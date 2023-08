Internet v letadle může vyjít opravdu draho. Víme, kolik operátoři účtují za roaming

Co operátoři doporučují před cestou?

Většina uživatelů by měla mít roaming na svém tarifu automaticky zapnutý a nastavený. Toto je však lepší před cestou zkontrolovat a ověřit si také, že mají nastavený nejvýhodnější tarif. Při tomto nastavení by se měli zákazníci také řídit tím, do jaké země cestují. Seznámit se mohou také s nabídkou balíčků, díky které mohou ušetřit. Už dříve Ondřej Luštinec z tiskového oddělení Vodafone doporučoval před cestou nastavit personální limit kvůli útratě, a to pomocí jejich nástroje roaming data limit. Ten dává smysl především v některých specifických zemích (Zóna 3, například Alžírsko nebo Mongolsko), kde jsou ceny zejména za mobilní data vyšší. Například data roaming limit je u Mobil.cz ve výši 1450 Kč. Po dosažení této částky za datové služby v roamingu za měsíc dojde k přerušení poskytování datové služby v roamingu.

V Evropské unii jsou služby jako doma

V členských státech Evropské unie se na základě předpisů uplatňuje regulace mobilních a datových služeb tak, že je možné je využívat za stejné ceny jako doma. Jde tedy o princip označovaný jako „roam like at home“. Jak podotýká v monitorovací zprávě Český telekomunikační úřad, v některých případech jsou regulované roamingové služby poskytovány i v evropských zemích, které nejsou členy Evropské unie, kupříkladu na území Velké Británie. Toto nařízení o roamingu bylo v loňském roce prodlouženo, a to až do roku 2032. Evropská komisařka Margrethe Vestagerová k tomu dříve doplnila, že toto prodloužení zachová konkurenceschopnost cen mezi operátory a umožní spotřebitelům využívat bezplatné roamingové služby dalších deset let.

Operátoři však účtují příplatky. Například operátor Mobil.cz má u EU roamingu příplatky, a to ve výši 0,022 EUR za minutu odchozího hovoru, 0,004 EUR/min příchozího hovoru a 0,04 EUR za SMS. V ceníku uvádějí, že ceny příplatků a maximální ceny stanovené Nařízením EU pro EU roaming jsou stanoveny v EUR, a to bez DPH s tím, že přepočet těchto cen na koruny české, a tedy konečná cena v Kč, závisí na průměru referenčních směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie. Od 15. 5. 2023 činí kurz pro přepočet příplatků 23,850 Kč/EUR a DPH se vždy připočte k ceně po přepočtu příplatků.





Podobné příplatky jsou také u operátora Kaktus, kde se v českých korunách jedná maximálně o 35 Kč u odchozích volání, 18 korun u příchozích hovorů, 9,60 Kč za SMS a 75 korun za 1 MB dat. U GoMobile se jedná o příplatky ve výši 0,634 Kč z odchozích hovorů a shodně 0,114 korun za minutu příchozího hovoru nebo SMS.

Přehled cen za roaming

BLESKmobil

Roaming u operátora BLESKmobil má název BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ a jedná se o doplňkovou službu umožňující využívání služeb operátora i v sítích smluvních operátorů v zahraničí. Na BLESKmobil předplacených kartách je tato služba přednastavena.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 (EU) 2,50 Kč 0 Kč 1,50 Kč 5 Kč stejně jako v ČR Zóna 2 (Zbytek Evropy) 42 Kč 24 Kč 9,50 Kč 9,50 Kč 240 Kč Zóna 3 (Ostatní) 66 Kč 54 Kč 9,50 Kč 9,50 Kč 300 Kč

GoMobil

U tohoto operátora se ceny za roaming liší v ohledu na daný tarif a také u předplacených služeb. V tabulce jsou ceny pro tarif RINGO DATA, který patří mezi nejčastěji poptávaný.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 (EU a EEA) 2,50 Kč – 1,30 Kč 4 Kč nelze Zóna 2 (mimo EU+USA, Rusko, Kanada, Izrael , Egypt a Čína) 37 Kč 19,30 Kč 11 Kč 18 Kč 80 Kč Zóna 3 (zbytek světa+satelitní sítě) 70 Kč 50 Kč 19 Kč 26 Kč 348 Kč

Kaktus

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra 2,50 Kč 0 Kč 1,50 Kč 4 Kč 1 Kč Zóna 2 zbytek Evropy, USA, Kanada, Rusko, Čína, Izrael, Egypt, Hongkong 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč 75 Kč Zóna 3 Zbytek světa, volání v letadle 69 Kč 49 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč 360 Kč

LAMA mobile

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 podle tarifu podle tarifu podle tarifu podle tarifu podle tarifu Zóna 2 36 Kč 19,90 Kč 9,90 Kč 10,90 Kč 10,90 Kč Zóna 3 66 Kč 44,90 Kč 13,90 Kč 10,90 Kč 329 Kč

Mobil.cz

U virtuálního operátora Mobil.cz v 1. zóně příchozí hovory účtují po sekundách, u odchozích hovorů prvních 30 sekund a poté po sekundách a data účtují po 1 kB. Ve druhé a třetí zóně pak příchozí i odchozí hovory účtují po minutách a data po 10 kB.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) 1 – EU, Norsko, Lichtenštejnsko, a Island 2,50 Kč 0 Kč 1,50 Kč 5 Kč – 2 – zbytek Evropy, USA, Kanada, Rusko, Hongkong, Izrael a Egypt 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč 75 Kč 3 – zbytek světa 69 Kč 49 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč 360 Kč

O2

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) EU jako v ČR jako v ČR jako v ČR 6,50 Kč jako v ČR Zbytek Evropy 42,35 Kč 24,20 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč 240 Kč Ostatní (všechny zbývající země, lodě a letadla) 66,55 Kč 54,45 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč 300 Kč

Sazka mobil

Sazka mobil nabízí svým klientům u služeb do zahraničí využití několika balíčků a tarifů. Například za 80 Kč si mohou lidé pořídit balíček pro naše sousední země, kde bude volání za 1,80 Kč/min a SMS zpráva za 1,70 Kč.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 2,50 Kč – 1,50 Kč 5 Kč stejně jako v ČR Zóna 2 30 Kč 17 Kč 10 Kč 10 Kč 7,70 Kč Zóna 3 60 Kč 35 Kč 14 Kč 10 Kč 300 Kč

T-Mobile

U T-Mobile data v zahraničí fungují tak, že v případě Evropské unie je k dispozici EU datový limit, který využívají zákazníci automaticky a neplatí nic navíc. Když jej vyčerpají, tak se data zastaví a oni si mohou dokoupit datový balíček za stejnou cenu jako v ČR (1 GB za 75 Kč). Pro cesty do zemí mimo EU je pak možné koupit si datový balíček. Na výběr jsou tři varianty: 100 MB za 199 Kč, 250 MB za 399 Kč nebo 500 MB za 699 korun.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 (evropské země) podle tarifu podle tarifu podle tarifu podle tarifu podle tarifu Zóna 2 (Severní Amerika, východní Asie, ostrovy a kousíček Evropy) 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč v balíčku Zóna 3 (Afrika, Jižní Amerika, západní Asie 69 Kč 49 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč v balíčku

Vodafone

Ve Vodafone je možné si pro zóny 2 a 3 aktivovat tarif Roaming na den, v rámci kterého uživatelé volají a píší SMS neomezeně, pokud mají neomezený tarif. K dispozici je i datový balíček ve výši 500 MB. Podle operátora je tento tarif ideální pro ty, co cestují mimo EU na kratší dobu a potřebují být neustále ve spojení s domovem. Vychází na 199 korun a MMS v rámci něj vyjde na 11,50 Kč.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 (Evropská unie) podle tarifu zdarma podle tarifu podle tarifu podle tarifu Zóna 2 (Evropské země mimo EU, Severní Amerika, východní Asie a Austrálie) 30,52 Kč 17,81 Kč 9,68 Kč 11,50 Kč 7,70 Kč Zóna 3 (Afrika, Jižní Amerika, západní Asie a Rusko) 61,01 Kč 35,59 Kč 14,52 Kč 11,50 K 302,50 Kč

Srovnání roamingu od operátorů

V následující tabulce je srovnání cen roamingových služeb pro zónu 2 u jednotlivých operátorů.

Operátor Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) BLESKmobil 42 Kč 24 Kč 9,50 Kč 9,50 Kč 240 Kč GoMobil 37 Kč 19,30 Kč 11 Kč 18 Kč 80 Kč Kaktus 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč 75 Kč LAMA mobile 36 Kč 19,90 Kč 9,90 Kč 10,90 Kč 10,90 Kč Mobil.cz 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč 75 Kč O2 42,35 Kč 24,20 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč 240 Kč Sazka mobil 30 Kč 17 Kč 10 Kč 10 Kč 7,70 Kč T-Mobile 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč v balíčku Vodafone 30,52 Kč 17,81 Kč 9,68 Kč 11,50 Kč 7,70 Kč

Pozor na lodích a v letadlech

Jak upozorňuje na svém webu Vodafone, pokud se budete pohybovat na ostrovech nebo v blízkosti hranic jiného státu, může se telefon naladit do sítě jiného operátora, který je mimo 1. roamingovou zónu. Na palubách lodí a letadel pak můžou mít pokrytí operátoři, kteří se na tento typ pokrytí specializují. V takovém případě se vždy jedná o 3. roamingovou zónu bez ohledu na to, mezi jakými státy lodí nebo letadlem cestujete. Jak je patrné z výše uvedených tabulek, cena za data tam může být velmi vysoká.