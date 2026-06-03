EET: Češi mění názor na jedno z nespornějších opatření posledních let

Elektronická evidence tržeb patřila v minulých letech mezi nejdiskutovanější opatření v oblasti podnikání a výběru daní. Přestože byla v roce 2022 zrušena, aktuální průzkum agentury STEM naznačuje, že veřejnost se na její návrat dívá převážně pozitivně.
Návrat EET podporuje většina veřejnosti
Podle květnového průzkumu STEM podporuje opětovné zavedení elektronické evidence tržeb 65 procent občanů. Jde o podobně vysokou podporu, jakou systém získával v době svého prvního zavádění v letech 2016 a 2017.
Pozitivní postoj převažuje napříč všemi věkovými skupinami, nejvýraznější je však mezi staršími lidmi. Také mezi živnostníky a podnikateli převažují příznivci návratu systému, i když rozdíl není tak výrazný jako u veřejnosti jako celku. Návrat EET podporuje přibližně polovina z nich.
Více než polovina lidí považuje zrušení EET za chybu
Průzkum ukázal také pohled veřejnosti na rozhodnutí z roku 2022, kdy byla elektronická evidence tržeb zrušena. Podle dat STEM se 53 procent Čechů domnívá, že zrušení EET nebylo správným krokem. Opačný názor zastává 28 procent respondentů. Zbytek dotázaných nemá na tuto otázku jednoznačný názor.
Mezi podnikateli jsou postoje rozdělenější. Přibližně polovina z nich zrušení evidence přivítala, zatímco druhá polovina s tímto krokem nesouhlasila.
Lidé ji vnímají hlavně jako nástroj pro výběr daní
Zajímavé jsou i odpovědi na otázku, co si lidé pod pojmem EET vlastně představují. Pro 41 procent veřejnosti jde především o standardní nástroj pro výběr daní a součást běžného podnikatelského prostředí. Jako politické téma ji vnímá 29 procent respondentů.
Výsledky tak naznačují, že většina veřejnosti nepovažuje EET primárně za ideologickou otázku, ale spíše za běžný nástroj státní správy.
Pokud se vrátí, lidé ji chtějí zachovat
Podpora systému nekončí jen u jeho případného obnovení. Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že pokud bude EET znovu zavedena, měla by pokračovat i po příštích volbách.
Zatímco 47 procent lidí by systém ponechalo v současné podobě, dalších 30 procent by jeho využití ještě rozšířilo. Pouze necelá čtvrtina dotázaných by elektronickou evidenci tržeb znovu zrušila.
Návrh míří do Poslanecké sněmovny
Výsledky průzkumu přicházejí v době, kdy se zákonodárci chystají projednat návrh označovaný jako EET 2.0. Jde o jednu z hlavních legislativních priorit ministerstva financí, které chce elektronickou evidenci tržeb vrátit v upravené podobě.
První čtení návrhu zákona o evidenci tržeb čeká Poslaneckou sněmovnu v nejbližších týdnech. Právě během legislativního procesu se ukáže, zda se elektronická evidence tržeb po několika letech skutečně vrátí do českého podnikatelského prostředí.