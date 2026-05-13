Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů o zaměstnání

Návrh novely zákoníku práce, kterou se do českého právního řádu promítá směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, je na počátku legislativního procesu. Česká republika má povinnost tuto směrnici transponovat do 7. června 2026.
Transparentnost odměňování před zaměstnáním
Termín 7. června 2026 je samozřejmě nereálný, novelou zákoníku práce se požadované změny do legislativy České republiky zřejmě zavedou s navrženou účinností od 1. ledna 2027. Jedním z opatření, která mají být v souladu s evropskou legislativou, je transparentnost odměňování před zaměstnáním, tedy ve fázi před vznikem pracovněprávního vztahu. Jde především o zákaz dotazování se zaměstnavatele na historii odměňování uchazečů o zaměstnání a dále povinnost potenciálního zaměstnavatele sdělit uchazečům o zaměstnání informaci o minimální výši odměny za práci a o dalších peněžitých plněních a plněních peněžité hodnoty ještě před zahájením jednání o uzavřením pracovní smlouvy.
Nestačí tedy pouhé sdělení výše mzdy (platu), potenciální zaměstnanec musí být informován také o případných benefitech a jiných plněních. Dle směrnice má toto opatření platit pro všechny pracovněprávní vztahy, tj. rozšiřuje se tak informační povinnost zaměstnavatele také na pracovněprávní vztahy vznikající na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.
Informace o výši odměny dle novely zákoníku práce
Podle uvedených částí směrnice mají uchazeči právo na informaci o počáteční výši odměny za práci určené pro danou pozici nebo podle rozpětí na základě objektivních a genderově neutrálních kritérií. Takovou informaci by měli uchazeči o zaměstnání obdržet například před pracovním pohovorem nebo jiným způsobem před uzavřením pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr, například ve zveřejněném oznámení o pracovním místě.
Navržené znění ustanovení § 30 odst. 3 zákoníku práce: Zaměstnavatel je povinen prokazatelně informovat fyzickou osobu, která se u něj uchází o práci, o minimální výši mzdy nebo platu a jiných peněžitých plněních a plněních peněžité hodnoty, které by jí jako zaměstnanci příslušely ode dne vzniku pracovního poměru; tuto informaci zaměstnavatel poskytne nejpozději před zahájením jednání o uzavření pracovní smlouvy.
Navrženou úpravou § 30 zákoníku práce se nestanovuje výslovná povinnost zveřejnění výše odměny v inzerci, ale povinnost poskytnout takovou informaci ještě před pracovním pohovorem, a to libovolným způsobem. Samozřejmě bez předchozího dotazování se na historii odměňování uchazeče o zaměstnání. V navrženém ustanovení (výše) je uvedeno slovní spojení „před zahájením jednání“, tudíž není-li informace o výši odměny zveřejněna inzerátem či jiným veřejným oznámením, lze ji poskytnout uchazečům při prvním kontaktu s nimi (před konáním pracovního pohovoru). Obdobně to platí pro dohody konané mimo pracovní poměr (podle § 77 odst. 2 zákoníku práce).
Nejde jen o výši mzdy, (případně platu či odměny z dohody konané mimo pracovní poměr), definice pojmu odměna je zde chápána šířeji. Jde o stejnou odměnu, pokud jde o mzdu, plat nebo jakoukoli jinou odměnu, jež zaměstnavatel přímo či nepřímo, v hotovosti nebo jako věcné plnění vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním, včetně doplňkových nebo proměnlivých složek odměny, které zahrnují mimo jiné bonusy, odměny za přesčasy, cestovné, příspěvky na bydlení a stravování, náhrady za účast na školení, platby v případě propuštění, příspěvky na produkty spoření na stáří a jiné zaměstnanecké benefity. Jedná se o všechny prvky odměny stanovené právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi v daném státě (pojem odměna dle směrnice – recitál 21).
Zveřejňují potenciální zaměstnavatelé dostatečným způsobem výši odměny?
Zákaz dotazování se na historii odměňování uchazeče o zaměstnání
Úpravou ustanovení § 30 odst. 2 zákoníku práce se zaměstnavateli navrhuje zákaz dotazování se uchazečů na historii jejich odměňování v souvislosti s jejich stávajícími či předchozími pracovněprávními vztahy. S ohledem na ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku práce dopadá zákaz také na dohody konané mimo pracovní poměr, tj. na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Navržené znění ustanovení § 30 odst. 2 zákoníku práce: Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Za údaj podle věty první nelze považovat informaci o mzdě nebo platu a jiných peněžitých plněních a plněních peněžité hodnoty plynoucích ze současného nebo předchozího pracovního poměru fyzické osoby ucházející se o práci.
Shrnutí: Zaměstnavatelé musí od okamžiku implementace směrnice informovat před zahájením jednání o uzavření pracovněprávního vztahu uchazeče o zaměstnání o výši jeho odměny (v širším pojetí tohoto pojmu) a nesmí se dotazovat na výši jeho předchozího (případně souběžného) výdělku.