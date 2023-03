Drahé papriky? Podívejte se, kolik na Češích vydělávají supermarkety

Řetězce supermarketů působící na českém trhu jsou pouze pobočkami těch zahraničních nebo patří do nějaké větší skupiny. To ovlivňuje, co se děje s jejich ziskem.

Server Podnikatel.cz se podobně jako u bank zaměřil na to, jaké mají supermarkety zisky a co se s nimi děje. Už u bank byli jejich zástupci opatrní a zde to platilo dvojnásob. Pokud zástupci řetězců vůbec odpověděli na dotazy, často byli velmi vyhýbaví a odkazovali na povinně zveřejňované informace. Co se týče výše zisků, ukázalo se, že měl na ně vliv koronavirus a že jsou zde poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými řetězci.