Podnikatel.cz

Finanční správa upřesnila, kdy si podnikatelé mohou uplatnit odpočet DPH

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Sebevědomá usmívající se podnikatelka u počítače
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Podnikatelé řeší, kdy přesně si mohou odečíst DPH z přijatých faktur. Finanční správa nyní reaguje na zmatek kolem rozhodnutí evropského soudu a jasně vysvětluje, jak v praxi postupovat.

Podnikatelé a firmy řeší každoročně stejnou otázku. Kdy si mohou uplatnit odpočet DPH? Situace se nyní dostala do centra pozornosti kvůli rozhodnutí evropského soudu, které by mohlo pravidla změnit. Finanční správa ČR proto vydala stanovisko, aby předešla zmatkům.

Rozhoduje faktura, ne jen uskutečnění služby

Základní pravidlo zůstává jednoduché. Nárok na odpočet DPH vzniká až ve chvíli, kdy máte k dispozici daňový doklad (fakturu).

To znamená, že i když služba nebo dodání zboží proběhne například v březnu, ale fakturu obdržíte až v dubnu, odpočet si můžete uplatnit nejdříve za duben.

Evropský soud naznačil změnu, ale zatím neplatí

Do celé věci vstoupil Soudní dvůr Evropské unie, jehož tribunál letos uvedl, že by podnikatel mohl uplatnit odpočet už za období, kdy plnění proběhlo. Pokud fakturu získá ještě před podáním přiznání.

Jenže tento výklad zatím neplatí. Proti rozhodnutí totiž bylo zahájeno přezkumné řízení, a dokud neskončí, nelze se na něj odvolávat.

V Česku dál platí stávající pravidla

Podle českých zákonů je situace jasná:

  • bez faktury nelze odpočet uplatnit
  • odpočet se uplatňuje až v období, kdy fakturu skutečně máte

Finanční správa tak potvrdila, že se nic nemění a podnikatelé mají postupovat stejně jako dosud. Špatné načasování odpočtu DPH může znamenat problémy při kontrole nebo nutnost opravovat daňové přiznání.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).