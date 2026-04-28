Invalidní důchod se mění na starobní. Kolik budete pobírat?

Dosažením určitého věku (jedná se o věk 65 let nebo vyššího důchodového věku podle zákonného nastavení) dochází ze zákona k ukončení invalidního důchodu. Ten se automaticky mění na starobní důchod.
Pojištěnec o tuto změnu nemusí žádat, proběhne automaticky sama. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydá rozhodnutí o tom, že dosavadní invalidní důchod zaniká a je nahrazen důchodem starobním. Jde o tzv. konverzi důchodu.
Ve většině případů zůstává výše důchodu stejná, v některých situacích ale může být po přepočtu i vyšší.
Výše důchodu se nemusí měnit
Přeměna invalidního důchodu na starobní neznamená automaticky zvýšení ani snížení částky. V praxi jde spíše o administrativní změnu typu důchodu než o nový výpočet. Proto mnoho lidí vůbec nezaznamená, že ke změně došlo.
Kdy může být důchod vyšší
Jiná situace nastává ve chvíli, kdy si pojištěnec o starobní důchod sám požádá. V takovém případě se provádí srovnávací výpočet. Porovnají se dvě varianty:
- dosavadní (automaticky přeměněný) důchod
- nově vypočtený starobní důchod
Úřad následně přizná tu variantu, která je pro pojištěnce výhodnější, tedy vyšší částku.
Automatická změna invalidního důchodu na starobní je standardní postup, který probíhá bez žádosti. Přesto se ale může vyplatit aktivně požádat o starobní důchod. V některých případech totiž může vést k vyšší vyplácené částce.
O přechodu z invalidního důchodu do starobního informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.