Daňová přiznání s přehledy i bez nich. Máme je pro vás k dispozici

Server Podnikatel.cz má pro své čtenáře jednotlivé formuláře k dani z příjmů. Ke stažení jsou tiskopisy jak pro právnické osoby, tak pro fyzické osoby. Pro podnikající i nepodnikající.
Tiskopisy jsou rozlišeny také dle toho, zda je uplatňován paušál nebo je vedeno účetnictví.
Co se týká daňového přiznání, je k dispozici i kompletní společně s přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Aktualizované je také daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Primárně je určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů.
Nabízíme také aktuálně formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby, který je určen pro zaměstnání. Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR.
Další aktualizované formuláře
- Výpočtový formulář ročního vypořádacího koeficientu dle § 76
- Žádost o poukázání chybějící částky vyplacených bonusů
- Oznámení o osvobozených příjmech pro rok 2025
- Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2025
- Žádost při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pro rok 2026