Další přešlap Schillerové u EET: Mylně tvrdí, že se zavádí vyšší odpočet na partnera

Nejde přitom o první přešlap ministryně ve spojení s EET. Před několika týdny totiž tvrdila, že novinkou v rámci EET 2.0 je, že jeden certifikát půjde použít pro více pokladních zařízení. Toto ale platilo i u první EET. Zavádějící bylo i další tvrzení Schillerové, že mysleli na úlevu pro nejmenší podnikatele, pro které navrhli režim EET OFF. Ten je totiž pro nejmenší OSVČ prakticky nepoužitelný.
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Zavádíme vyšší odpočet na partnera, napsala Schillerová
Ministryně financí napsala před týdnem na sociální síti X:
Tenhle víkend jedu opět na jih Moravy. A pojede se mi s o dost lehčím srdcem. Mohla jsem si totiž konečně odfajfkovat něco, na čem jsme s kolegy půl roku v kuse dřeli. EET 2.0 je definitivně schválená. Prošla si zdržovacím kolečkem mezi senátory a poslanci opozice, abychom je nakonec stejně přehlasovali, jak všichni dopředu věděli. A k tomu znovu zavádíme školkovné, vyšší odpočet na partnera a daňové úlevy pro pracující studenty. Sliby plníme.
Tenhle víkend jedu opět na jih Moravy. A pojede se mi s o dost lehčím srdcem. Mohla jsem si totiž konečně odfajfkovat něco, na čem jsme s kolegy půl roku v kuse dřeli. EET 2.0 je definitivně schválená. Prošla si zdržovacím kolečkem mezi senátory a poslanci opozice, abychom je… pic.twitter.com/6NgdMtzRTH— Alena Schillerová (@alenaschillerov) September 11, 2026
Nezavádí se vyšší odpočet na partnera, ukazuje zákon
Co se týče školkovného a slevy na studenta, má Alena Schillerová pravdu, že se spolu s EET ty dvě daňové slevy vrátí. Zcela mimo je však tvrzení o vyšším odpočtu na partnera, jelikož nic takového zákon neobsahuje. Žádná úprava odpočtu na partnera nebyla v zákoně nejen schválena, ale ani navrhována.
V programovém prohlášení ale tento slib je
Úspěšně rozporovat by šla i poslední věta Schillerové o splněných slibech. Vyšší odpočet na partnera, respektive návrat původní podoby slevy na manžela/manželku, kterou předchozí vláda omezila na případy, kdy je ve společné domácnosti dítě mladší 3 let, má totiž stávající kabinet ve svém programovém prohlášení. Stejně tak jako návrat školkovného a slevy na studenta. Zatímco školkovné a slevu na studenta skutečně zákon o evidenci tržeb navrací, sleva na manžela/manželku se nijak měnit nemá. Nutno dodat, že naštěstí. Sleva totiž v původní podobě demotivovala od návratu na pracovní trh. Každopádně platí, že ministryně by měla vědět nejen to, co vláda slíbila v programovém prohlášení, ale i to, co sama navrhuje.