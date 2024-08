Čeká vás cesta do USA? Zjistěte, jak ušetřit na mobilních službách

Telefonní operátoři mají odlišnou nabídku pro jednotlivé státy. Podívejte se na přehled cen roamingu, dalších služeb a datových balíčků ve Spojených státech amerických.

Co si pohlídat před cestou?

Před samotnou cestou je vhodné zkontrolovat si, že máte povolený roaming v nastavení telefonu a zda ho máte zapnutý. To je například pro klienty Vodafone možné pomocí webové samoobsluhy Můj Vodafone nebo v aplikaci Můj Vodafone v sekci Moje služby – Zahraničí. Ondřej Luštinec, vedoucí externí komunikace a tiskový mluvčí ze společnosti Vodafone, už dříve pro náš server doporučil ověřit si v návodu k telefonu, že podporuje frekvence, které používají místní operátoři. V Evropě by vše mělo fungovat bez potíží, ve vzdálenějších zemích ale někteří operátoři používají jiné typy sítí a mohlo by se stát, že tam váš telefon spolupracovat nebude, dodává.

Operátoři také radí používat jejich aplikace nebo služby, které jim umožní mít pod kontrolou čerpání jednotek a výdaje celkově. V případě T-Mobile jde o aplikaci Můj T-Mobile a v O2 zavedli tzv. Chytrou ochranu dat. Ta zákazníky chrání před vysokými sazbami, kdyby vyčerpali objednané balíčky. Když je ochrana aktivní, zákazníci mají data mimo EU vypnutá a mohou si přístup k internetu zapnout jedním z balíčků Top Svět.

Dřívě jsme upozorňovali na to, že je vhodné si před cestou do zahraničí zkontrolovat smlouvy. U firemních zákazníků platí výchozí nastavení služeb dané rámcovou smlouvou. Tu pak koncovým zákazníkům spravuje firmou delegovaný administrátor a nastavení roamingu a případná omezení ze strany firmy je tedy potřeba řešit s ním. U zákazníků s rámcovou smlouvou mohou totiž být v podmínkách smlouvy specifická ustanovení týkající se využívání roamingových služeb. Podnikatelé pak mají v podstatě stejnou nabídku jako rezidentní zákazníci.

Jaký je roaming v USA?

U operátora O2 spadají Spojené státy americké pod tarif s názvem Top Svět Extra mimo Evropu. Internet bez využití balíčku zde stojí 3,90 Kč/MB s limitem čerpání dat do 1500 Kč. Po vyčerpání limitu si klienti mohou data obnovit přes odpovědní SMS (nebo v aplikaci Moje O2) a čerpání opakovat s navýšeným limitem o dalších 1500 Kč.

V T-Mobile platí pro Spojené státy americké ceník pro Zónu 2. Pro klienty, kteří jsou u tohoto operátora méně než tři měsíce, platí parametry nabídky Roaming Start. Ta však není pro USA dostupná a operátor plnohodnotný roaming umožní po zaplacení zálohy 5000 korun v prodejně. Dále operátor upozorňuje, že v této zemi někteří operátoři již přistoupili k vypínání sítí 2G a 3G. Pro volání a SMS je zde k dispozici služba VoLTE (volání přes LTE/4G síť). V přehledu roamingových partnerů níže si raději zkontrolujte, kterých operátorů se to týká. A na stránce VoLTE roaming si poté ověřte, zda vám bude služba VoLTE v roamingu fungovat, radí.

Vodafone pak nabízí kromě klasického World Roamingu také Roaming na den. Za něj klient zaplatí v případě Spojených států amerických 199 korun a 24 hodin může volat, psát SMS zprávy i využívat data jako doma. Čerpá totiž jednotky ze svého domácího balíčku. Ti, kteří naopak cestují častěji, mohou využít hlasové nebo datové balíčky pro země Business zóny. Platí na měsíc a ty hlasové nabízí 100 až 1000 minut za ceny od 484 do 3617,90 Kč.

Přehled cen za roaming v USA

Přehled cen služeb roamingu v USA Operátor Název tarifu Volání – odchozí hovor (za min.) Volání – příchozí hovor (za min.) SMS MMS Internet O2 Top Svět Extra mimo Evropu 66,55 Kč 54,45 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč 3,90 Kč/MB T-Mobile Zóna 2 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč – Vodafone World Roaming – Zóna 2 30,52 Kč 17,81 Kč 9,68 Kč 11,50 Kč 7,70 Kč/MB

Nabídka datových balíčků pro USA

Operátor O2 nabízí pro Spojené státy americké dva datové balíčky: 1 GB Top Svět Extra a 5 GB Top Svět Extra s tím, že oba jsou na 30 dní. Bez tohoto balíčku klienti využívají data za 3,90 Kč/MB. V zemích, kde je možné využít balíčky 1 GB a 5 GB, kam spadají i USA, je možné využít volné jednotky z tarifů Free+ Zlatý, Neo+ Diamantový a Neo Platinový.

T-Mobile má datové balíčky tři a mají název Internet Svět 1. Jsou na 30 dní a aktivují se ihned po objednání. Na výběr je od 100 do 500 MB za 199 až 699 korun. Nejčastěji využívaný datový balíček právě v kategorii Svět 1, kam patří i USA, je mezi drobnými podnikateli Internet Svět 1, 100MB, dodává tisková mluvčí T-Mobile Anna Hroudová.

Vodafone pro firmy a podnikatele vybral nejatraktivnější země z druhé a třetí roamingové zóny a vytvořil takzvanou Business zónu. Jedná se o skupinu zemí, kde je možné se připojit a volat za výrazně lepší ceny díky balíčkům. Datové balíčky pro země Business Zóny jsou od 25 MB až do 10 GB a platí na měsíc.

Jsou podle vás ceny za roaming přiměřené? ANO, jsou.

Spíše ANO.

NE, nejsou.

Spíše NE.

NEVÍM, neuvažoval/a jsem nad tím.

Přehled nabídky datových balíčků pro USA

Nabídka datových balíčků pro USA Operátor Název tarifu Množství dat Cena O2 1 GB Top Svět Extra 1 GB 299 Kč 5 GB Top Svět Extra 5 GB 399 Kč T-Mobile Data Svět A s 1 GB 1 GB 199 Kč Data Svět A s 2 GB 2 GB 379 Kč Vodafone – 25 MB 78,65 Kč – 100 MB 302,50 Kč – 300 MB 847 Kč – 1 GB 2 662 Kč – 3 GB 7 260 Kč – 10 GB 23 595 Kč