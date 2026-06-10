Další průšvih u JMHZ: Výzvy k podání hlášení dostaly i firmy, kterých se netýká

ČSSZ serveru Podnikatel.cz uvedla, že šlo o technickou chybu, a dotčeným subjektům se omluvila. Zároveň podnikatele ujišťuje, že pokud nemají zaměstnance nebo již hlášení podali, na výzvu nijak reagovat nemusí.
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Úřady rozeslaly výzvy, aby firmy podaly JMHZ
Systém jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů se i dva měsíce od svého spuštění neustále potýká s mnoha chybami a problémy, které podnikatelům a mzdovým účetním komplikují život. Do dlouhé řady přešlapů se nyní zařadily výzvy k podání JMHZ, které úřady začaly minulý týden rozesílat podnikatelům do datových schránek.
Ve výzvě se píše:
V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 323/2025 Sb., o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, Vás vyzýváme k podání jednotného měsíčního hlášení za měsíc duben 2025, neboť dosud nebylo podáno.“ Zároveň se ve výzvě doplňuje: „Vzhledem k tomu, že jste nesplnili svoji zákonnou povinnost dle výše uvedeného zákona, jste povinni podat jednotné měsíční hlášení v náhradní lhůtě 8 dnů ode dne ručení této výzvy.
Výzvy přišly i firmám, které JMHZ podaly, nebo ho podávat nemusí
Problém těchto výzev je, že v řadě případů byly poslány i firmám, které zaměstnance nemají a JMHZ tak podávat nemusí, a zaměstnavatelům, kteří JMHZ za duben podali. Ve facebookové skupině „JEDNOTNÉ MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE (JMHZ) – rady, tipy, dotazy“ hlásí chybně doručené výzvy několik desítek uživatelů.
Od včerejšího večera už u 5 firem Výzva k podání. Jde buď o firmy, které jsou řádně odhlášené, protože nemají zaměstnance, nebo zaměstnance mají, ale řádně a včas JMHZ za 4/2026 podaly a mají v pořádku přijato. Výzva je ale na starý variabilní symbol, který se v minulosti měnil z důvodu změny místní příslušnosti. V systému JMHZ je uvedený jako ukončený. Jako teda mají v tom neskutečný zmatek, píše například jedna z uživatelek s fotkou výzvy.
Firma, a.s., aktuálně bez zaměstnanců, dohodářů a statutár nepobírá odměny, zkontroloval jsem si, že žádné duše na sociálce evidované nejsou, tak jsem prostě JMHZ neřešil. A dneska bum a do datovky výzva k podání za duben do 8 dnů. Pochopil jsem správně, že se mě JMHZ netýká, ne? Ještě musím říci, že před 10 lety zaměstnanci byli, napsal jiný uživatel.
Vážení, další perlička, chodí do datovek výzva k podání JMHZ za duben, že nebylo podáno. Chodí to však pod zaměstnavatele s úplně neznámým variabilním symbolem, tak se prosím nelekejte, zjistila jsem, že to jsou výzvy pro staré variabilní symboly, které už neexistují. U jedné firmy dorazily dokonce 2 výzvy se 2 různými VS. Jeden VS byl platný do 31.12.2003, ten druhý od 1.1.2004 do 30.06.2005. Co s tím, mi paní na sociálce neporadila, ale zatím nemám nic dělat, že to zjistí. Ale nic podávat nebudu. Není důvod. Musí si to vyřešit na sociálce, připojila se další uživatelka.
Šlo o technickou chybu, říká ČSSZ
Že byly výzvy omylem poslány i firmám, které nemají za povinnost JMHZ podávat, potvrdila serveru Podnikatel.cz Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Výzva byla generována na základě údajů evidovaných v informačních systémech ČSSZ. V důsledku technické chyby však byla rozeslána i některým subjektům, kterých se povinnost podat Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele netýká, případně ji již splnily. Současně se v části výzev objevily neaktuální identifikační údaje. Chyba byla identifikována a byla přijata opatření k minimalizaci rizika opakování obdobné situace. Za vzniklou situaci se omlouváme, uvedla serveru Podnikatel.cz Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.
Pokud se vás JMHZ netýká, nemusíte nijak reagovat
ČSSZ zároveň upřesnila, že v případě, že podnikatel nemá povinnost Jednotné měsíční hlášení podávat, případně již svou povinnost splnil, není třeba na výzvu jinak reagovat.
V takovém případě pro něj výzva nemá žádné právní ani praktické důsledky. Zaměstnavatelům půjde dnes do datových schránek upozornění, že se jich povinnost netýká, dodala Drmolová.
Jak dále upřesnila ČSSZ, v rámci rozesílky výzvy bylo osloveno přibližně 112 tisíc zaměstnavatelů.
Tento počet zahrnuje jak subjekty, kterým byla výzva určena správně, tak subjekty, kterým byla doručena v důsledku technické chyby. Současně je třeba zdůraznit, že se nejedná o všechny subjekty, které mohou výzvu k podání obdržet. Tato rozesílka představovala první vlnu výzev realizovanou na základě interní segmentace zaměstnavatelů. Další postup bude probíhat postupně v návaznosti na vyhodnocování jednotlivých skupin subjektů, doplnila Drmolová, mluvčí ČSSZ.
Jaký způsob jste zvolili pro podání a registrace JMHZ?
Systém měl problém i s únikem dat
Výzvy zasílané subjektům, které nemají povinnosti JMHZ podat, nejsou prvním přešlapem, který se s JMHZ pojí. Systém se potýká s různými potížemi už od svého spuštění a prakticky neustále se objevují nové a nové problémy. Na konci května se například v systému JMHZ objevila bezpečnostní chyba a minimálně stovkám zaměstnavatelů se v seznamu jejich zaměstnanců objevili pracovníci jiných firem, včetně osobních údajů těchto zaměstnanců. Ministerstvo nejprve na síti X únik bagatelizovalo s tím, že šlo „pouze u několika případů a nápravná opatření byla provedena okamžitě, v řádu několika hodin“. Podle MPSV tak šlo o nezávažný problém.
Následně ovšem ministerstvo vydalo tiskovou zprávu, ve které přiznalo, že incident se netýkal jen několika případů, ale stovek zaměstnavatelů.
Omlouvám se všem uživatelům. Chyba byla identifikována a my jsme na ministerstvu prioritně zahájili její řešení – k nápravě došlo dnes v řádu hodin. Mrzí nás komplikace, které tento incident mohl způsobit, a situaci jsme řešili s maximální prioritou, uvedl vrchní ředitel sekce IT MPSV Karel Trpkoš.
Že nešlo jen o několik případů, potvrdil i ÚOOÚ, který obdržel zhruba 50 stížností a podnětů na únik dat v JMHZ. Úřad tak začal celou věc šetřit. U veřejnoprávních subjektů nicméně ani v případě prokázaného pochybení při zpracování osobních údajů nelze uložit správní trest na základě § 62 odst. 5 zákona o zpracování osobních údajů. Úřad však může například uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.