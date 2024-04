Byznys s DNA testy jen kvete. Jak fungují a kolik vynáší?

Poptávka stále roste

Michal Mikšík, manažer společnost GHC Genetics, potvrzuje, že poptávka po genetickém testování se každým rokem zvyšuje. Stále více lidí zjišťuje, že jim genetika může odhalit významné predispozice, které mohou zásadně ovlivnit jejich zdraví, a cílenými opatřeními lze mnoha nemocím předejít, zejména v oblasti onkologie. Řada typů nádorových onemocnění je totiž zapříčiněna mutacemi určitých genů. V případě zjištěné mutace, která způsobuje rakovinu prsu, je pravděpodobnost vzniku až 86 %. To je velmi vysoké číslo. A u zhruba každé desáté rakoviny prsu je příčina v genetické predispozici, vysvětluje s tím, že znalost predispozice umožní mnohem pečlivější sledování, díky kterému se podaří nádor odhalit ve velmi časném stádiu, případně se žena může rozhodnout k preventivnímu odstranění prsní žlázy.

Podle Michaely Šiškové, CEO společnosti DNA ERA, stále rostoucí poptávka po DNA testech odráží, že lidé mají zájem převzít zodpovědnost za své zdraví a namísto čekání na možná rizika chtějí podniknout kroky, které směřují ke zdravějšímu a aktivnějšímu životnímu stylu. Z tohoto zájmu máme velkou radost, protože naším cílem je dostat analýzu DNA ke všem, kdo věří vědě a chtějí ji využít ve svůj prospěch, doplňuje. František Zámola, vedoucí lékař kliniky Healthy Longevity Clinic, poskytující analýzy predispozic, pro server Euro.cz uvedl, že genetika hraje opravdu významnou roli, ale není podle něj v současnosti z hlediska prevence doceněná tak, jak by měla být. Když si koupíte novou pračku či televizi, dostanete k ní návod, abyste ji dokázali ovládat. Genetické vyšetření nám vlastně poskytuje to samé, tedy jakési pokyny, jak se má člověk správně chovat k vlastnímu tělu, dodává.

Nabídka testů je rozmanitá

Nejrůznějších DNA testů je na trhu celá řada, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Jak je uvedeno výše, některé si můžete objednat domů jako samotesty. Například David Moravec spolupracuje s výzkumným ústavem Genomac a na webu DNA-testy nabízí jak genealogické testy, tak ty k určení otcovství, k hubnutí, portrétům, šperkům nebo k zjištění talentů dětí.





V nabídce DNA ERA si podle Michaely Šiškové každý najde to své. Lidem, kteří chtějí udělat první krok k personalizovanému zdraví a pohodě, nabízí DNA Entry test, díky kterému poznají 30 predispozic ovlivňujících jejich každodenní život. Také nabízí DNA testy Lifestyle, Beauty a Health zaměřené na konkrétní oblasti zdraví a životního stylu. Výhodou všech těchto testů je, že člověku poskytnou základní informace o jeho genech a personalizovaných doporučeních bez pocitu zatížení cenou nebo množstvím informací. Následně si lidé mohou podle svého uvážení rozšiřovat výsledky o další kategorie, krok za krokem podle priorit nebo zájmů, a to bez nutnosti opakovat odběr vzorků, zmiňuje Michaela Šišková. U nich mezi nejprodávanější testy patří DNA Complex test s tím, že s ním člověk získá více než 120 užitečných výsledků, které pomohou zjistit, jak se správně starat o své tělo. Také odhalí, jaké jsou jejich genetické predispozice v oblasti zdraví, metabolismu, výživy nebo sportu.

V GHC Genetics si lidé velmi často nechávají dělat test na riziko vzniku trombózy, kde až 10 % naší populace má nějakou formu predispozice k vyšší srážlivosti krve. To pak může být významné, pokud člověk létá na dovolenou dlouhé trasy, což je rizikový faktor pro vznik trombózy, která může vyústit ve smrtelně nebezpečnou embolii. Veliký zájem je rovněž o komplexní genetický test GENSCAN, který je sice dražší, ale poskytne jim komplexní informace o jejich organismu. Díky doporučením na základě výsledku takového testu lze poté dělat velmi konkrétní kroky pro zlepšení a udržení si našeho zdraví. Jde o moderní nástroj personalizované medicíny a prevence, uvádí Michal Mikšík.

Ten zároveň dodává, že díky tomu, že mají vlastní molekulárně genetickou laboratoř a vzorky pro analýzu nikam neposílají, mohou garantovat vysokou odbornost, která je podložena mnoha certifikacemi. Řadu testů lze navíc při splnění indikačních kritérií hradit ze zdravotního pojištění a se spolupracujícími lékaři (např. z oborů onkologie, gynekologie, interní medicína) máme nastavený systém sdílení výsledků tak, že v momentě, kdy máme výsledek hotový, tak se prakticky ve stejnou dobu výsledek dozví i ošetřující lékař, upřesňuje.

Ceny jsou v tisících

Například Domácí DNA test zdraví – Macromo DNA Health se dá v online lékárnách pořídit od 4390 do 4990 korun, na serveru určeném k tvorbě rodokmenů je k dispozici Testovací sada MyHeritage DNA za akční cenu 39 euro (přibližně 989 Kč). Ta umožňuje objevit původ mezi 2114 oblastmi a umožňuje najít nové příbuzné prostřednictvím sdílené DNA. Společnosti Genexone nabízí testování genetického původu od 2000 korun, na serveru DNA-testy.cz vychází základní analýza DNA testu geografického původu předků z rodičovské linie na 7250 Kč. Například genetické testy zdraví od DNA Diagnostického Centra (DDC) stojí 5500 korun.

Jak dále uvádí server Euro.cz, cena genetické analýzy se samozřejmě odvíjí od toho, co všechno se chce člověk o svém těle dozvědět. Healthy Longevity Clinic nabízí třeba vyšetření genetiky výživy, výkonnosti, kůže nebo farmakogenetiky za částku do deseti tisíc korun. Společnost DNA ERA základní vstupní vyšetření poskytuje za téměř tři tisíce, komplexní test DNA zákazníky vyjde na necelých devět tisíc korun. I u dalších společností se cena pohybuje v podobných částkách. Na trhu ale samozřejmě existují ještě mnohem podrobnější vyšetření, která analyzují i několik tisíc genů. Jejich cena už se většinou šplhá do vyšších desítek tisíc, třeba firma GHC Genetics prodává svoji nejkomplexnější genetickou analýzu za 82 tisíc korun.

Jak testy fungují?

Michal Mikšík vysvětluje, že základní princip genetických testů spočívá v tom, že hledají konkrétní mutace u konkrétních genů a protože ví, co dané mutace mohou způsobit a s jakou pravděpodobností, tak podle toho dokážou lidem přesně poradit, jak v takovém případě postupovat. V některých případech není příčina vzniku některých onemocnění či poruch jen genetická, ale podílí se na ní i řada vnějších vlivů. To jsou tzv. multifaktoriální dědičná onemocnění. Typickým příkladem je třeba osteoporóza, která má z 60–80 % dědičný základ, ale její vznik je výrazně ovlivněn například vyváženým stravováním a pravidelnou fyzickou aktivitou. Snažíme se, aby lidé vnímali, že genetika jim může výrazně pomoci být déle zdraví a dělat pro své zdraví cílené kroky, zdůrazňuje. Domácí testy, například ty od společnosti Macromo, fungují tak, že si zákazník odebere vzorek slin, zašle je zpět do laboratoře s přiloženým předplaceným poštovním štítkem a do 60 dnů obdrží výsledky v aplikaci Macromo.

Podobně zákazník DNA Era si po obdržení odběrové sady udělá stěr slin (v nich se nacházejí buňky i s DNA) a po zaregistrování odběrové sady pošle společnosti vzorek zpět. Ten následně putuje do partnerské certifikované laboratoře, kde probíhá analýza vzorku procesem takzvané genotypizace, kde se na téměř 700 tisících místech v DNA dívají, jaká konkrétní verze genů se tam nachází. Z laboratoře obdržíme pro každý vzorek tzv. syrová data. Ta následně vyhodnocujeme na základě aktuálních vědeckých poznatků. Někdy je za predispozici k rozvoji určité vlastnosti nebo onemocnění zodpovědný jeden konkrétní gen. Jindy jsou to zase stovky pozic v DNA v kombinaci s faktory prostředí, vysvětluje Michaela Šišková a doplňuje, že své výsledky si klienti mohou prohlédnout v zabezpečeném účtu v jejich aplikaci. Kromě charakteristiky k nim patří i doporučení, jak s nimi naložit. K dispozici jsou také konzultace s genetiky a nutriční terapeutkou a v případě potřeby mohou klienti sdílet své výsledky se svým lékařem.

Jedná se o důležitý a dynamický obor

Genetika je nesmírně dynamický obor, což, jak zmiňuje Michal Mikšík, pro ně znamená, že musí pečlivě sledovat různé vědecké studie. Tam, kde je to možné, pak poměrně rychle dokážou tyto výsledky aplikovat do praxe. Například v srpnu roku 2023 přišel tým výzkumníků z Kanady a Evropy s objevem nových genů, které jsou rovněž spojeny se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prs a laboratoř GHC Genetics jako první v České republice zařadila ještě ten samý rok vyšetření těchto genů do svého onkogenetického panelu, který analyzuje rizikové geny, které jsou spojeny s určitými dědičnými onemocněními, zejména s rakovinou prsu a vaječníku, ale i dalšími nádorovými onemocněními. Jinak se snažíme, aby bylo možné indikovat na zdravotní pojišťovnu širší spektrum genetických testů. Tam jde čistě o legislativní překážku, která se řeší na poměrně vysoké úrovni, doplňuje.

Michaela Šišková podotýká, že i když jsou predispoziční DNA testy velmi užitečné, je o nich v našich končinách poměrně malé povědomí, a to jak ze strany laické, tak i odborné veřejnosti. To se však podle ní postupně mění a tento nástroj na personalizovanou prevenci využívá stále více lidí. Důležitou součástí naší práce je lidi naučit, jaké výhody spočívají v poznání svých predispozic, ať už se jedná o intolerance, citlivost na léčiva, zvýšené riziko rozvoje onemocnění nebo duševních problémů. Poznání genetických predispozic nám také může pomoci se zvýšením produktivity nebo pochopením fungování našeho organismu, vyjmenovává závěrem.