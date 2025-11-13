Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Daniel Kadlec má svou firmu plnou mladých kolegů s názvem Dan stěhuje. Zaměřují se jak na stěhování, tak i na vyklízení nebo autodopravu, a to v rámci České republiky i v zahraničí.
Na první auto si vydělal v Německu
Na stěhování Daniela Kadlece bavila kombinace toho, že si u toho částečně zacvičí, protože se pořád pohybuje, a zároveň rád řídí dodávky. Jeho táta má navíc autodopravu, takže má odmalička vztah k velkým autům. Stěhování se věnoval už brigádně na střední a řekl si, že kdyby to dělal sám a bylo to o něm, dokázal by to dělat líp než ta firma, u které pracoval.
Myslel jsem si, že dokážu poskytnout zákazníkům lepší servis a teď po těch dvou letech se mi to konečně ukazuje, vrací zpátky a vyplácí, přiznává úvodem.
Daniel nejprve jezdil několik měsíců do Německa, do Mnichova, kde od rána do noci pracovali v metru. Právě tam si vydělával na své první auto, na svou první dodávku. Daniel popisuje, že jak podnikání začíná, člověk je hodně nadšený z jakékoliv zakázky nebo poptávky, která mu přijde a snaží se tomu člověku co nejvíc vyhovět, aby byl spokojený a obrátil se na něj znovu.
Vzhledem k tomu, že dneska člověk bez reklam, bez referencí a bez PR, prostě neexistuje, tak to bylo ze začátku těžké, doplňuje.
Stěhování není práce pro každého
Podle Daniela Kadlece je na stěhování nejdůležitější na něj mít sílu, aby utáhl tu fyzickou zátěž. Není to totiž práce pro každého. Zároveň jde o úkol převést věci z bodu A do bodu B tak, aby se jim nic nestalo.
Ať je to pro člověka, který třeba není úplně majetný a má nábytek starý nebo odřený, je potřeba se k tomu nábytku chovat úplně stejně, jako kdyby to byl nábytek za milion, zdůrazňuje Daniel s tím, že každý zákazník je jiný a má za sebou jiný životní příběh.
Zaměstnanci Dan stěhuje jsou vyškolení v bezpečnostních manipulačních technikách a používají certifikované vybavení. Jak vysvětluje Daniel, jedná se například o kurtny od certifikovaných dodavatelů, které každý rok prochází revizemi. Kurtny, neboli upínací pásy, se používají k zajištění nákladu a mají nějakou nosnost, pružnost a další vlastnosti. Kvůli tomu se dělají revize, aby vše bylo v pořádku.
Díky tomu vím, že kdyby se stalo cokoliv, nějaký výmol na silnici ve vyšší rychlosti a podobně, tak se těm věcem, co vezu, nic nestane a zůstanou přesně na tom místě, na jakém byly, dodává. K dalším věcem, bez kterých se při stěhování neobejdou, patří kvalitní stěhovací pásy a také strečová fólie. Kdyby se něco stalo, tak je společnost dobře pojištěná, takže když se něco náhodou poškodí, nafotí se to na pojišťovnu a ta to proplatí.
Je potřeba umět skládat
Daniel zdůrazňuje, že je stejně důležité při stěhování věci nachystat a potom je správně naskládat do auta. Je si stoprocentně jistý tím, že jsou jediná firma v Českých Budějovicích a okolí, která kromě klasického balení do strečové fólie používá ještě speciální balicí deky. Ty jsou určené na balení věcí a jsou poměrně pevné.
Nejdříve tedy věci zabalíme do deky, přilepíme izolepou, ať to pěkně drží jako vánoční dárek a poté střečovou fólií, čímž zajistíme dvojitou ochranu nábytku, popisuje. Podle Daniela konkurence často strečovou fólií šetří, protože je drahá a buď jí neobalují, nebo jen lehce a když s nábytkem někde ťuknou, hned se může odřít.
Skládání do auta je neméně důležité.
Stojím si za tím, že každé auto je bezedné, pokud to člověk umí dobře poskládat, říká s úsměvem Daniel. Firma začínala na poměry stěhovacích společností s malou dodávkou a ve srovnání s autem, co mají nyní, se do ní nic nevejde. Je to podle Daniela přesně o tom, jak si člověk jako malý hrál s legem nebo hrál tetris. Tedy jak to umí poskládat.
Měli jsme spoustu zakázek, kdy zákazník měl na začátku rýpavé kecy, že se tam ty věci určitě nevejdou. A potom to bylo na tři čtvrtě auta a třetina ještě zbyla, směje se Daniel.
Pracují s informacemi od zákazníků
Jelikož Dan stěhuje začínali s menším autem, u většiny zakázek to fungovalo tak, že se několikrát otáčeli. Neměli totiž možnost většího auta a práce se musela udělat. Častokrát se nepovede vše naskládat, protože pracují s informacemi od zákazníků, které jim dávají před počátkem stěhování. Například někdo řekne, že jde o lednici vysokou necelých deset metrů a realita je pak jiná.
Když vám zákazník řekne půlku věcí, než co tam reálně má a vy tam pošlete kvůli tomu poloviční auto, tak se to tam nemusí vejít. A to se stává častokrát a stávat se to bude, potvrzuje Daniel.
Daniel popisuje, že takové věci nejsou jejich chybou, ale jsou pak nuceni zákazníkovi oznámit, že stěhování bude dražší. Když jde o větší vzdálenosti, může jít až o jednou tolik peněz. Problém je podle Daniela u toho, když člověk něco zatají, nebo si pak na něco vzpomene, také s časem. Oni mají totiž zakázky poměrně hodně časově našponované na sobě a snaží se vyhovět všem.
Jednou jsme zvládli asi pět zakázek denně, takže potom, když vám tam přibude něco, s čím člověk nepočítal, tak už to hrne jak sněhová koule a posouváte čas příjezdu k těm dalším zákazníkům, vysvětluje dále.
S domluvami souvisí také ceník. Buď se může Dan stěhuje dohodnout předem na fixní ceně, nebo dává zákazníkům orientační nástřel. Ten potom vyjde nebo nevyjde hlavně podle odpracovaných hodin.
Nedokážu dopředu říct, jestli bude stěhování trvat 8 nebo 14 hodin. Ta práce jde odhadnout, ale někdy to nedokážete vědět přesně. Když jsou tam například úzké schodiště nebo malé výtahy, tak se to prodlouží, popisuje Daniel s tím, že pevná cena dopředu se dává u větších zakázek.
Rád si povídá s lidmi
Stěhování je často spojeno s různými významnými životními změnami. Daniel přiznává, že je sám hodně komunikativní a rád si s lidmi povídá a vyslechne si od nich, s čím se chtějí svěřit.
Když lidé vidí, že jsme schopní se bavit, tak se rádi baví a potom ta práce i rychleji utíká, doplňuje Daniel s úsměvem. Sám rád porovnává místo, ze kterého se někdo stěhuje a to nové. Jdou tam podle něj vidět životní změny, kdy se někdo stěhuje do menšího kvůli drahému nájmu, jiný do většího, protože čeká dítě nebo někdo koupil dům a podobně. To je podle Daniela na této práci hodně zajímavé, že nedělá to samé pořád dokola, ale každý den je někde jinde a potkává někoho jiného s odlišným životním příběhem.
Při stěhování má spousta zákazníků nutkání pomáhat. Nejčastěji muži z řad důchodců. Když si o to zaměstnanci sami požádají, jsou za pomoc rádi. Například, když jsou na zakázce jen ve dvou, mají s něčím problém a potřebují něco podržet.
Častokrát nám ale někdo chce pomáhat tím stylem, že se nám plete pod nohy, a to není úplně ideální, podotýká Daniel.
Zlatý kočár, vitríny i dřevěný sud
Dan stěhuje se kromě klasického stěhování specializuje i na těžká břemena nebo nastěhování různých atypických nákladů. V říjnu například vraceli zlatý eggenberský kočár na zámek do Českého Krumlova. Bylo to několik obrovských beden, kdy každá měla minimálně 100 kilo a některá z nich až k půl tuně.
Když to člověk vybalí a sestaví, tak vidí, co tahá a že je to zodpovědnost, doplňuje Daniel a upřesňuje, že kočár nepřeváželi přímo oni, ale jinak kompletně zajišťovali stěhování. Podobně firma stěhovala třičtvrtě tunové vitríny na zámek v Žinkovech, na výstavu.
Podle Dana unikátní příběh byl, když si jeho táta objednal obrovský koupací sud, takovou dřevěnou vířivku k němu na pozemek. Ten leží uprostřed lesa a je dlouhý 400 metrů a do kopce.
Bylo to letos na jaře, kdy strašně pršelo, všude bylo hodně bláta a my jsme tam táhli 250 kilo na pásech a v holínkách. To byla sranda, vzpomíná.
Společnost nabízí také stěhování do zahraničí. U něj je podle Daniela důležité pečlivé plánování. Když totiž jezdíte po republice nebo kraji, ta trasa má plus minus třeba 20 km, 100 maximálně. Když ale jedete na druhou stranu Evropy, je důležité naplánovat trasu tak, aby byla v první řadě ideálně co nejvíce po dálnici a byla co nejvíce bezpečná pro převážené věci. Čím déle totiž jedou, tím je větší riziko, že se může něco stát.
Zároveň, když jsme stěhovali na ostrovy, třeba na Sicílii nebo na Maltu, tak musíte zajišťovat trajekty a je kvůli tomu potřeba mít časový harmonogram. A navíc jde také o spojení s člověkem, kterého tam stěhujeme. Ten si musí vzít dovolenou nebo tam přiletět, přidává Daniel.
Oblíbenou službou je také takzvaně stěhování na klíč. Jedná se o formu stěhování, kdy zákazník nemusí dělat absolutně nic. Jen předá klíče, dá firmě konkrétní informace a může někam odjet. Dan stěhuje za něj vše zabalí, přinesou si své krabice, které zdarma půjčují, a kompletně vše zajistí od začátku až po konec. Zatímco u normálního stěhování, to už lidé většinou mají zabalené v krabicích nebo obalený nábytek, tady to nemusí vůbec řešit a sáhnout na jedinou věc.
Práce jako odpočinek
Daniel přiznává, že v jejich oboru je velká konkurence a kdo má víc peněz na internetu, má i více práce. Oni se hodně snaží hrát na to, že jsou mladý tým kluků, tedy ne žádní stěhováci ve stylu padesátníků v montérkách, co toho víc prokouří než pracují. To je jejich hlavní PR a dále mají několik billboardů po Českých Budějovicích, po kraji mají letáky nebo reklamu v novinách. Podle Daniela je nejlepší placená reklama na internetu a reference. Tedy jak recenze na internetu, tak osobní doporučení. Právě na základě nich jim hodně lidí volá.
Recenzí máme už poměrně dost, jsou i moc hezky napsané a lidé jsou opravdu z 99 % spokojení, shrnuje nadšeně Daniel.
Daniel v závěru přiznává, že pro něj už druhým rokem neexistuje nic jiného než práce. V druhé půlce života tráví čas s přítelkyní, ale když není s ní, je od rána do večera v práci. Zároveň při ní i odpočívá, a to při přejezdech nebo když si může s lidmi povídat. V té práci se našel a má rád práci s lidmi. Když mají stěhování, které zabere třeba 10 hodin, Daniel po příchodu domů do 23 hodin dělá papíry, vymýšlí další nápady, co jak zlepšit, nebo se věnuje reklamě a administrativě.
Vlastně pracuju nonstop, což mi vůbec nevadí, protože mě ta práce neskutečně baví a jsem rád, že to baví i kluky okolo mě, zdůrazňuje v závěru.
