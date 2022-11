Češi a Black Friday: Nechají se letos opět zlákat na slevy, nebo budou šetřit?

Poslouchejte podcast Podnikatel+

V Česku už běží slevová akce Black Friday. Nákupní svátek, který přináší pro nakupující zajímavé slevy, i když v minulosti často fingované. Jak to ale bude s kupní sílou Čechů, když je inflace vysoká a vše zdražuje?

Teď je velmi těžké cokoliv predikovat a konkrétně na úrovni specifických akcí, protože chování spotřebitelů je hrozně odvislé na tom, co se zrovna děje a jak zrovna vypadají zprávy z vlády a spousta dalších věcí. To ovlivňuje spotřební chování, říká Klára Blažková, marketingová ředitelka e-shopu Alza.cz.

Black Friday, který vychází původně z americké marketingové akce, letos připadá na pátek 25. listopadu. Slevy už většinou odstartovaly začátkem listopadu, slevové nabídky tak trvají v Česku ve skutečnosti několik týdnů.

Je to čistě z pragmatického důvodu, protože obchodníci se naučili, že zákazník na to velmi dobře reaguje. Čím více je budete oslovovat, tím se zvyšuje šance, že zákazník u vás nakoupí, potvrzuje Martin Komora, šéf marketingu Mall.cz.

Když už se obchodník k akci Black Friday připojí, měl by přemýšlet nad tradičním marketingovým pojetím akce. Češi na to slyší moc dobře.

Černá barva je sázka na jistotu, protože přeci jen to spojení je velmi automatické, velmi rychlé, asociace prostě naskakují. Takže upřímně, černá barva by rozhodně byla to první, o čem bych, alespoň já, uvažoval, doplňuje marketingový pohled na slevovou akci Jakub Křenek z agentury Adison.





Jaká tedy bude letos situace ohledně Black Friday? Jak to vidí dva největší české e-shopy Alza.cz a Mall.cz a co poradit ostatním obchodníkům. Jak správně přistoupit k Black Friday marketingově? Poslechněte si v podcastu Podnikatel+