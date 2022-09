Jak se mají OSVČ změnit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2023?

Stejně jako každý rok se i v roce 2023 změní výše záloh na zdravotní a sociální pojištění na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu. Na konci minulého týdne byl zveřejněn návrh nařízení z dílny ministerstva práce a sociálních věcí . Spočítali jsme, kolik by měly OSVČ platit příští rok na zálohách na sociálním a zdravotním pojištění a také kolik na paušální dani OSVČ.

Kolik má činit průměrná mzda?

Nařízením vlády se s účinností od 1. ledna 2023 stanoví údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2023. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Návrh nařízení nyní projedná vláda.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2023 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2021 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2022. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2021 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2022 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2022, ze které se vychází pro stanovení důchodů a také záloh na příští rok.

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2023:

všeobecný vyměřovací základ má činit 38 294 Kč

38 294 Kč přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu má činit 1,0530

průměrná mzda má činit 40 324 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 38 294 × 1,0530 = 40 324 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2021 činila průměrná mzda 38 911 Kč.

Sociální pojištění pro rok 2023

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2023. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění by se tak v roce 2023 měl zvýšit na 1 867 728 Kč (40 324 × 48). Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní by tak v roce 2023 měla vzrůst zhruba o sto korun ze současné částky 2841 Kč na 2944 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší by tak měla stoupnout ze současných 1137 Kč na 1178 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ hlavní bude v roce 2023 10 081 Kč (40 324/4). Pro OSVČ vedlejší 4033 Kč (40 324/10). Rozhodná částka pro účast na pojištění pro vedlejší činnost bude pro rok 2023 činit 96 778 Kč (40 324 × 2,4).

Sociální pojištění v roce 2023

Rok 2022 2023 Maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč 1 935 552 Kč Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 116 736 Kč 120 972 Kč Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 46 704 Kč 48 396 Kč Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 9728 Kč 10 081 Kč Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3892 Kč 4033 Kč Minimální měsíční záloha HČ 2841 Kč 2944 Kč Minimální měsíční záloha VČ 1137 Kč 1178 Kč Rozhodná částka pro VČ 93 387 Kč 96 778 Kč

Zdravotní pojištění pro rok 2023

S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2023 by se tak měla zvýšit z 2627 Kč na 2722 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2023.

Paušální daň pro OSVČ pro rok 2023

OSVČ se již od roku 2021 mohou prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun.

V roce 2022 by tak paušální daň měla činit 6208 Kč měsíčně (3386 Kč sociální pojištění, 2722 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Letos OSVČ hradí 5994 korun.

Od příštího roku navíc mohou platit u paušální daně nová pravidla. Hranice příjmů ze samostatné činnosti pro možný vstup do paušálního režimu daně se má zvýšit z 1 na 2 miliony korun. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů nemá být měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedla by se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka.





V prvním pásmu primárně pro OSVČ s příjmy do 1 milionu korun by se platilo zmíněných 6208 Kč. V druhém pásmu pak 16 000 Kč měsíčně a ve třetím 26 000 Kč měsíčně. Návrh příslušné novely zákona zatím prošel ve Sněmovně prvním čtením.

Zvýšení důchodů

Základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2023 činí 4040 Kč. Důchody přiznané před 1. lednem 2023 se zvyšují od 1. ledna 2023 tak, že

základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně,

procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Vyšší redukční hranice pro důchod

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění rovněž přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu – 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice). Do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu: