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EET: Češi mění názor na jedno z nespornějších opatření posledních let

Jana Knížková
Dnes
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Elektronická evidence tržeb se po několika letech znovu dostává do centra pozornosti. Zatímco politici připravují její návrat do legislativního procesu, aktuální průzkum naznačuje, že veřejnost se na systém dnes dívá jinak než v době, kdy vyvolával bouřlivé debaty.

Elektronická evidence tržeb patřila v minulých letech mezi nejdiskutovanější opatření v oblasti podnikání a výběru daní. Přestože byla v roce 2022 zrušena, aktuální průzkum agentury STEM naznačuje, že veřejnost se na její návrat dívá převážně pozitivně.

Návrat EET podporuje většina veřejnosti

Podle květnového průzkumu STEM podporuje opětovné zavedení elektronické evidence tržeb 65 procent občanů. Jde o podobně vysokou podporu, jakou systém získával v době svého prvního zavádění v letech 2016 a 2017.

Pozitivní postoj převažuje napříč všemi věkovými skupinami, nejvýraznější je však mezi staršími lidmi. Také mezi živnostníky a podnikateli převažují příznivci návratu systému, i když rozdíl není tak výrazný jako u veřejnosti jako celku. Návrat EET podporuje přibližně polovina z nich.

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Více než polovina lidí považuje zrušení EET za chybu

Průzkum ukázal také pohled veřejnosti na rozhodnutí z roku 2022, kdy byla elektronická evidence tržeb zrušena. Podle dat STEM se 53 procent Čechů domnívá, že zrušení EET nebylo správným krokem. Opačný názor zastává 28 procent respondentů. Zbytek dotázaných nemá na tuto otázku jednoznačný názor.

Mezi podnikateli jsou postoje rozdělenější. Přibližně polovina z nich zrušení evidence přivítala, zatímco druhá polovina s tímto krokem nesouhlasila.

Lidé ji vnímají hlavně jako nástroj pro výběr daní

Zajímavé jsou i odpovědi na otázku, co si lidé pod pojmem EET vlastně představují. Pro 41 procent veřejnosti jde především o standardní nástroj pro výběr daní a součást běžného podnikatelského prostředí. Jako politické téma ji vnímá 29 procent respondentů.

Výsledky tak naznačují, že většina veřejnosti nepovažuje EET primárně za ideologickou otázku, ale spíše za běžný nástroj státní správy.

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Pokud se vrátí, lidé ji chtějí zachovat

Podpora systému nekončí jen u jeho případného obnovení. Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že pokud bude EET znovu zavedena, měla by pokračovat i po příštích volbách.

Zatímco 47 procent lidí by systém ponechalo v současné podobě, dalších 30 procent by jeho využití ještě rozšířilo. Pouze necelá čtvrtina dotázaných by elektronickou evidenci tržeb znovu zrušila.

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Návrh míří do Poslanecké sněmovny

Výsledky průzkumu přicházejí v době, kdy se zákonodárci chystají projednat návrh označovaný jako EET 2.0. Jde o jednu z hlavních legislativních priorit ministerstva financí, které chce elektronickou evidenci tržeb vrátit v upravené podobě.

První čtení návrhu zákona o evidenci tržeb čeká Poslaneckou sněmovnu v nejbližších týdnech. Právě během legislativního procesu se ukáže, zda se elektronická evidence tržeb po několika letech skutečně vrátí do českého podnikatelského prostředí.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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No podporují to leda lidi, co nemají ani páru jak funguje ekonomika, podnikání a vše okolo toho, prostě lidi by se raději k takovém věcem vůbec neměli vyjadřovat. Reálný přínos je totiž spíše záporný a klidně bych si tipl, že většina těch, co to podporuje to podporuje kvůli závisti, kterou mají vůči podnikatelům.
Motýl Emanuel


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