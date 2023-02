Byznys stavebního spoření: Jak se vykroutit ze smluv s chystanou nižší podporou?

V současné době se hovoří o zrušení státní podpory u nových smluv a o snížení státního příspěvku u současných smluv. Stavebním spořitelnám se takový návrh nelíbí. Podle nich by to omezilo dostupnost úvěrů na rekonstrukce domů a bytů.

Státní podpora u stavebního spoření se zřejmě výrazně sníží, zruší, nebo se účel využití ušetřených peněz omezí na konkrétní výdaje. Vláda by měla již brzy představit parametry nového systému, který by měl začít platit od roku 2024.

Státní příspěvek byl v minulosti snížen již několikrát?

V minulosti došlo ke snížení státního příspěvku na stavební spoření již několikrát. Na úplném počátku stavebního spoření, tedy od roku 1993, činila maximální výše státního příspěvku 4500 korun, a to při minimálně pětiletém spoření a při roční úspoře 18 000 korun.

V roce 2004 došlo ke snížení maximálního příspěvku na částku 3000 korun, zároveň i k navýšení minimální délky spoření na 6 let při roční úspoře 20 000 korun. V roce 2011 došlo k opětovnému snížení maximálního příspěvku, a to na částku 2000 korun, která platí dodnes.

Ke snížení státního příspěvku na stavební spoření tedy v minulosti došlo opakovaně a nejde tak o nic převratně nového. Problematické by bylo, pokud by stát chtěl již poskytnutý příspěvek občanům zpětně odebrat nebo jeho poskytnutí u současných již existujících smluv úplně zrušit.

Pouhé snížení příspěvku s účinností do budoucna by ale mělo být v mezích zákona a v souladu s ústavním pořádkem. Ostatně k otázce snižování příspěvku na stavební spoření se v minulosti vyjádřil i Ústavní soud. Jeho závěry by měly být použitelné také na dnešní plány vlády příspěvek znovu zredukovat.

Jak se k omezování výhodnosti stavebního spoření postavil v minulosti Ústavní soud?

V roce 2011 Ústavní soud dospěl k závěru, že snížení státního příspěvku na stavební spoření pro všechny stávající účastníky stavebního spoření s účinností do budoucna (to znamená zpětně) není v rozporu s ústavním pořádkem a může tedy být uskutečněno.

Podle Ústavního soudu je taková změna přípustná. Otázku úplného zrušení státního příspěvku na stavební spoření Ústavní soud sice v minulosti výslovně neřešil, ale pokud by se zrušení týkalo pouze nově uzavíraných smluv o stavebním spoření, byl by takovýto krok pravděpodobně také v souladu s ústavním pořádkem.

Jak je možné vypovědět smlouvu o stavebním spoření?

Byznys stavebních spořitelen je zajištěn smlouvou. Tu je možné vypovědět v podstatě kdykoli. Jedná se o tříměsíční lhůtu, která běží od začátku měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena stavební spořitelně. Výpověď by měla být vždy písemná.

Jakmile uplyne výpovědní lhůta, smlouva zanikne a stavební spořitelna je povinna vyplatit úspory na běžný účet klienta.

Příklad, jak se počítá výpověď Pokud je výpověď doručena stavební spořitelně například v září, začne výpovědní lhůta běžet od října a k ukončení smlouvy v takovém případě dojde na konci roku.

Klient stavební spořitelny si musí ale dát pozor, aby nevypověděl smlouvu před uplynutím minimální šestileté vázací lhůty, tedy dříve než uplyne 6 let od uzavření smlouvy. Účastník stavebního spoření by tím přišel o veškerou státní podporu. Zároveň by riskoval, že mu stavební spořitelna naúčtuje poplatek za předčasné ukončení smlouvy, který je většinou v procentuální výši cílové částky stavebního spoření. Klient by tak po předčasné výpovědi dostal pouze úspory bez státní podpory a ještě snížené o poplatek za předčasnou výpověď. Stavební spořitelny tak mají svůj produkt dobře „pojištěný“.

Klient nesouhlasí se snížením podpory. Bude moci beztrestně vypovědět smlouvu ihned?

„Beztrestně“ lze tedy smlouvu o stavebním spoření ukončit až po šesti letech spoření, a to zcela bez ohledu na to, zda v budoucnu opět dojde ke snížení státního příspěvku či nikoliv.

Pro zachování nároku na státní podporu je vždy rozhodný okamžik výplaty prostředků z účtu stavebního spoření (tj. okamžik ukončení smlouvy), který nastane po uplynutí výpovědní lhůty, nikoli tedy okamžik podání výpovědi.

Zjednodušeně řečeno, pokud by v budoucnu znovu došlo ke snížení státního příspěvku na stavební spoření, účastník stavebního spoření by tím okamžikem nezískal žádná zvláštní práva. Snížení státního příspěvku totiž nepředstavuje porušení smluvní povinnosti ze strany stavební spořitelny.

Klient bude moci vypovědět smlouvu pouze standardní cestou, tedy s tříměsíční lhůtou až po 6 letech spoření. Předpokládaná výplata, kterou mu stavební spořitelna spočítala jako reprezentativní příklad na začátku spoření formou například online kalkulačky, by však byla nižší o snížený státní příspěvek. Nutno připomenout, že úspory stavebního spoření se také úročí. Bude tedy na stavebních spořitelnách, jak svůj byznys model nově nastaví tak, aby pro klienty bylo stavební spoření i nadále zajímavé.