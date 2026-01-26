Podnikatel.cz  »  Právo  »  E-shop bez platby kartou: Tady začíná průšvih, na který doplatily tisíce lidí

E-shop bez platby kartou: Tady začíná průšvih, na který doplatily tisíce lidí

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena s rozlobeným výrazem sedí u počítače, v jedné ruce drží platební kartu
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Výhodná cena, časově omezená akce a pár kliknutí k objednávce. Právě v těchto chvílích dělají spotřebitelé nejvíce chyb. Podvodné e-shopy totiž spoléhají na spěch a nepozornost. Jedním z nejčastějších varovných signálů je omezení plateb pouze na bankovní převod nebo dobírku.

Spotřebitelé často nakupují impulzivně. Zejména když narazí na mimořádně výhodnou nabídku. V tu chvíli rezignují na základní kontrolu e-shopu. Právě na to ale podvodníci spoléhají.

Spotřebitelský server dTest.cz, který se problematikou podvodných e-shopů a zkušenostmi celé řady spotřebitelů, jež přišli o své peníze, věnuje, vždy doporučuje objednávku neuspěchat. Ideální je stránky zavřít a vrátit se k nim později, kdy má zákazník více času si e-shop skutečně projít. A všímat si jednotlivých detailů. 

Nenápadná past: Objednáte jednou, platíte každý měsíc a ani o tom nevíte Přečtěte si také:

Nenápadná past: Objednáte jednou, platíte každý měsíc a ani o tom nevíte

Vždy je vhodné podívat se do všech zákoutí stránek, zda jsou opravdu v češtině a nejedná se o strojový překlad. Rovněž je důležité zkontrolovat, kdo za e-shopem stojí. Tato informace musí být vždy uvedena v obchodních podmínkách dostupných na stránkách, upřesňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Kdo stojí za e-shopem, musí být jasné

Zásadním krokem před uzavřením objednávky je kontrola obchodních podmínek. Právě zde musí být vždy uvedeno, kdo e-shop provozuje. Chybět nesmí název společnosti, IČO, e-mailová adresa ani telefonní kontakt.

Pokud některé z těchto údajů nenajdete nebo jsou neúplné, je to jasné varování. V takovém případě je lepší z nákupu ustoupit. Seriózní prodejce se nemá důvod skrývat a své kontaktní údaje uvádí transparentně.

Platba jen převodem nebo dobírkou? Velký červený vykřičník

Jedním z nejvýraznějších podezřelých znaků je omezení platebních možností. Pokud e-shop umožňuje pouze bankovní převod nebo dobírku, měli byste zbystřit. Právě platba kartou totiž nabízí spotřebitelům důležitou ochranu, možnost požádat banku o tzv. chargeback, tedy zpětné vrácení peněz.

U převodu na účet nebo dobírky je vymáhání peněz výrazně složitější, v některých případech téměř nemožné. Podvodníci tuto skutečnost dobře znají a záměrně se kartovým platbám vyhýbají.

HR 26 Early

Obrovský průšvih e-shopů: Kritiku mažou, recenze přikrášlují Přečtěte si také:

Obrovský průšvih e-shopů: Kritiku mažou, recenze přikrášlují

Pozor i na falešné kopie známých obchodů

Ani zdánlivě známé stránky nemusí být vždy pravé. Před nákupem je proto dobré zkontrolovat adresní řádek v prohlížeči. Správná adresa by měla začínat zabezpečeným protokolem https:// a obsahovat přesný název e-shopu bez překlepů.

Stačí drobná změna znaku – například písmeno „l“ místo „i“ – a můžete se ocitnout na podvodné kopii. Pro větší jistotu je vhodné adresu e-shopu do prohlížeče zadat ručně.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Paušální daň OSVČ

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).