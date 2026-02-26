Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Daňová přiznání s přehledy i bez nich. Máme je pro vás k dispozici

Daňová přiznání s přehledy i bez nich. Máme je pro vás k dispozici

Redakce Podnikatel.cz
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Hezká mladá žena sedící u počítače v kanceláři
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Krátí se čas na podání daňového přiznání za rok 2025. Máme pro vás interaktivní formuláře, které vám daňové povinnosti usnadní.

Server Podnikatel.cz má pro své čtenáře jednotlivé formuláře k dani z příjmů. Ke stažení jsou tiskopisy jak pro právnické osoby, tak pro fyzické osoby. Pro podnikající i nepodnikající. 

Tiskopisy jsou rozlišeny také dle toho, zda je uplatňován paušál nebo je vedeno účetnictví. 

Vyšší daň, zrušené slevy i nový limit: V přiznání k dani můžete přijít o peníze Přečtěte si také:

Vyšší daň, zrušené slevy i nový limit: V přiznání k dani můžete přijít o peníze

Co se týká daňového přiznání, je k dispozici i kompletní společně s přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Daňové přiznání pro fyzické osoby vedoucí podvojné účetnictví

Daňové přiznání pro fyzické osoby uplatňující paušál 

Aktualizované je také daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Primárně je určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů. 

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – bez přehledů

Nabízíme také aktuálně formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby, který je určen pro zaměstnání. Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR. 

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – jen zaměstnání

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Další aktualizované formuláře

KVÍZ: Čím jsme mohli jezdit: Poznáte prototypy českých aut? Přečtěte si také:

KVÍZ: Čím jsme mohli jezdit: Poznáte prototypy českých aut?

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Podnikatel.cz - ico

Redakce Podnikatel.cz

Nejnovější články, které vytváří kolektiv autorů redakce Podnikatel.cz. Pro více informací nás kontaktujte, nebo napište šéfredaktorovi

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).