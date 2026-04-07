Historie čerpacích stanic: Víte, že než vznikly, prodávalo se palivo v lékárnách?

Jak se zrodila legendární značka Benzina, proč první americké pumpy připomínaly průjezdné domy a jakým způsobem se dnes stát snaží regulovat marže v době energetických krizí? Ponořte se do příběhu čerpacích stanic, který se začal psát u prvního ropného vrtu v Pensylvánii.
Když černé zlato vystřídalo velrybí tuk
Ropa jako surovina byla známá už dlouho a používala se například k mazání, svícení nebo těsnění. Změna však nastala, když Edwin Drake v Pensylvánii uskutečnil v roce 1859 první ropný vrt. Jeho cílem bylo získanou surovinou nahradit velrybí tuk v lampách na svícení. Jak uvádí v materiálech společnost Orlen, v druhé polovině 19. století vypukla téměř současně v Rusku a USA ropná horečka. Byly prováděny stále nové a nové vrty, množil se i počet podniků na zpracování ropy. V roce 1863 se rozhodl investovat do své první rafinerie také Američan John D. Rockefeller, aby o sedm let později založil spolu s dalšími podnikateli legendární Standard Oil Company a stal se jedním z největších ropných magnátů všech dob.
V roce 1887 vznikly první dvě rafinerie také u nás: jedna v Záboří u Týnce nad Labem, druhá v Novém Bohumíně a postupně vznikaly další. Ve 20. století se ropa postupně stala nepostradatelnou průmyslovou surovinou nejen pro výrobu paliv, ale i plastů, léků, hnojiv a pesticidů.
Od lékáren k čerpacím stanicím
Než vznikly specializované čerpací stanice, kupovalo se palivo v plechovkách v lékárnách, drogeriích nebo obchodech se smíšeným zbožím. Server iDnes.cz zmiňuje, že když se v roce 1906 poprvé sčítala motorová vozidla, bylo v českých zemích 73 aut a 228 motocyklů. Členové klubu motocyklistů se už dříve usnesli, že je potřeba vytvořit sít stanice, kde by se dalo doplnit palivo a odpočinout si po jízdě. Jak píšou, hned v roce 1904 začalo prodávat palivo sedmnáct hoteliérů, drogistů, hokynářů a lékárníků v okresních městech. Benzin přitom nakupovali z kolínské rafinerie v demižonech, kam se vešlo 35 litrů. Zpočátku se prodával po kilogramech.
První známou čerpací stanicí byla městská lékárna ve Wieslochu v Německu. Tam Bertha Benz v roce 1888 doplnila nádrž prvního automobilu na své první cestě z Mannheimu do Pforzheimu. Krátce poté prodávaly benzín jako vedlejší podnikání i další lékárny.
Například v Rusku se první čerpací stanice objevily v roce 1911 a do roku 1914 fungovalo ve velkých městech po celé zemi asi 440 čerpacích stanic. V polovině 60. let 20. století jich bylo jen v Moskvě kolem 250. Za rozvojem této sítě stálo také uvedení automobilu „Žiguli“ v automobilovém závodě Volha.
Podobně ve Spojených státech amerických nastala vyšší poptávka po čerpacích stanicích poté, co Henry Ford začal prodávat automobily, které si mohla dovolit střední třída. Tím logicky došlo také k nárůstu vlastnictví automobilů. První účelová čerpací stanice na světě byla podle wikipedie postavena v St. Louis v Missouri v roce 1905 a druhá pak v roce 1907 v Seattlu. Standard Oil of Ohio z roku 1912 byla pak první drive-in čerpací stanicí ve Spojených státech amerických. Řidič vjel předními dveřmi, nechal si natankovat a vyjel zadními dveřmi.
Jak to bylo s prvními čerpacími stanicemi u nás?
V Československu je za první čerpací stanici považována ta na pražském Náměstí Republiky otevřená v roce 1923. Stojí za ni bratři Rudolf a Oldřich Zikmundovi, kteří v roce 1920 založili firmu BZ (Bratři Zikmundové). Do roku 1938 vybudovali v zemi celkem 1093 čerpacích stanic. Jak uvádí Wikipedia, zkratka firmy BZ, kterou byly čerpací stanice označeny, napomohla k ustálení pojmu benzina.
Národní podnik Benzina vznikl v rámci celostátní hospodářské reorganizace až 1. dubna 1958. Jeho chráněnou obchodní značkou je od počátku legendární koník s ozubeným kolem a od roku 1959 je s Benzinou spojena také červená a bílá barva. Předmětem činnosti Benziny se kromě provozu celostátní sítě čerpacích stanic staly i výhradní dodávky pohonných hmot, mazadel a jiných ropných produktů do všech odvětví národního hospodářství. V roce 2021 se Benzina přejmenovala na Benzina ORLEN a od konce roku 2023 síť používá pouze název ORLEN.
Podle evidence čerpacích stanic pohonných hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, je v České republice k začátku letošního března téměř 4000 provozovaných veřejných čerpacích stanic pohonných hmot.
Kdy se do Česka dostávaly další značky?
První čerpací stanice OMV u nás byla otevřena v říjnu 1991 v Pávově u Jihlavy, tedy v blízkosti dálnice D1. Dne 27. listopadu 1992 byla otevřena úplně první čerpací stanice značky Shell v České republice, a to v Třebíči. Mezi české sítě čerpacích stanic patří Tank ONO. Společnost založili v roce 1993 bratři Jiří a Petr Ondrovi. Ti svou první čerpací stanici otevřeli v roce 1994 v Plzni. Tyto čerpací stanice se vyznačují nižšími cenami než konkurence. Maďarská síť MOL u nás otevřela první čerpací stanici 5. května 2015 v Praze na Barrandově. Jednalo se o mateřskou společnost u nás tehdy působící značky Slovnaft.
Více než jen palivo
Čerpacích stanic dnes existuje celá řada a jejich podoba se liší podle cílové skupiny i lokality. Rozdíly najdeme nejen ve značkách a cenách, ale i v samotném tankování. Zatímco u samoobslužných stanic, které sází na rychlost a nižší cenu, zaplatíte kartou přímo u stojanu, prémiové sítě sází na osobní kontakt. V zahraničí (například v USA nebo Itálii) se často setkáme se systémem „pre-pay“, kdy je nutné za palivo zaplatit předem.
Největší revolucí však prošel doplňkový prodej. Moderní čerpací stanice už dávno nejsou jen místem pro doplnění nádrže, ale staly se z nich komunitní a gastronomické huby. Nabízejí výběrovou kávu, čerstvé pečivo z vlastních pekáren nebo dokonce plnohodnotná teplá jídla, která konkurují klasickým restauracím. S nástupem elektromobility se čerpací stanice navíc mění v energetická centra, kde řidiči netráví pět minut u stojanu, ale delší čas například v relaxačních zónách.
Jakými opatření se nyní zlevňují PHM?
V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě dochází po celém světě k výraznému nárůstu cen pohonných hmot. Na tuto situaci různě reagují jednotlivé státy. Jak jsme psali, Polsko snížilo daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, a to z 23 na 8 procent a zredukovalo také spotřební daň. Premiér Donald Tusk k tomu uvedl, že maximální cena paliv se bude stanovovat denně. Slovensko zase od pátku 27. března přistoupilo k dalšímu zdražení nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.
Na začátku dubna česká vláda představila balík opatření připravený ministerstvem financí, který by měl platit od 8. dubna. Jeho cílem je tlumit dopady zdražování pohonných hmot českým domácnostem, firmám a související negativní vliv na ekonomiku a inflaci. Dojde k regulaci marží, kdy maximální přípustná marže u benzinu i nafty na čerpací stanici bude 2,50 Kč. Jak je uvedeno v tiskové zprávě, ministerstvo financí bude každý pracovní den ve 14 hodin zveřejňovat na svých webových stránkách maximální ceny, které budou platit pro následující pracovní den, případně pro víkend nebo svátek.
Dále dojde ke snížení spotřební daně na naftu na absolutní minimum, které umožňuje evropská harmonizace. Konkrétně tedy o 1,939 Kč, což včetně DPH představuje 2,35 Kč na litr. Ministryně financí Alena Schillerová na sociální síti X uvedla, že situaci dál pečlivě sledují a že další opatření nejsou vyloučena.
Síla našich kroků proti růstu cen pohonných hmot je v jejich provázanosti. Je to koktejl, který může fungovat pouze jako celek 🔃— Alena Schillerová (@alenaschillerov) April 2, 2026
Obecně se regulace netýkají jen cenové politiky. Stát dlouhodobě dohlíží také na povinný podíl biosložek v palivech, který má za cíl snižovat emise, nebo na přísné kvalitativní normy, na jejichž dodržování dohlíží Česká obchodní inspekce. Bezpečnost trhu pak jistí povinnost udržovat státní rezervy paliv pro krizové situace na minimálně 90 dní.