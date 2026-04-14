Finanční správa upřesnila, kdy si podnikatelé mohou uplatnit odpočet DPH

Podnikatelé a firmy řeší každoročně stejnou otázku. Kdy si mohou uplatnit odpočet DPH? Situace se nyní dostala do centra pozornosti kvůli rozhodnutí evropského soudu, které by mohlo pravidla změnit. Finanční správa ČR proto vydala stanovisko, aby předešla zmatkům.
Rozhoduje faktura, ne jen uskutečnění služby
Základní pravidlo zůstává jednoduché. Nárok na odpočet DPH vzniká až ve chvíli, kdy máte k dispozici daňový doklad (fakturu).
To znamená, že i když služba nebo dodání zboží proběhne například v březnu, ale fakturu obdržíte až v dubnu, odpočet si můžete uplatnit nejdříve za duben.
Evropský soud naznačil změnu, ale zatím neplatí
Do celé věci vstoupil Soudní dvůr Evropské unie, jehož tribunál letos uvedl, že by podnikatel mohl uplatnit odpočet už za období, kdy plnění proběhlo. Pokud fakturu získá ještě před podáním přiznání.
Jenže tento výklad zatím neplatí. Proti rozhodnutí totiž bylo zahájeno přezkumné řízení, a dokud neskončí, nelze se na něj odvolávat.
V Česku dál platí stávající pravidla
Podle českých zákonů je situace jasná:
- bez faktury nelze odpočet uplatnit
- odpočet se uplatňuje až v období, kdy fakturu skutečně máte
Finanční správa tak potvrdila, že se nic nemění a podnikatelé mají postupovat stejně jako dosud. Špatné načasování odpočtu DPH může znamenat problémy při kontrole nebo nutnost opravovat daňové přiznání.