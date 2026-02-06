Do třetice všeho dobrého? Mistrovské zkoušky pro řemeslníky jsou znovu na stole

Řemeslníci by měli mít možnost složit mistrovské zkoušky a získat tím institucionální ověření toho, že vykonávají odbornou činnost v příslušném povolání na nejvyšší úrovni. Zkoušky budou organizovat Hospodářská komora ČR (HK ČR) a Agrární komora ČR (AK ČR), kterým za ně budou uchazeči platit. Návrh zákona poslalo do připomínkového řízení ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
Mistrovské zkoušky mají obnovit slávu řemesel
Už třetí volební období v řadě zkouší MPO legislativně ukotvit mistrovské zkoušky, které by měly být nejen oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale také obnovit funkci a prestiž mistrů řemesel. Příslušný návrh zákona poslalo ministerstvo opět do připomínkového řízení. Prvně byl návrh předložen za Babišovy vlády v roce 2019, ale nestihl projít Sněmovnou. Podruhé pak loni, ale Fialův kabinet se k jeho projednání vůbec nedostal.
Fyzické osoby si podle návrhu budou moci po pětileté praxi v oboru ověřit prostřednictvím mistrovské zkoušky své odborné dovednosti a znalosti, zejména zda dokáží zhotovit mistrovské dílo, zda mají požadované odborné znalosti v příslušném povolání a zda jsou schopni zrealizovat zakázku na zhotovení mistrovského díla, to vše na vyšší než obvyklé úrovni.
Mistrovská zkouška verifikuje, zda fyzické osoby dosáhly v příslušném povolání mistrovské kvalifikace, doplnilo MPO v důvodové zprávě.
Jak bude zkouška vypadat
Mistrovská zkouška má mít tři části. V manažerské části se ověří znalosti žadatele z témat orientace v podnikání, personální řízení a finanční řízení. Teoreticko-odborná zkouška ověří, zda je řemeslník schopen vykonávat a řídit práci v této profesi a zpracovat v plném rozsahu zadanou zakázku. Poslední částí bude realizace mistrovského díla, kterou budou garantovat profesní společenstva.
Za zkoušku se má platit 30 tisíc korun
Organizaci mistrovských zkoušek budou mít na starosti Hospodářská a Agrární komora, které povedou i evidenci mistrů a které vytvoří standardy pro ověření mistrovské kvalifikace. Zároveň se oběma komorám bude za skládání mistrovských zkoušek platit. Náklady na mistrovskou zkoušku ponesou samotní řemeslníci. MPO předpokládá, že výdaje uchazeče spojené se složením mistrovské zkoušky budou okolo 30 tisíc Kč.
Mistrovské zkoušky řemeslníkům pomůžou, říká HK ČR
Samotná Hospodářská komora návrh vítá, jelikož podle ní mistrovské zkoušky umožní řemeslníkům kariérní růst a podpoří vznik malých/rodinných firem a nových pracovních míst.
Jde o legislativní normu, která přináší dlouho očekávané řešení pro postavení řemesel, zvýšení jejich prestiže a zároveň podporu kvalitních řemeslníků. Zavedení mistrovské zkoušky zajistí vyšší standard odbornosti, na který se mohou zákazníci spolehnout, uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Jak dále dodala HK ČR, mistrovské zkoušky umožní držitelům uplatnění v zahraničí, kde je mistrovská zkouška podmínkou pro založení živnosti, a v neposlední řadě zvýší ochranu spotřebitele, umožní zákazníkům vybrat si odborníka, který mu bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu řemeslné práce. Podle odborného odhadu HK ČR lze očekávat v prvních 5 letech ročně průměrně 2000 vykonaných zkoušek a 1600 vydaných mistrovských listů.