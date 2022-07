Daňové odpisy hmotného majetku

Odpisování majetku

Zákon o daních z příjmů definuje odpisování majetku jako zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (náklady) k zajištění tohoto příjmu. Poplatník pak může zahájit odpisování majetku, jakmile je pořízená věc uvedená do stavu způsobilého k obvyklému užívání. Za uvedení do stavu způsobilého k obvyklému užívání se považuje například dokončení věci, splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.

Aby mohl poplatník uplatnit odpis ve výši ročního odpisu vypočteného na základě zákona o daních z příjmů, musí být tento majetek evidován u tohoto poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období. I zde ale platí výjimky. V některých případech může poplatník uplatit pouze polovinu roční výše daňového odpisu.

Odpisy jako takové nemusí poplatník uplatnit. Pokud by to bylo pro poplatníka výhodné, je možné odpisování přerušit. Platí však, že při dalším odpisování musí poplatník postupovat tak, jako by odpisování přerušené nebylo. To neplatí v případě, že by poplatník v době, kdy odpisy přerušil, uplatňoval výdaje paušální částkou. Pokud poplatník uplatňuje paušální výdaje anebo je jeho daň rovna paušální dani, nemůže poplatník za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši a také nemůže o tuto dobu prodloužit odpisování. Poplatník však musí po dobu, co uplatňuje paušální výdaje nebo je jeho daň rovna paušální dani, odpisy evidovat.

Odpisové skupiny

Poplatník má v souvislosti s pořízením majetku povinnost jej správně zařadit do odpisové skupiny, a to v prvním roce odpisování. Zákon o daních z příjmů pak definuje šest odpisových skupin majetku, přičemž každá odpisová skupina stanovuje minimální dobu odpisování. V praxi to znamená, že majetek můžeme odpisovat déle, než je stanovená doba odpisování.

Odpisové skupiny Odpisová skupina Doba odpisování Majetek zařazený ve skupině 1 3 roky notebooky, telefony, tiskárny 2 5 let vozidla, nábytek 3 10 let klimatizace, stavební součásti, kotle 4 20 let budovy ze dřeva, telekomunikační zařízení, stožáry 5 30 let budovy 6 50 let administrativní budovy, hotely

Pokud by došlo u stavebního díla ke změně hlavního užívání a důsledkem této změny by byla i změna odpisové skupiny, musí poplatník tuto změnu provést ve zdaňovacím období, kdy ke změně došlo. Pokud by bylo na majetku, který je vyloučen z odpisování, provedeno technické zhodnocení, zatřídí poplatník toto technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které by byl zařazen hmotný majetek, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno.

V zákoně o daních z příjmů jsou konkretizovány některé případy odpisování majetku. Domy, budovy a stavby se zatřiďují do odpisových skupin v závislosti na účelu hlavního užívání. Pokud je tak dům, budova nebo stavba využívána k více účelům, zařadí se do té odpisové skupiny, jejíž podíl užívání k celkové podlahové ploše převažuje.

Pokud by nastala situace, že hmotný majetek, kterým je stavební dílo, nelze zařadit do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 zákona o daních s příjmů, zařadí se tento majetek do odpisové skupiny 5 a ostatní hmotný majetek se zatřídí do odpisové skupiny 2.

Při pořízení majetku odpisovatel stanoví způsob odpisování. Vybraný způsob odpisování nelze po celou dobu odpisování majetku měnit. Hmotný majetek pak může být odpisován do výše vstupní ceny, příp. do zvýšené vstupní ceny.





Rovnoměrné odpisy

Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby. Odpisová sazba se pak liší v prvním roce odpisování a v dalších letech odpisování. Stanovené odpisové sazby jsou maximální – to znamená, že poplatník si může uplatnit sazby nižší.

Pro výpočet rovnoměrných odpisů se stanoví odpisy za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.

Rovnoměrné odpisy Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Zvýšená vstupní cena 1 20 40 33,3 2 11 22,25 20 3 5,5 10,5 10 4 2,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2

Zrychlené odpisy

Pokud si poplatník vybere zrychlené odpisy, neznamená to, že majetek odepíše rychleji. Zrychlené odpisy však umožňují poplatníkům odpisovat ze začátku vyšší částky odpisů a po dobu odpisování se částka odpisů snižuje.

Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy v prvním roce odpisování jako podíl vstupní ceny a koeficientu dané skupiny. Stejně tak jako v případě rovnoměrných odpisů lze odpis za určitých podmínek v prvním roce odpisování zvýšit.

V dalších letech odpisování se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi stanoveným koeficientem a počtem let, po které byl majetek již odpisován.

Zrychlené odpisy Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Zvýšená vstupní cena 1 3 4 3 2 5 6 5 3 10 11 10 4 20 21 20 5 30 31 30 6 50 51 50

Mimořádné odpisy

Mimo standardní způsoby odpisování majetku může být majetek, který je zařazen v odpisové skupině 1 nebo 2, odpisován tzv. mimořádnými odpisy. To platí pro majetek, který byl pořízen v průběhu období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Zároveň musí platit, že se jedná o poplatníka, který je zároveň prvním odpisovatelem. Při volbě mimořádných odpisů musí být majetek odpisován s přesností na měsíce.

Pokud se jedná o majetek, který je zařazený v odpisové skupině 1, odepíše poplatník tento majetek rovnoměrně bez přerušení do výše vstupní ceny za 12 měsíců. U hmotného majetku, který je zařazený v odpisové skupině 2, odepíše poplatník tento majetek bez přerušení do výše vstupní ceny za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně ve výši 60 % vstupní ceny a v následujících 12 měsících ve výši 40 % vstupní ceny majetku.