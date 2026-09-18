Do evidence startupů povede cesta přes řadu podmínek. Firmy ale čekají daňové výhody

Firmy například nebudou smět být starší než 8 let a mít vyšší obrat než 250 milionů korun. O zapsání do evidence se bude žádat agenturu CzechBusiness.
Co se dozvíte v článku
- Nový zákon by měl pomoci startupům
- Které daňové výhody startupy získají?
- Chcete výhody? Musíte být v registru
- Žádost se bude podávat CzechBusiness elektronicky
- Změny by měly platit od poloviny roku 2027
Nový zákon by měl pomoci startupům
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o podmínkách inovativního a škálovatelného podnikání (tzv. startupový zákon), jehož cílem je zvýšit počet založených a úspěšných inovativních firem v České republice. Zákon chce primárně pomoci s problémem nedostatečné dostupnosti soukromého rizikového kapitálu v rané fázi podnikání.
Ostatní identifikované bariéry (zejména v oblasti pracovního práva či specifických forem odměňování) jsou předmětem samostatných legislativních iniciativ nebo budou řešeny v navazujících etapách, a předkládaný návrh se proto věcně soustředí na vytvoření robustního certifikačního rámce a daňových pobídek pro investory, doplňuje se v důvodové zprávě.
Startupy v nejranější fázi nemají tržby, historii ani aktiva k zastavení a bankovní financování je pro ně špatně dostupné. Vzniká tak kapitálová mezera způsobená informační asymetrií a fixními náklady na prověření investice. Zákon by tak měl přilákat více soukromého kapitálu, zejména od tzv. andělských investorů, kteří investují právě v této fázi, ve které trh selhává.
Které daňové výhody startupy získají?
Návrh počítá se třemi hlavními nástroji podpory a zavádí také pravidelné vyhodnocování jejich účinnosti:
- Certifikace startupů: Podniky požádají o certifikaci inovativních a škálovatelných podniků. Tato certifikace jim ve správním řízení může být udělena agenturou CzechBusiness, která rovněž vede elektronickou evidenci rozvíjejících se podniků a zápis do ní provádí.
- Daňový odpočet pro investory: Fyzické osoby investující do podniků, které jsou v evidenci rozvíjejících se podniků, budou mít možnost odečíst si tuto investici až do výše 5 milionů Kč ročně ze základu daně z příjmů.
- Delší uplatnění daňové ztráty: Podniky v evidenci rozvíjejících se podniků získají možnost uplatnit daňovou ztrátu po delší období, než je běžné (sedm let místo pěti).
- Vyhodnocování účinnosti a dopadů: Návrh zákona nově zakotvuje systémovou povinnost agentury CzechBusiness provádět průběžné vyhodnocování účinnosti a hospodářských dopadů zákona a nejméně jednou za 2 roky zveřejňovat souhrnnou zprávu. Pro tento účel se zavádí bezpečný mechanismus poskytování pseudonymizovaných dat zejména od finanční správy a celní správy při striktním oddělení evaluačních dat od rozhodovací a kontrolní činnosti.
Chcete výhody? Musíte být v registru
Klíčovým faktorem bude certifikace a zápis v registru, které firmám umožní využít i zmíněné daňové výhody.
Certifikační proces také umožňuje poskytovat na základě zápisu do evidence rozvíjejících se podniků další nástroje podpory, pokud se ukáže jejich potřebnost v dalších oblastech. Jednou takovou oblastí je pracovněprávní legislativa, která v současnosti tvoří jednu z podstatných bariér pro rozvoj začínajících startupů, upřesňuje důvodová zpráva.
Certifikaci však nebude moct získat každá firma a pro zařazení do registru bude nutné splnit celou řadu podmínek:
Právní forma
Možnost získat status rozvíjejícího se podniku (startupu) bude omezena na kapitálové obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a evropskou společnost se sídlem v ČR) a jejich zahraniční ekvivalenty. Status tak nebudou moci získat osobní společnosti či družstva.
Časové omezení – věkový test
Status rozvíjejícího se podniku je koncipován jako dočasný. Základní lhůta bude činit 8 let od zápisu do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku. Pokud půjde o právnickou osobu působící v odvětví s dlouhým inovačním cyklem, zejména v oblasti biotechnologií, pokročilých materiálů nebo energetiky, o kterém tak stanoví nařízení vlády, bude lhůta činit 10 let
Obratový limit a posuzování seskupení
Dále bude zastropován roční úhrn čistého obratu, a to částkou 250 000 000 Kč, která přibližně odpovídá částce 10 000 000 EUR. Částka vychází z unijní logiky rozlišování podniků podle velikosti a odpovídá finančnímu prahu pro malý podnik podle přílohy I nařízení GBER, jakož i prahu obratu nebo bilanční sumy používanému v doporučení Komise ze dne 18. března 2026 pro vymezení inovativního startupu.
Za účelem zamezení obcházení tohoto limitu se obrat posuzuje za celé podnikatelské seskupení. Smyslem je zabránit tomu, aby podporu určenou pro malé, mladé a rizikové podniky čerpaly subjekty, které jsou fakticky součástí větší hospodářské skupiny, dodává důvodová zpráva.
Zákaz distribuce zisku
Další podmínkou bude, aby firma nevyplatila společníkům podíl na zisku ani jiné obdobné plnění nebo jim jinak nerozdělila jiné vlastní zdroje. Jestliže společnost generuje zisk a vyplatí jej společníkům formou dividendy nebo jiného obdobného plnění, dává tím podle MPO najevo, že překonala nejrizikovější fázi existence a její podpora již není opodstatněná.
Zákon proto požaduje, aby zisk podporovaných firem byl směřován výhradně do reinvestic, výzkumu, vývoje a stabilizace a rozvoje podniku. Tímto ustanovením není dotčeno právo zakladatelů a manažerů pobírat tržně obvyklou odměnu za výkon funkce či mzdu, pakliže v rámci rozvíjejícího se podniku takovou funkci či práci zastávají či vykonávají, upřesňuje se v důvodové zprávě.
Neúčast na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému nebo obdobné burze
Další podmínkou bude, aby žádný z podílů startupu nebo účastnických cenných papírů nebyl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo na obdobném převodním místě se sídlem v jiném státu,
Test nezávislosti a původu
Startup také nebude moci být založen nebo většinově vlastněn právnickou osobou, která není rozvíjejícím se podnikem, ani nevznikla přeměnou takové osoby. Za přeměnu se pro tento účel bude považovat také vklad závodu nebo jeho části.
Výjimka se naopak stanovuje pro spin-off založený vysokou školou podle zákona o vysokých školách nebo organizací pro výzkum a šíření znalostí, což podporuje komercializaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací a jejich přenos z akademického nebo výzkumného prostředí do praxe. Samotná účast vysoké školy, nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí proto nemá vést k vyloučení takového podniku ze statusu rozvíjejícího se podniku, píše se v důvodové zprávě.
Inovativní charakter a škálovatelnost
Poslední podmínkou bude, aby hlavní činnost startupu a související podnikatelský projekt prokazatelně vykazoval inovativní charakter a škálovatelnost obchodního modelu. Inovativní charakter a škálovatelnost obchodního modelu hlavní činnosti právnické osoby se pak bude posuzovat podle těchto kritérií:
- stupně inovace produktu nebo služby, a to zejména podložením výdajů na výzkum, vývoj a inovace, existencí registrovaných nebo jinak prokazatelných způsobů ochrany práv duševního vlastnictví nebo získáním veřejné podpory na inovace tvořící hlavní činnost žadatele, nebo úspěšným absolvováním odborného hodnocení v programu zaměřeném na podporu výzkumu, vývoje nebo inovací,
- atraktivity cílového trhu a konkurenceschopnosti, prokazující tržní diferenciaci záměru žadatele od stávající nabídky,
- fáze vývoje produktu dokládající implementaci funkčního prototypu, dosažení minimálního životaschopného produktu nebo spuštění služby,
- předpokladů obchodního modelu umožňujících rychlý, opakovatelný a mezinárodně jednoduše dosažitelný nárůst uživatelů, objemu operací nebo tržeb,
- schopnosti řídit rizikové závislosti na dodavatelích a budovat klientskou základnu, a
- odbornosti a zkušeností osob podílejících se na personálním zabezpečení žadatele.
Žádost se bude podávat CzechBusiness elektronicky
Pokud firma splňuje podmínky, bude moct požádat agenturu CzechBusiness o zařazení do evidence. Žádost bude nutné podat elektronicky. Žádost bude muset obsahovat identifikační údaje žadatele (obchodní firmu nebo název, IČO, sídlo), údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, u zahraničních osob též označení, adresu umístění a identifikační číslo odštěpného závodu na území České republiky a jméno a bydliště jeho vedoucího, jména a bydliště členů statutárního orgánu, detailní údaje o vlastnické a řídící struktuře včetně skutečného majitele a příslušnosti k podnikatelskému seskupení, obratové údaje a popis hlavní činnosti a podnikatelského projektu.
K žádosti se bude přikládat účetní závěrka za poslední uzavřené účetní období (popřípadě zahajovací rozvaha), doklady prokazující skutečnosti rozhodné pro posouzení stupně inovace (zejména doklady o vynaložených výdajích na výzkum a vývoj, o registraci práv průmyslového nebo duševního vlastnictví nebo o získané veřejné podpoře na výzkum, vývoj a inovace), u zahraničních osob výpis z veřejného rejstříku státu sídla a doklad o zápisu odštěpného závodu v českém obchodním rejstříku, čestné prohlášení žadatele osvědčující splnění negativních podmínek (zákaz rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, neúčast na regulovaném trhu, nezávislost na nekvalifikovaných právnických osobách, vyloučení podniku v obtížích a neexistence dosud nesplaceného příkazu k navrácení veřejné podpory), a další dokumenty dokládající skutečnosti tvrzené v žádosti.
Agentura následně bude mít tři měsíce na vyhodnocení žádosti. Pokud ji vyhodnotí kladně, zapíše firmu do evidence a ta následně bude moct začít čerpat daňové (a případně další stanovené) výhody.
Změny by měly platit od poloviny roku 2027
Návrh se nicméně teprve nachází v připomínkovém řízení a může ještě doznat změn. Aktuálně je navrhováno, aby nabyl účinnosti v červenci 2027.