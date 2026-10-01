Dluhy se nemají dál nafukovat. Nová pravidla mají lépe chránit OSVČ

Podnikatel, který přestane zvládat splácet úvěr, může podle současných pravidel čelit nejen samotnému dluhu, ale také dalším nákladům a sankcím. Ministerstvo financí ČR chce pravidla změnit. A to tak, aby se závazek při dlouhodobém prodlení nemohl neúměrně nafukovat.
Návrh novely nyní míří do připomínkového řízení a pokud projde celým legislativním procesem, nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2028.
Budoucí úroky už by věřitel nemohl chtít hned
Nejdůležitější změna se týká situace, kdy podnikatel přestane úvěr splácet a věřitel požaduje okamžité splacení celého dluhu. Dnes může v takovém případě podle ministerstva věřitel požadovat nejen nesplacenou jistinu, ale také úroky za celé zbývající období. Nově by to možné nebylo. Ihned by mohl požadovat pouze částku, kterou podnikatel skutečně ještě dluží na jistině. Budoucí úroky by nabíhaly postupně až do úplného splacení jistiny.
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Ministerstvo uvádí jednoduchý příklad
Podnikateli zbývá splatit 100 tisíc korun na jistině a dalších 50 tisíc korun představují úroky do konce plánovaného splácení. Pokud by došlo k zesplatnění úvěru podle dnešních pravidel, mohl by věřitel požadovat okamžitě celých 150 tisíc korun.
Podle navrhované úpravy by mohl ihned požadovat jen 100 tisíc korun. Zbylé úroky by se počítaly postupně. Zároveň by z nich nebylo možné následně účtovat úroky z prodlení.
Neplatí to pro všechny podnikatele a všechny úvěry
Nová ochrana se má týkat podnikajících fyzických osob, tedy například živnostníků. Nevztahovala by se na firmy a další právnické osoby. Zároveň se změna nemá týkat všech typů financování. Návrh počítá s úvěry a peněžitými zápůjčkami, nikoli například s leasingem. Nové pravidlo se navíc má vztahovat pouze na smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti zákona.
Ministerstvo tím chce rozšířit ochranu, kterou už dnes mají spotřebitelé. Současná pravidla totiž podnikající fyzické osoby v některých situacích nechrání stejně jako běžného spotřebitele.
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Změna má přijít i u notářských zápisů
Novela řeší také další rizikovou situaci. Jde o notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, který může umožnit rychlé vymáhání dluhu. Podle ministerstva se v některých případech tento nástroj zneužíval. Dlužníka mohl při sepsání zápisu na základě plné moci zastupovat přímo věřitel. Podnikatel tak nemusel být osobně přítomen a nemusel být dostatečně poučen o tom, k čemu se zavazuje a co může následovat při nesplácení.
Nově by proto měl být dlužník při sepisování zápisu osobně přítomen. Zápis by vznikal přímo před notářem, který by mu vysvětlil jeho závazek i možné následky nesplácení.
Cílem je podle ministerstva omezit případy, kdy člověk podepíše závazek, jehož důsledky si dostatečně neuvědomuje, a následně se může rychle dostat do vymáhání nebo exekuce.
Zatím jde pouze o návrh
Změny zatím nejsou platným zákonem. Ministerstvo financí je poslalo do připomínkového řízení. Pokud projde legislativním procesem, počítá s účinností od 1. ledna 2028.
Nová pravidla se přitom podle současného návrhu nemají zpětně vztahovat na už uzavřené smlouvy. Týkat se mají smluv uzavřených až po nabytí účinnosti novely.