Která okresní města mění koeficienty daně z nemovitostí od roku 2022?

Nově lze stanovit koeficienty pro jednotlivé parcely

Od letošního roku platí u daně z nemovitých věcí několik novinek. Obce mohou nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už není třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově je možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Tímto postupem mohou obce zvýšit daň například jen pro části obce, ve kterých se nachází průmyslové objekty s negativním dopadem na životní prostředí.

Která okresní města koeficienty mění

Jedním z měst, které se rozhodlo od roku 2022 využít nové možnosti určit místní koeficient pouze pro vybrané parcely, je Rakovník. Ten stanovil místní koeficient ve výši 3 pro vymezené části obce, ve kterých se nachází průmyslové a obchodní objekty, jejichž činnost má kromě pozitivních přínosů také významné negativní dopady do života ve městě (např. zvýšení zátěže dopravou, hlukem, prašností apod.). Tyto části obce jsou přesně vymezené parcelními čísly pozemků, které jsou uvedeny ve vyhlášce.

Také v Plzni pro příští rok využili možnost stanovit různé koeficienty pro určitě Parcely. Na území městského obvodu Plzeň 1 v k.ú. Bolevec se jedná o úpravu koeficientu z 2,5 na 4,5 u 13 objektů v ulicích U Velkého rybníka, Hurvínkova a Spejblova. Na území městského obvodu Plzeň 5 – Křimice ve stejnojmenném k.ú. Křimice dojde k úpravě u dvou objektů v ulici Plzeňská. Na území městského obvodu Plzeň 6 – Litice v katastrálním území Litice u Plzně jde o změny koeficientů z 2,5 a 1,6 na 3,5. Celkem tato změna zasáhne 7 objektů v ulicích Klatovská, Přeučilova. K poslední úpravě koeficientů dojde na území městského obvodu Plzeň 10 – Lhota v katastrálním území Lhota u Dobřan. Celkem dojde k navýšení koeficientů u 335 objektů s finančním dopadem celkového inkasa daně z nemovitých věcí cca 90 tis. Podrobnosti lze opět nalézt přímo ve vyhlášce.

V Jičíně zaplatí na dani méně vlastníci nemovitostí v připojených osadách a některých okrajových částech města, kde se základní koeficient sníží z 2 na 1. Jedná se o katastrální území Popovice, Robousy, Hubálov, část katastrálního území Moravčice, dále jde o části Soudná a Sedličky. Nižší koeficient 1 se dle vyhlášky také týká ulice Porák a nejjižnějšího úseku Poděbradovy ulice.

V Rychnově nad Kněžnou snížili pro rok 2022 místní koeficient z 2 na 1,5 a základní koeficient v závislosti na katastrálním území na 1 až 1,6. Detaily lze nalézt ve vyhlášce.

Olomouc naopak daň z nemovitých věcí zvýší, a to na dvojnásobek zvýšením místního koeficientu na 2. Původně bylo ve hře dokonce ztrojnásobení daně.

Koeficienty daně z nemovitostí Základní (2021) Základní (2022) Místní (2021 Místní (2022) Podnikatelský (2021) Podnikatelský (2022) Praha 2,5 – 5 2,5 – 5 2 2 1,5 1,5 Středočeský kraj Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 1 1 Beroun 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Kladno 3,5 3,5 1 1 1 1 Kolín 2,5 2,5 2 2 1 1 Kutná Hora 2 2 2 2 1 1 Mělník 2 2 1 1 1 1 Mladá Boleslav 2 2 3 3 1,5 1,5 Nymburk 2 2 2 2 1 1 Příbram 2,5 2,5 2 2 1 1 Rakovník 2,5 2,5 1 3 (pro vybrané parcely) 1,5 1,5 Jihočeský kraj České Budějovice 3,5 3,5 1 1 1 1 Český Krumlov 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Jindřichův Hradec 2,5 2,5 2 2 1 1 Písek 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Prachatice 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Strakonice 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 Tábor 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Plzeňský kraj Domažlice 2 2 1 1 1,5 1,5 Klatovy 2 2 1 1 1 1 Plzeň 1,6 – 4,5 1,6 – 4,5 1 1 1,5 1,5 Rokycany 2 2 1 1 1 1 Tachov 2 2 2 2 1 1 Karlovarský kraj Cheb 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Karlovy Vary 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5 Sokolov 2,5 2,5 2 2 1 1 Ústecký kraj Děčín 3,5 3,5 1 1 1 1 Chomutov 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5 Litoměřice 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb) 2 2 1 1 Most 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Teplice 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Ústí nad Labem 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Liberecký kraj Česká Lípa 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Jablonec nad Nisou 2,5 2,5 1 1 1 1 Liberec 3,5 3,5 2 2 1 1 Semily 1,6 1,6 2 2 1,5 1,5 Královehradecký kraj Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 3 3 1,5 1,5 Jičín 2 1–2 1 1 1,5 1,5 Náchod 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Rychnov nad Kněžnou 2,5 1–1,6 2 1,5 1,5 1,5 Trutnov 3,5 3,5 1 1 1 1 Pardubický kraj Chrudim 2 2 1 1 1 1 Pardubice 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 2 1,5 1,5 Svitavy 2 2 1 1 1,5 1,5 Ústí nad Orlicí 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Vysočina Havlíčkův Brod 1,4–2 1,4–2 2 2 1,5 1,5 Jihlava 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Pelhřimov 2 2 1 1 1,5 1,5 Třebíč 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Žďár nad Sázavou 2 2 1 1 1,5 1,5 Jihomoravský kraj Blansko 2 2 1 1 1 1 Brno 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Břeclav 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Hodonín 2,5 2,5 1 1 1 1 Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb) 1 1 1,5 1,5 Znojmo 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Olomoucký kraj Jeseník 2 2 1 1 1,5 1,5 Olomouc 3,5 3,5 1 2 1,5 1,5 Prostějov 3,5 3,5 1 1 1 1 Přerov 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Šumperk 2,5 2,5 1 1 1 1 Zlínský kraj Kroměříž 2,5 2,5 1 1 1 1 Uherské Hradiště 3,5 3,5 2 2 1 1 Vsetín 2,5 2,5 2 2 1 1 Zlín 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Moravskoslezský kraj Bruntál 2 2 1 1 1,5 1,5 Frýdek-Místek 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Karviná 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Nový Jičín 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2 3,5 pro pozemky (stavby 2) 2 2 1 1 Ostrava 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5

U řady měst platí pro okrajové části jiné koeficienty než pro centrum. V tabulce jsou uvedeny koeficienty pro nemovitosti v centru (kromě Prahy).

Kvůli vyšší dani přiznání podávat nemusíte

Lidem, kterým se kvůli rozhodnutí měst změnila výše daně, nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání totiž podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Typicky jde o situace, kdy poplatník nabyl nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Výši vyměřené daně se poplatníci dozví od finančního úřadu, který jim během května zašle daňovou složenku.

Informace o platbě a výši daně si lze také nechat zaslat e-mailem, kdy vám finanční úřad zašle před splatností daně informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud chcete tuto službu využít, musíte nejpozději do půlky března poslat finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete už nyní stáhnout na Podnikatel.cz. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.

Jak a kdy daň zaplatit?

Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května se musí daň zaplatit. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.





Už několik let se dá daň zaplatit také prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Daň lze odpouštět i kvůli pandemii

Od loňského července platí u daně z nemovitých věcí změny u osvobození nemovité věci od daně. Zatímco dříve to bylo možné pouze kvůli živelné pohromě, nově to lze z důvodu mimořádné události (např. z důvodu povodně, vichřice, extrémního sucha, pandemie, opatření vyvolaném krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslové havárie). I nadále platí, že osvobození může být nejdéle na dobu 5 let a že jej lze stanovit za již uplynulé zdaňovací období.

Osvobozené nemovité věci musí obec vymezit v obecně závazné vyhlášce, která musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné, zejména živelní, události došlo. Pokud obec bude chtít osvobodit vymezené nemovité věci pouze částečně, tak částečné osvobození vyjádří procentem.

Obec si může vybrat, jakým způsobem nemovité věci ve vyhlášce vymezit. Obecně závazná vyhláška buď může v případě rozsáhlejší mimořádné události vztáhnout osvobození k celému území obce, nebo k jednomu, nebo více katastrálním územím (opět v jejich plném rozsahu). V takovém případě může obec podle typu mimořádné události volit, zda osvobodí všechny nemovité věci, které leží na tomto území, nebo zda osvobození vztáhne pouze k jedné z dílčích daní a osvobodí buď pouze pozemky, nebo pouze zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky. Tímto způsobem nelze osvobodit pouze zdanitelné stavby, aniž by došlo k osvobození zdanitelných jednotek. Pokud se mimořádná událost týká pouze vymezených nemovitých věcí, může je obec v obecně závazné vyhlášce uvést jmenovitě.

