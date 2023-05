Cestovní kanceláře si mnou ruce. Ani letos Češi na dovolených nešetří

Prodeje jsou velmi silné

Ilona Topolová, PR & COMMUNICATION DIRECTOR z Blue Style, serveru Podnikatel.cz potvrdila, že aktuální sezóna je opět rekordní a že už samotný prodej na letošní sezónu, který odstartoval v září 2022, začal velmi dobře a tento trend stále trvá. Ve srovnání s rokem 2019 z hlediska počtu osob i obratu vyrostly prodeje v sezóně 2022 téměř dvojnásobně a v tuto chvíli mají prodáno téměř 80 % celkové kapacit minulého roku. Tedy zájezdy stále k dispozici jsou, obecně ale doporučujeme, pokud klient ví, kam a kdy, aby svůj zájezd rezervoval co nejdříve a svůj výběr si tak zajistil, doplnila.

Také ve skupině DER Touristik Eastern Europe, kam patří značky Fischer, Exim Tours a NEV-DAMA, podle tiskového mluvčího Jana Bezděka poptávka po zájezdech zůstává rekordní a ve srovnání s loňskou sezónou je vyšší v řádu desítek procent a podobné je to i v porovnání s posledním předcovidovým rokem 2019. Dosavadní prodeje jsou zatím velmi silné a výrazně převyšují stejné období loňského roku, který byl pro cestovní kanceláře velmi povedený. Očekáváme tedy i letos úspěšnou sezonu, přidává Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře ALEXANDRIA.

Rekordní zájem o letní dovolenou hlásí také Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Čedoku, s tím, že překonává prodeje před pandemií i loňskou rekordní sezónu, která byla u nich nejlepší od roku 1989. Rezervace na léto mají aktuálně dvojnásobné oproti roku 2022 a za první čtvrtletí roku 2023 mají v předprodejích nárůst o více než 120 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Zájezdy na léto máme vyprodané přibližně ze 70 % a vstupujeme aktuálně do období last minute prodejů, říká.

Češi cestování milují

Jan Bezděk uvedl, že neregistrují, že by Češi na dovolených letos šetřili a nejžádanější jsou 4 a 5 hvězdičkové hotely s all inclusive stravou, ideálně přímo na pláži. Petr Šatný říká, že už loňské léto ukázalo, že Češi cestování milují a nechtějí si ho nechat vzít. Navíc už loni v létě jsme často od zákazníků slýchali, že než si nechat úspory znehodnotit inflací, to raději část z nich procestují a vymění je za zážitky, které jim nikdo nevezme, dodává. Podle něj se základní trendy nemění a nadále poroste zájem o týdenní zájezdy na úkor delších, 10,11 či 14denních. Nemění se ani preference kvalitnějších hotelů, nejčastěji 4* hvězdičkových, ale i pětihvězd, oboje co nejblíže pláži a se službami all inclusive. A podle aktuálních prodejů to vypadá, že se nezmění ani nejoblíbenější destinace českých dovolenkářů, upřesňuje dále.

V Čedoku zájezdy na letní sezónu prodávají již od poloviny srpna 2022 a od zahájení prodeje je vidět velká poptávka. Češi se podle Kateřiny Pavlíkové vrátili k plánování dovolené dopředu a chtějí využít nejlepší ceny a vybírat si z široké nabídky hotelů, pokojů i variant termínů. Nejvíce se rezervují čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely s all inclusive, hotely nejčastěji přímo v blízkosti pláže a vedou letecké zájezdy. Klienti mají také zájem o různé doplňkové služby – business class, výběr konkrétních sedadel v letadle, parkování nebo využití salónků. V destinacích potom jezdí průměrně na dva výlety za týden. U klientů nepozorujeme při rezervaci zájezdů žádné změny preferencí, při výběru dovolené Češi nešetří, naopak si chtějí cestovatelské zážitky dopřát, shrnuje.

Jak podotýká Ilona Topolová, evidují velký zájem o dovolené, a to i několikrát v roce díky nabídce „duration free“ pobytů, tedy že si klient může zvolit individuální délku pobytu od 3 až po 15 dní. Navíc evidují také s předstihem zájem o konkrétní výlety, které souvisí s tím, s kým a za jakým cílem na dovolenou klienti cestují. Zatímco rodiny s dětmi preferují výlety do delfinárií nebo akvaparků, turisté v Řecku nebo Turecku rádi objevují historická místa v pronajatém autě nebo člunu a u cestovatelských destinací jako Maroko, Egypt nebo Madeira a Omán využívají služeb česky mluvícího průvodce k poznání historie země.

Zdražily všechny vstupy

Podle Petra Šatného došlo ke zdražení v podstatě všech vstupů, a to především letenek a energií, ale zdražit museli vzhledem k inflaci i samotní hoteliéři. Přesto se aktuálně jedná o zdražení relativně mírné, ale liší se to nejen dle destinací, ale i dle termínů. Silná koruna samozřejmě Čechům a jejich cestování nahrává a je to i jeden z důvodů, proč se daří držet růst cen na takto rozumných číslech, myslí si.

Ivana Topolová vysvětluje, že ceny v destinacích jsou domlouvány s dlouhým časovým předstihem a ubytování tedy zpravidla nemá na nárust ceny významný vliv, a to také z výše zmíněné aktuálně silné koruny. Cenu ale může ovlivňovat částka za palivový příplatek i zvýšené platby za energie. Případné navýšení se ale týká jednotek procent. Pokud tedy ke zdražování dochází, podotýkám, že se nejedná o plošný efekt, jedná se o navýšení nepatrné, tedy v rámci jednotek procent – v průměru 5 až 7 %, konkretizuje.

Jan Bezděk zmiňuje, že u všech nejnavštěvovanějších destinací se celkové zdražení zájezdů pohybuje v jednotkách procent a jedinou výjimkou je Chorvatsko, kde registrují zdražení kolem 12–14 %. Průměrná cena napříč všemi destinacemi a typy zájezdů se v Čedoku meziročně změnila přibližně o 4,5 %. Konkrétně záleží na hotelu a lokalitě, k žádnému plošnému zdražení zájezdů však nedošlo. U většiny pobytů drží ceny přibližně na úrovni loňského roku, navíc čím dříve klienti dovolenou zakoupí, mají výhodnější podmínky. Do nákladů podle Kateřiny Pavlíkové vstupuje zejména cena paliva, energií a inflace, se kterou se potýkají ve většině zemí.

Největší zájem je o tradiční destinace

Nejlépe se v předprodejích na léto daří tradičním destinacím, nejvíce Turecku, tedy zájezdům na Tureckou riviéru, ale také do letovisek u Egejského moře v oblasti Bodrumu, Izmiru a Dalamánu. Zájem je o oblíbené řecké ostrovy, nejvíce o Rhodos a Krétu, ale i o Bulharsko, Egypt, Španělsko, z Kanárských ostrovů pak roste zájem o Fuerteventuru, kam se létá z Prahy a nově i z Brna, vyjmenovává Kateřina Pavlíková s tím, že skokanem roku jsou Albánie, Černá Hora i Madeira, kterou vyhledávají aktivnější turisté, a u poznávacích zájezdů vedou oblíbené eurovíkendy v Londýně, Paříži, Římě nebo v Lisabonu.

Z pohledu zájmu stále vedou klasická místa jako řecké ostrovy, Bulharsko, Turecko, Tunisko i Egypt. Zároveň stále více klientů chce do destinací, kde lze pobytovou dovolenou, tedy odpočinek u moře nebo u bazénu, kombinovat s aktivitami typu vodní sporty, pěší túry nebo poznávání historie místa, kde svoji dovolenou tráví, popisuje Ilona Topolová. V Blue Style tak i na základě preferencí zákazníků stále přidávají nové destinace jako letovisko Marsa Matrouh na severu Egypta u Středozemního moře nebo jižní část ostrova Kypr. Roste ale i zájem o stálice v portfoliu, tedy portugalskou Madeiru, řeckou Lefkádu, španělskou Mallorcu nebo italskou Kalábrii, kde lze odpočinek s aktivitami kombinovat velmi dobře, vyjmenovává.

Ve skupině DER Touristik Eastern Europe se na špici zájmu drží oblíbené a prověřené destinace, jako jsou Turecká riviéra, řecké ostrovy, Španělsko nebo Egypt, a zároveň se podle Jana Bezděka velmi dobře prodává letošní novinka, kterou je Jordánsko. Je to destinace, která v sobě spojuje možnost relaxu na pláži s poznáváním úžasných historických památek, jako například skalní město Petra, a klienti na tuto nabídku rozhodně slyší, dodává. Největší zájem je aktuálně o tradiční destinace, které ale byly loni v létě v rámci last minute již často hodně vyprodané. Konkrétně jde o nejoblíbenější řecké ostrovy Rhodos, Korfu, Kréta či Zakynthos, dále samozřejmě Bulharsko, ale i Turecko, říká Petr Šatný s tím, že u Bulharska, které vždy patřilo k levnějším destinacím, má vliv na letošní velký zájem i poměrně nízký růst cen a to, že let tam je krátký a na celkovou cenu zájezdu tak má menší vliv zdražení letecké dopravy.

Sezónu si cestovní kanceláře chválí

Ilona Topolová přiznává, že zažívají další zcela unikátní a rekordní rok. Přesto, že jsme naši nabídku jak destinací, tak v konkrétních letoviscích navýšili již při spuštění prodejů na aktuální sezónu, stále kapacity přikupujeme, říká. Blue Style od roku 2019 vyrostli téměř dvojnásobně, což je velmi těší a zároveň zavazuje k maximální obezřetnosti při výběrů nových míst i ubytování tak, aby měli novinky skutečně prověřeny a klientům nabídli jen to, co znají a mají vyzkoušeno.

Kateřina Pavlíková vysvětluje, že cestovní ruch ovlivňuje celá řada faktorů a oni musí sledovat vývoj poptávky, různých ekonomických ukazatelů, politické situace, počasí a stejně tak ovlivňují rozhodování klientů i trendy nebo vnímání jednotlivých destinací obecně. Zároveň je to vysoce konkurenční prostředí. Proto hledají neustále nové příležitosti, nové destinace a přichází na český i slovenský trh s novinkami. Aktuálně jsou také rádi, že se nepotvrdily prognózy výrazného zdražování v Chorvatsku, naopak ceny před létem velmi klesají. Připravujeme se také na zahájení prvních odletů z Českých Budějovic, provoz odstartujeme na začátku června. Těšíme se úspěšnou a rekordní sezónu, která bude podle všech našich prognóz nejlepší v historii firmy, doplňuje.