Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Za značkou Posedla zaměřující se na výrobu sedel na kola na míru, stojí kamarádi z dětství Jiří Dužár a Martin Řípa. Využívají jak parametrické modelování, tak 3D tisk a mají zákazníky po celém světě.
Za začátkem je potřeba změny
Jiří Dužár hned na úvod zmiňuje spoluzakladatele Martina Řípu, se kterým chodil na gymnázium ve Varnsdorfu a znají se už kolem 25 let. Za vznikem značky byla potřeba měnit věci, a to nejen samotná konfekční sedla, ale i jejich životy. Podle Jiřího to tak občas je, že podnikání přijde ve správný čas, což u nich byl právě rok 2020.
On se tehdy vrátil ze Spojených států, kde bylo jeho cílem dostat co nejvíce návštěvníků ze Spojených států a z Kanady do České republiky.
Byla to hodně formativní doba, ale zároveň jsem z toho už byl trošku vyčerpaný a chtěl jsem pracovat na něčem vlastním a hmotném, co se dá uchopit do ruky a co může přinést nějaký benefit, dodává s tím, že to byla změna kariéry z komunikace, marketingu a diplomacie přímo k produktu.
Jsem vystudovaný geograf a spíše jsem dělal výzkumnou nebo komunikační činnost, než přišla Posedla, usmívá se.
U zrodu značky se Jiří s Martinem divili, proč nikdo nevyrábí cyklistická sedla na míru. Záhy zjistili, kolik je za tím práce a jaký je to boj. Ten podle Jiřího nikdy nepřestane a jak je oblíbený formát typu fuck up nights, tak nejde o to, že by problémy byly jen dříve a později už se neobjevovaly.
Vždycky říkám, že nějaké nástrahy a těžkosti člověka provázějí po celou tu dobu. Taky se říká malá firma, malé problémy, větší firma, větší problémy. Takže akorát dostávají komplexitu a jinou podobu, doplňuje.
Na začátku tak v Posedlech bojovali například v oblasti produktového vývoje, kdy museli najít správný výrobní recept, správné materiály, dodavatele nebo poskládat tým. Dneska jde podle Jiřího o provozní nástrahy a obtížnosti s tím, že člověk řídí nějaký větší tým a je to mnohem větší cashflow operace. Také je náročné sladit osobní a pracovní život.
Samozřejmě na začátku máte víc energie, člověk je hnaný a motivovaný tím nápadem a má energii to posouvat neustále dál. Což samozřejmě přetrvává, ale komplexita věcí energii často ubírá, podotýká Jiří.
Uměli nadchnout lidi
To, co jsme vymysleli a s čím jsme přišli, jsme nemuseli dlouho vysvětlovat, aby lidé kolem nás pochopili, že to dává smysl, že ten produkt na trhu chybí a podílet se na jeho vzniku a uvedení na trh je výzva, popisuje Jiří. Podle něj hrál určitě roli samotný nápad a to, že byli schopni pro to lidi nadchnout.
Z hlediska odborných znalostí týmu hrálo roli, že se Posedla dostala do hardwarového akcelerátoru Josefa Průši. Tam se potkali s prvními odborníky a někteří z nich s nimi pracují dodnes nebo jsou experti na parametrický design či počítačové modelování. S nimi tedy tvořili princip toho, jak vzniká sedlo na míru.
Je to spojené s tím, že jsme s nápadem šli poměrně rychle ven, chtěli jsme si co nejrychleji vykolíkovat ten prostor, být opravdu první, kteří to uvedou na trh, protože když budete první, kdo něco dělá, tak si vás budou všichni pamatovat, přidává Jiří. Načasování vnímalo jako klíčové, takže první dva roky byly hodně intenzivní, protože měli chuť a sílu dostat sedla na trh.
Pomáhá floristická pěna
Prvním krokem při výrobě sedel je zachycení otisku. V Posedlech od začátku chtěli, aby to fungovalo z pohodlí domova, proto zákazníkům posílají otiskovou pěnu, která se jmenuje Smiling Butt Kit. Název také něco říká o tom, jaká je jejich značka, že se snaží k věcem přistupovat odborně, vědecky, ale zároveň se v komunikaci nebrat úplně vážně. Aby to bylo i o zábavě a o tom, že jízda na kole má být radost.
Do otiskové pěny si zákazník sedne podle návodu, pak ji vyfotí z osmi úhlů, plus devátou fotku udělá ze shora, nahraje ji do konfigurátoru, kde dál ladí parametry sedla zodpovězením otázek.
Všechny otázky mají nějakou matematickou nebo geometrickou interpretaci, takže to, co nám řeknete, bude použito proti vám v tom dobrém slova smyslu. Když my víme, jaký typ kola máte, nebo jak na něm sedíte, jakou máte flexibilitu a další parametry, tak my to přetváříme do produktového designu, vysvětluje Jiří.
Při tvorbě otiskové sady v Posedlech vybírali spoustu různých materiálů, ať už šlo o lepenkové materiály nebo modelářské pěny. Objížděli tehdy různá hobby centra, markety a dílny pro kutily. Jak přiznává Jiří, nakonec cesta vedla přes floristickou tvarovací pěnu, kterou můžete najít kdykoliv v květinářství. Jediný její problém je, že není vhodná pro kontakt s pokožkou. Zjistili však, že její výrobce dělá také ortopedickou pěnu.
Akorát v tu dobu jsme našli jediného výrobce na světě a ten byl v Chicagu v Americe. Takže první pěny jsme brali ze zámoří, což bylo nákladné a komplikované z hlediska logistiky, podotýká Jiří. Postupem času našli německou firmu, která vyrábí obdobnou pěnu.
Mnoho dalších parametrů sedla
Mezi další kroky, související s tvorbou sedla, patří anatomie, pohlaví nebo BMI. Podle Jiřího každý parametr ovlivňuje v sedle trošku něco jiného.
My tomu systému říkáme 3S, tedy size, shape a stiffness, neboli velikost (šířka), tvar a tuhost. Není to tak, že by každý parametr lineárně ovlivňoval jednu z těch věcí, ale oni se navzájem doplňují, každý má jinou váhu a může přebít nějaký jiný parametr, popisuje Jiří.
Konkrétně na příkladu váha ovlivňuje to, jak bude sedlo tuhé. To znamená, že se zvyšující se váhou je sedlo tužší, aby se neprobořilo na nosnou skořepinu. Parametr flexibility ovlivňuje to, jak bude sedlo tvarované, tedy jestli bude spíše rovné nebo tam bude mít nějakou vlnku. Dále jsou zde různé doplňující otázky.
Ptáme se na šířku stehen, tak abychom dobře tvarovali šířku špičky, zjišťujeme flexibilitu pomocí hlubokého předklonu, což nám řekne o tom, jak máte zkrácená spodní záda nebo hamstringy. Podle toho uděláme zakřivení sedla, doplňuje Jiří a přidává další věci jako je počet hodin v sedle nebo styl jízdy. Jejich hypotéza potvrzená praxí je, že čím více sedíte v sedle, tak tím tužší jej potřebujete, protože to dodává oporu.
Na sedla je možné přidat také osobní detail, což je velmi oblíbené a jak vyjmenovává Jiří, jedná se o různé přezdívky, jména, přezdívky domácích mazlíčků, jméno manželky nebo manžela. Občas jde také o nějaké motivační citáty jako Nesesedneš a podobně. Také je možné si zvolit barevný prvek, aby například sedlo ladilo s omotávkami na řídítkách nebo s rámem kola. Podle Jiřího je to taková poslední třešnička na dortu.
Sedla na míru jsou vytvářená pomocí parametrického modelování. Jak vysvětluje Jiří, jsou různé programovací jazyky a také softwarové nástroje na něj zaměřené. V Posedlech používají software, který se využívá v experimentální architektuře pro různé objekty s nepravidelnými tvary, kde se do jejich tvarování propisuje několik různých parametrů, které mají různé váhy. Je to tedy skript, který je živý a oni jej pořád vylepšují na základě zpětné vazby od zákazníků.
Na jednu stranu jsme hardwarová firma, ale než vznikne ten hardware, předchází tomu hodně dlouhá softwarová cesta, shrnuje s tím, že jednak jde o správu dat každého zákazníka a práci s nimi a poté o samotné kódování. To je dost robustní věcí a jedna z nehmotných know-how firmy.
Výroba zabere několik týdnů
Výroba sedel trvá dva až pět týdnů v závislosti na modelu sedla. Nyní jsou v nabídce tři modely. U ekonomičtějšího modelu (varianta Plus) jsou díly ze vstřikovacích lisů, ocelové ližiny a 3D tištěné prostorování na míru. U dalších dvou modelů (Pro a Ultra) se používá karbonové vlákno, které se ručně zakládá do forem, ty se vypékají, pak se to brousí, tvaruje, leští a ve finále kompletuje. Proto jsou trošku dražší a jejich výroba trvá o něco déle, v průměru čtyři až pět týdnů.
Proces trvá tak dlouho, protože sedlo neexistuje do té doby, než si ho zákazník objedná, říká s úsměvem Jiří a přidává, že mají zpracovaný proces, který jim umožní vyrábět sedla v relativně krátkém čase, ale tím, že ty jednotlivé díly fakticky neexistují v moment objednávky, tak proto je tam dodací lhůta taková jaká je.
Ale pracujeme na tom, aby to do budoucna bylo v horizontu dvou až tří týdnů pro všechny typy sedel, které vyrábíme, potvrzuje.
Hlavní rozdíl mezi variantami sedel se týká materiálů nosné části, tedy ližin a skeletu. Polstrování má zákazník na míru ze stejného materiálu ze špičkové technologie 3D tisku ve všech třech modelech. Další rozdíl je váha, která je u prémiovějších sedel nižší a liší se také v nosnosti, kdy karbonové díly mají nějaká omezení a sedlo Plus je bez váhového omezení.
Když se na vyrobená sedla podíváte, můžete mezi nimi vidět patrné rozdíly. Na první pohled si jde všimnout odlišné šířky, z podélného pohledu má každé sedlo jinou křivku, nebo jinak tvarovaný nos sedla.
Může se stát, že vedle sebe budou stát dva lidi, kteří jsou anatomicky a svým stylem jízdy na tom hodně podobně, ale když se podíváte na data a prohmatáte si to sedlo v různých jeho částech, tak zjistíte, že jsou rozdílná, dodává Jiří.
Budování důvěry i spolupráce s cyklisty
Posedla mají zákazníky ve více než 50 zemích. Jak uvádí Jiří, prodávají přes internet, budují si důvěru skrze média, prostřednictvím spolupráce s mezinárodními sportovci nebo s profesionálními týmy a skrze taktickou reklamu přes Google a sociální sítě. To, že si to objednali lidé z tolika zemí, je podle Jiřího potvrzení, že produkt má takzvaný market fit kdekoliv a problém řeší všichni.
Dozvěděli se o něm z nějakého článku, zaujalo je to, sami to řeší, nemohli najít na trhu vlastní sedlo, tak si objednají sedlo z České republiky, doplňuje.
Počet objednávek koreluje s měsícem, kdy se jezdí na kole, anebo kdy je nějaké období, kdy lidé obecně nakupují více věcí. Například říjen je většinou nejslabší měsíc, lidé zazimovávají kolo, rozhodují se, jestli vytáhnou nějaký trenažér a podobně. V prosinci lidé nakupují poměrně dost vánočních dárků a v lednu už řeší vybavení na novou sezonu nebo nějaký kemp v teple, do kterého chtějí mít vybavení.
Sedla prodáváme také formou dárkové karty, ke které posíláme rovnou otiskovou sadu. Takže si asi dokážete představit, že pod stromečkem může být docela veselo, když dostane někdo otiskovou sadu na zadek, směje se Jiří.
Reklama je podle Jiřího dost náročná a extrémně důležitá část jejich byznysu. Zdůrazňuje, že jedna věc je něco vyvinout a vyrobit, ale druhá je umět to prodat a vlastně doručit zákazníkovi, aby byl spokojený.
Je to mix aktivit, ať už je to spolupráce s atlety, influencery, s médii, dále recenzní řízení v mezinárodních magazínech, různé press-tripy, fam-tripy, kde bereme lidi přímo do výroby a pak samozřejmě prostřednictvím mezinárodních veletrhů, vyjmenovává Jiří s tím, že se opravdu nenudí a je toho hodně.
Jiří Dužár prozrazuje, že je jejich cílem zaměřovat se na kontaktní body mezi jezdcem a kolem, což jsou kromě sedacích partií ruce. Tam je zajímají ergonomické gripy na mountain bikeová řídítka, ale nejvíc je zaměstnává péče o sedací partie. Proto prodávají i cyklistickou kosmetiku pro regeneraci pokožky a připravují také inovativní cyklistické kraťasy. Ty budou mít něco z jejich technologie a měly by dodat další extra komfort.
Sedlo se dá vyměnit na každém kole na celém světě, to znamená, že je pořád spousta lidí, kterým můžeme prodat sedlo, takže u toho chceme zůstat, uzavírá s úsměvem Jiří.
