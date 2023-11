Ceny pohonných hmot v roce 2024? Odborníci radí připravit se na zdražování

Co ovlivňuje ceny benzínu a nafty?

Jak na úvod vysvětluje Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus, cenu benzínu i nafty ovlivňuje primárně cena surové ropy, dále pak kurz české koruny vůči americkému dolaru, marže rafinérií, daňové zatížení a v neposlední řadě i obecný vývoj tuzemské cenové hladiny, která se odráží v nákladech na logistiku a distribuci. Také Petr Lajsek, Financial Market Analyst z Purple Trading, zmiňuje především dva faktory v podobě ceny ropy a síly české koruny s tím, že za současným zlevňováním stojí zejména propad cen ropy. Z té již vyprchalo veškeré válečné prémium a cena ropy brent tak spadla na 82 dolarů za barel, což je prakticky nejnižší hodnota od července.

Trhy aktuálně vnímají konflikt na Blízkém východě jako lokální a již mu nevěnují vyšší pozornost. Ceny ropy tlačí níže i slabší poptávka po pohonných hmotách v USA a také smíšená ekonomická data z Číny. Ta se podruhé tento rok propadla do deflace a její ekonomický růst je tak ohrožen, dodává. Dále zmiňuje, že ceny ropy může také ovlivnit kartel OPEC. Jeho následující setkání se odehraje 26. listopadu a dost možná na něm zazní plán produkce pro příští rok. Podle Petra Lajska byla pozitivním faktorem v posledních dnech i česká koruna, která na páru s eurem opět mírně posílila. Díky výrazně vyšší než očekávané inflaci za říjen kurz opět klesl o 10 haléřů na 24,50 CZK/EUR, upřesnil.

Předpokládaný vývoj cen

Ceny ropy jsou aktuálně nízké a podle Borise Tomčiaka z firmy Finlord lze očekávat postupný nárůst a tím pádem by i pohonné hmoty měly pomalu zdražovat. Na druhé straně příjmy domácností výrazně rostou, takže se poměr mezd k průměrným cenám pohonných hmot nebude zhoršovat, doplňuje. Petr Lejsek si myslí, že by pozitivní vývoj cen pohonných hmot měl převládat i do konce listopadu, protože prudký pád cen ropy se ještě zcela nepromítl do jejich cen. Do konce měsíce tak podle něj může průměrná cena nafty i benzínu padnout i pod úroveň 38 Kč za litr. S nižšími teplotami však očekávám prudší pád cen spíše u benzínu, jelikož poptávka po naftě roste díky jejímu využití na topné účely. Otázkou je vývoj v delším období – u koruny očekávám spíše oslabení, což povede k prodražení dovozu pohonných hmot, uvádí.





Jaké budou ceny v příštím roce?

Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB, si myslí, že by ceny benzínu na začátku nového roku mohly stagnovat, případně mírně růst s tím, že zásadní dopad na to má aktuální nastavení kartelu OPEC, který se bude snažit udržet ceny ropy spíše výše. Zmiňuje, že podle nové prognózy OPEC by v příštím roce měla vzrůst spotřeba o 2,25 mil. barelů ropy denně a v případě ponechání produkce na stávajících úrovních se tak můžeme dočkat většího nedostatku ropy na trhu, což vytlačí ceny ropy vzhůru. Ke zvýšení těžebních kvót se však OPEC moc nemá. Dva největší těžaři, Saúdská Arábie a Rusko, nevylučují další snižování těžby, což je další aspekt možného růstu cen paliv. V neposlední řadě bude proti tuzemským řidičům koruna, u které se očekává oslabení vůči americkému dolaru z nynější úrovně 22,44 na 22,87 během prvního čtvrtletí 2024. Vůči euru se pak čeká oslabení tuzemské měny z nynějších 24,49 na 24,70 korun za euro, popisuje.

Dále dodává, že důležitou složkou konečných cen pro motoristy jsou i marže rafinérií a maloobchodníků. Ty však lze velmi obtížně odhadovat. Pokud nepřijde žádný výrazný šok na ropných trzích, čehož by mohli maloobchodníci či rafinerie využít, očekávám vývoj marží na podobné úrovni, jako se pohybují nyní, ujišťuje.

Vít Hradil předpokládá u ceny ropy v roce 2024 částečné uklidnění z nedávných zvýšených hladin a pohyb lehce pod 80 dolary za barel. Naproti tomu velké změny nečeká od kurzu koruny vůči dolaru, který by se měl držet poblíž stávajících USD/CZK 22,50. Benzín by tak podle něj mohl zlevnit do okolí 37 korun za litr, nafta pak i o něco níže, do rozmezí 36–37 korun. Hlavním rizikem je další vývoj konfliktu na Blízkém východě a kondice americké ekonomiky. Pokud se nenaplní obavy z možné další eskalace v okolí Izraele a ekonomika USA konečně vykáže známky dlouho očekávaného ochlazení spojeného i s rychlejším poklesem tamních úrokových sazeb, mohly by pohonné hmoty zlevnit i výrazněji, myslí si.

Kartel OPEC bude pokračovat v omezování těžby, jelikož chce cenu dostat ze současných 81 USD za barel do blízkosti 100 USD. V příštím roce by cena pohonných hmot měla být mírně vyšší oproti současnosti, přidává svůj pohled Boris Tomčiak. Podle Petra Lejska bude vývoj cen ropy po novém roce záviset na mnoha faktorech – produkce OPEC, konflikt na Blízkém východě a ekonomickém zdraví USA a Číny. Začátek roku se většinou pojí s poklesem poptávky po pohonných hmotách. Ceny by tak mohly klesnout. Na začátku roku bychom se tak podle něj mohli podívat s průměrnou cenou nafty i benzínu pod úroveň 37 Kč za litr. Stále však předpokládá levnější benzín než naftu.

Dopad na podnikatele

Boris Tomčiak podotýká, že podnikatelé sice zaznamenali nárůst nákladů na energie, ale zároveň se jim daří zvyšovat prodejní ceny svých produktů a služeb. Tím dostávají zpátky ziskovou marži na úrovně, kterých dosahovali před nárůstem cen energií. Řada velkých firem má už teď dokonce vyšší ziskovou marži, vysvětluje. Tomáš Cverna si myslí, že by se podnikatelé měli připravit na zdražování pohonných hmot už během prosince. Do konce listopadu lze i díky promítnutí zpožděného efektu poklesu cen ropy do paliv a posílení koruny nakoupit pohonné hmoty relativně levně. Dle mého názoru je tak aktuálně dobrá možnost předzásobit se, protože nejistota panující kolem příštích rozhodnutí kartelu OPEC je poměrně velká, doporučuje.

Petr Lejsek zmiňuje, že pro dopravce jsou padající ceny pohonných hmot velkým plusem. Aktuálně jsou navíc pohonné hmoty u nás levnější než v Německu, Rakousku a Slovensku. Čeští dopravci a provozovatelé čerpacích stanic tak mají stále konkurenční výhodu. Výrazně levnější jsou však pohonné hmoty stále v Polsku. Významný vliv však bude mít na podnikatele i vývoj české koruny – její oslabování budou preferovat exportně orientované společnosti. Ty tak ze svých tržeb ze zahraničí vygenerují více korun po převodu. Na případné oslabování české koruny by se tak podnikatelé měli připravit pomocí měnového zajištění, popisuje.

Co by pohonné hmoty zlevnilo?

Tomáš Cverna připomíná, že velký vliv na pokles cen paliv v tuzemsku mají vždy klesající ceny ropy, posilující koruna a klesající marže rafinérií či maloobchodníků. Právě ropa by podle něj mohla klesnout v případě slabší ekonomické aktivity v Číně, která je jejím největším importérem. Z Číny aktuálně plynou smíšená ekonomická data. Nicméně brzdou ekonomické aktivity je realitní trh. Česká koruna zaznamenala vůči dolaru od začátku října posílení, zatímco vůči euru mírně oslabila a očekávání jsou nyní nastavena na mírné oslabování koruny až k výše zmíněným úrovním. K dalšímu posílení tuzemské měny by došlo v případě zveřejnění vyšší než očekávané inflace či ponechání, resp. zvýšení, sazeb Českou národní bankou. Oba aspekty vnímám spíše jako nepravděpodobné. Vývoj marží rafinérií a maloobchodníků je velmi obtížné odhadovat, shrnuje.