobnosti.
Kolegyně chodí po mateřských facebookových skupinkách a doporučuje lidem místa, kde je najdou v Tweenipu. Dost často se aplikace šíří doporučením, ale ještě to není žádný masový zásah a mohlo by to být rychlejší, dodává.
Vše je o čase a financích
Aplikace Tweenip je bezplatná a pro Patrika je tak práce na ní filantropickou činností na změnu světa. Financuje ji tedy ze svého a ve dne pracuje a večer dělá na aplikaci.
Jsou připraveny monetizační nástroje, jenom je to o čase nebo financích. Když by přišel nějaký investor, tak by to bylo mnohem rychleji dosažitelné. Ale dostaneme se tam, doufá. V aplikaci by mohly být reklamy, což by přineslo nějaké finance, ale touto cestou Patrik jít nechce, protože sám nemá rád, když na něj někde vyskakuje milion reklam.
Chci, aby to bylo maximálně užitečné pro lidi a aby chápali, že to dělám s nějakou dobrou vizí a ono to přijde, zdůrazňuje.
Patrik tedy potřebuje finance, ale také, aby se aplikace dostala mezi lidi a šířila se. Byly podle něj doby, kdy si za Tweenip tolik nestál a měl pochybnosti, jestli to dělá dobře nebo špatně. Nedokázal přijít a říct: tohle je něco, co ti dokáže pomoct. Dnes už je v jiném nastavení a stojí si za tím, že je to dobrá aplikace vyvinutá pro rodiče, která jim usnadní život.
Potřeboval bych, aby to lidi sdíleli a nasedli na takovou vlnu, kdy se Tweenip bude šířit a dostane se ke všem rodinám minimálně v republice, doplňuje s tím, že by tak začali společně tvořit lepší život.
Skutečně věřím tomu, že pokud dám svému dítěti více různých vstupů a nebudu ho brát pořád na stejné hřiště nebo do té samé zoo, tak mu dávám větší rozhled v životě a třeba dokážu produkovat lepší budoucnost v dospělosti co se týče vnímavosti, uzavírá.
Tip na další příběh
Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi
Podle Mariany Zacharové je improvizace hravá věc, která je vysoce návyková. Nejen na svých kurzech nebo při moderování o tom dokáže přesvědčit i ostatní. Více v článku.