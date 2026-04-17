Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029

Daniel Morávek
Včera
Doba čtení: 3 minuty
Důchody se opět budou valorizovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Ačkoli má změna nabýt účinnosti už v roce 2027, reálně se projeví pravděpodobně až v roce 2029.

Zároveň se měly změnit tzv. věkové valorizace a pracujícím se seniorům vrátit zvyšování důchodů za výdělečnou činnost. Počítá s tím novela zákona o důchodovém pojištění. 

Co se dozvíte v článku
  1. Pravidelné valorizace budou opět vyšší 
  2. Věkové valorizace budou už 80 let věku
  3. Práce při penzi opět bude zvyšovat důchod 

Pravidelné valorizace budou opět vyšší 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která mění pravidelnou valorizaci důchodů. Nově by se procentní výměry vyplácených důchodů měly zvyšovat o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. Pravidla by se tak měla vrátit do stavu před nabytím účinnosti důchodové reformy v září 2023. 

Reforma tehdy upravila valorizace tak, že v případě pravidelné (tj. lednové) valorizace se procentní výměry vyplácených důchodů zvyšují o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy. 

 Ačkoli je účinnost změn navrhována na začátek roku 2027, změny ve valorizacích se projeví nejdříve zřejmě až v roce 2029. Zvýšení zápočtu reálné mzdy pro účely valorizace z 1/3 na 1/2 nebude mít do roku 2029 žádné dopady. Teprve při valorizaci od ledna 2029 dojde pravděpodobně k překročení předchozího maxima hodnoty reálné mzdy (z roku 2021), upřesňuje důvodová zpráva. 

Věkové valorizace budou už 80 let věku

 Kromě změn u pravidelné valorizace upravuje novela i věkové valorizace. Nově se navrhuje navázat na již zavedený mechanismus věkových valorizací (§ 67ab zákona o důchodovém pojištění), avšak provádět toto zvýšení nikoliv skokově, jako je tomu podle dosavadní úpravy, ale kontinuálně v pětiletých intervalech počínaje kalendářním měsícem, v němž pojištěnec dosáhne věku 80 let. Zvýšení procentní výměry důchodu (obvykle starobního) přitom bude činit vždy 500 Kč a v případě dosažení věku 100 let bude činit 1000 Kč. V průběhu času se tak procentní výměra z důvodu věku kumulovaně navýší až o 3000 Kč. 

MM26_NL

Práce při penzi opět bude zvyšovat důchod 

Novela v neposlední řadě mění pravidla pro pracující důchodce. Důchodová reforma předchozí vlády zrušila nárok na zvýšení starobního důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou souběžně s jeho pobíráním v plné výši. Toto zvýšení činilo 0,4 % výpočtového základu za každých úplných 360 dnů výdělečné činnosti. Od roku 2025 bylo toto zvyšování důchodu nahrazeno slevou na pojistném ve výši 100 % pojistného placeného zaměstnancem. Pracující starobní důchodci tak neplatí svoji část pojistného (6,5 % z vyměřovacího základu), což mělo za cíl zvýšit jejich čisté mzdy. Nově by se zvyšování důchodů za výdělečnou činnost při pobírání penze mělo vrátit, přičemž by zároveň měla zůstat sleva na pojistném.

Sleva na pojistném jim tedy bude náležet i nadále, zároveň se jim však bude zvyšovat procentní výměra důchodu, a to o poměrnou část z 1,5 % odpovídající rozsahu doby výdělečné činnosti v příslušném období 12 měsíců. Pro tento účel se částečně přihlédne také k době výdělečné činnosti získané před účinností navrhované úpravy, konkrétně v období od 1. 9. 2026 (popř. od pozdějšího data) do 31. 12. 2026. Zakotvení těchto individuálních motivačních prvků, podporujících dobrovolné setrvání na trhu práce i v důchodovém věku, se bude započítávat již závěrem roku 2026, uzavřela důvodová zpráva.

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Online školení: JMHZ, daňové změny, brigádníci, benefity, rovnost v odměňování
VÍC INFO
