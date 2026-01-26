E-shop bez platby kartou: Tady začíná průšvih, na který doplatily tisíce lidí

Spotřebitelé často nakupují impulzivně. Zejména když narazí na mimořádně výhodnou nabídku. V tu chvíli rezignují na základní kontrolu e-shopu. Právě na to ale podvodníci spoléhají.
Spotřebitelský server dTest.cz, který se problematikou podvodných e-shopů a zkušenostmi celé řady spotřebitelů, jež přišli o své peníze, věnuje, vždy doporučuje objednávku neuspěchat. Ideální je stránky zavřít a vrátit se k nim později, kdy má zákazník více času si e-shop skutečně projít. A všímat si jednotlivých detailů.
Vždy je vhodné podívat se do všech zákoutí stránek, zda jsou opravdu v češtině a nejedná se o strojový překlad. Rovněž je důležité zkontrolovat, kdo za e-shopem stojí. Tato informace musí být vždy uvedena v obchodních podmínkách dostupných na stránkách, upřesňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Kdo stojí za e-shopem, musí být jasné
Zásadním krokem před uzavřením objednávky je kontrola obchodních podmínek. Právě zde musí být vždy uvedeno, kdo e-shop provozuje. Chybět nesmí název společnosti, IČO, e-mailová adresa ani telefonní kontakt.
Pokud některé z těchto údajů nenajdete nebo jsou neúplné, je to jasné varování. V takovém případě je lepší z nákupu ustoupit. Seriózní prodejce se nemá důvod skrývat a své kontaktní údaje uvádí transparentně.
Platba jen převodem nebo dobírkou? Velký červený vykřičník
Jedním z nejvýraznějších podezřelých znaků je omezení platebních možností. Pokud e-shop umožňuje pouze bankovní převod nebo dobírku, měli byste zbystřit. Právě platba kartou totiž nabízí spotřebitelům důležitou ochranu, možnost požádat banku o tzv. chargeback, tedy zpětné vrácení peněz.
U převodu na účet nebo dobírky je vymáhání peněz výrazně složitější, v některých případech téměř nemožné. Podvodníci tuto skutečnost dobře znají a záměrně se kartovým platbám vyhýbají.
Pozor i na falešné kopie známých obchodů
Ani zdánlivě známé stránky nemusí být vždy pravé. Před nákupem je proto dobré zkontrolovat adresní řádek v prohlížeči. Správná adresa by měla začínat zabezpečeným protokolem https:// a obsahovat přesný název e-shopu bez překlepů.
Stačí drobná změna znaku – například písmeno „l“ místo „i“ – a můžete se ocitnout na podvodné kopii. Pro větší jistotu je vhodné adresu e-shopu do prohlížeče zadat ručně.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.