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Důchody čeká zásadní změna. Péče o děti se bude počítat jinak

Jana Knížková
Dnes
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Mladá maminka sedí na koberci a kreslí si se svým malým synem, který leží na zemi vedle ní
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Péče o malé děti by se měla od roku 2027 promítnout do důchodu výhodněji než dosud. Česká správa sociálního zabezpečení bude nově porovnávat dva různé způsoby výpočtu a použije ten, který bude pro budoucího důchodce příznivější.

Doba péče o dítě do tří let věku se dnes považuje za takzvanou vyloučenou dobu. Jinými slovy období, které nesnižuje průměr příjmů rozhodných pro výpočet důchodu.

Od ledna 2027 však vstoupí v platnost nové pravidlo. Česká správa sociálního zabezpečení bude nově hodnotit péči také pomocí takzvaného fiktivního vyměřovacího základu.

Do výpočtu vstoupí průměrná mzda

Nový systém počítá s tím, že za dobu péče bude člověku započten příjem odpovídající průměrné mzdě v České republice.

Pokud rodič během mateřské nebo rodičovské zároveň pracoval a odváděl sociální pojištění, přičtou se k tomuto ocenění také skutečně dosažené výdělky. U péče o dítě do tří let bude ocenění odpovídat 100 procentům průměrné mzdy.

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Nová pravidla ovlivní i výchovné

Změna se dotkne také takzvaného výchovného, tedy příplatku k důchodu za vychované děti. Pokud bude pro výpočet důchodu výhodnější nový systém s fiktivním vyměřovacím základem, započítá se výchovné ve výši 500 korun měsíčně pouze za třetí a každé další vychované dítě. Na první dvě děti se v tomto případě vztahovat nebude.

Jestliže bude naopak výhodnější dosavadní systém vyloučených dob, zůstane zachováno výchovné ve výši 500 korun za každé vychované dítě, tedy včetně prvního a druhého dítěte.

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Nejde jen o rodiče malých dětí

Ocenění péče prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu se nebude týkat pouze rodičů pečujících o malé děti. Ve výši 100 procent průměrné mzdy bude zohledněna například péče o dítě do tří let věku, osoby závislé na pomoci jiné osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti, případně osoby, které byly podle dřívější právní úpravy považovány za převážně nebo úplně bezmocné.

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Ve výši 50 procent průměrné mzdy se bude hodnotit například péče o dítě do 10 let věku závislé v I. stupni, osoby ve II. stupni závislosti nebo osoby starší 80 let, které byly podle starší legislativy označovány za částečně bezmocné.

Změna se dotkne i dříve narozených dětí

Nová pravidla se nebudou vztahovat pouze na rodiče, kteří budou pečovat o děti po roce 2027. Srovnávací výpočet se použije také u péče, která proběhla v minulých letech. Podmínkou však je, aby byl starobní důchod přiznán až od 1. ledna 2027. U důchodů přiznaných do konce roku 2026 se žádné přepočítávání provádět nebude.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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