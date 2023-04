Daňové přiznání na poslední chvíli: Jak ho můžete podat?

Kdo musí podávat přiznání k dani

Povinnost podávat přiznání k daní z příjmů je zakotvena v zákoně o daních z příjmů. Z ustanovení § 38g pak vyplývá, že každý poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč a zároveň tyto příjmy nejsou od daně osvobozené nebo se nejedná o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby, má povinnost podat daňové přiznání.

Povinnost podat daňové přiznání se však týká také poplatníků, kteří vykázali daňovou ztrátu, a to bez ohledu na výši příjmů. Podání přiznání se nevyhnou také daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e), daňové zvýhodnění na dítě nebo odčitatelné položky od základu daně.

Zákon o daních z příjmů však definuje i mnoho dalších situací, kdy je poplatník povinen podat daňové přiznání. Jedná se například o poplatníky, kterým byla neoprávněně vyplacena částka daňového bonusu zaviněním poplatníka a to bylo správci daně oznámeno plátcem daně. Přiznání podává také poplatník, kterému bylo vyplaceno plnění například ze soukromého životního pojištění nebo mu byly vyplaceny příjmy ze závislé činnosti za minulá zdaňovací období. Další případy, kdy jsou poplatníci povinni podat daňové přiznání, jsou definované zákonem.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Lhůty pro podání daňového přiznání definuje daňový řád. Obecná a zažitá lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je do konce třetího měsíce po zdaňovacím období. Za rok 2022 tak poplatníci museli podat daňové přiznání do konce března, resp. do 3. dubna 2023.

V případě, že poplatníci podávají daňové přiznání elektronicky, mohou jej podat do čtyř měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do konce dubna. Termín pro podání elektronického formuláře je tak pro rok 2023 stanoven na 2. května 2023.

V případě, že bude přiznání podávat poradce (tj. advokát nebo daňový poradce), je lhůta pro podání do konce šestého měsíce po konci zdaňovacího období. Pokud tedy podává přiznání daňový poradce, může být podáno až do 3. července 2023.

Způsoby podání přiznání elektronicky

Elektronické podání může být učiněno více způsoby.

Velmi oblíbeným nástrojem je tzv. EPO podatelna („elektronická podání pro finanční správu“), kdy prostřednictvím elektronického formuláře lze tento formulář vyplnit anebo přímo načíst tento soubor ve formátu XML. Tato funkce umožňuje zejména načtení již připraveného souboru z počítače do aplikace. Nespornou výhodou EPO podatelny je kontrola souboru před jeho odesláním.

Mnoho fyzických osob si zřídilo také přístup do webové aplikace MOJE daně (tzv. online finanční úřad), kdy po přihlášení je možné podat přiznání elektronicky. Do portálu MOJE daně se lze přihlásit pomocí datové schránky, občanského průkazu s čipem nebo prostřednictvím bankovní identity. Výhodou portálu je zejména úložiště odeslaných písemností. Poplatníci také mohou vidět aktuální stav jejich daňových osobních účtů. Stejně jako v případě EPO podatelny je i zde možné pomocí průvodce vyplnit tiskopis přiznání k dani z příjmů anebo použít načtení již připraveného souboru.

Pokud mají fyzické osoby zřízenou datovou schránku, mohou podání učinit skrze ni. Stejně jako v předchozích případech i zde je nutné přiznání zaslat finanční správě ve formátu XML. Jiné formáty nejsou akceptovány. Poplatníci si tak mohou přiznání připravit a skrze datovou schránku jen odeslat připravený soubor.

OSVČ a datové schránky

V návaznosti na novelu daňového řádu byly zřízeny všem podnikajícím fyzickým osobám datové schránky. Ke zřízení došlo automaticky v prvních třech měsících roku 2023 a týkalo se pouze těch podnikatelů, kteří datovou schránku neměli doposud zřízenou. Nově tak musí podnikatelé pro komunikaci s finančním úřadem používat datovou schránku, resp. musí podat daňové přiznání elektronicky.

Pokud tedy podnikatelé do dnešního dne nepodali své přiznání, musí tak učinit jedině elektronicky. Vzhledem k tomu, že datové schránky byly zřizovány do 31. března 2023, k dnešnímu dni by tak měly být všechny datové schránky podnikatelů aktivní, a to bez ohledu na to, zda se do nich podnikatel skutečně přihlásil.

Sankce za nepodání přiznání elektronicky

V případě, že podnikatelé podali daňové přiznání v papírové formě před aktivací jejich datové schránky, je to v pořádku. Pokud však došlo k papírovému podání po zaktivování datové schránky, může finanční úřad udělit podnikateli pokutu ve výši 1000 Kč.

Vzhledem k tomu, že je pro mnoho podnikatelů podávání přiznání elektronicky novinkou, slibuje správce daně na stránkách finanční správy benevolentní přístup a na povinnost podat přiznání elektronicky správce daně nejprve upozorní. Dále dle informací může docházet i k neformálním výzvám ze strany správce daně tak, aby mohl správce daně poplatníkům pomoci s odstraněním případných vad podání či pouze upozornil na novou povinnost.