OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2026 prudce vzrostou

Stejně jako každý rok se i v roce 2026 změní výše záloh na zdravotní a sociální pojištění na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu. Spočítali jsme, kolik by měly OSVČ platit příští rok na zálohách na sociálním a zdravotním pojištění a také kolik na paušální dani. U minimálních záloh si OSVČ celkově připlatí 1124 Kč měsíčně, u paušální daně pak 1268 Kč měsíčně.
Co se dozvíte v článku
Kolik má činit průměrná mzda?
Nařízením vlády se s účinností od 1. ledna 2026 stanoví údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2026. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Návrh nařízení nyní projedná vláda a částky se tak ještě mohou změnit. Šlo by nicméně o úpravy v řádu korun či maximálně několika desetikorun.
Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2026 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2024 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2025. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2024 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2025 je předpokládanou průměrnou mzdou, ze které se vychází pro stanovení důchodů a také záloh na příští rok.
Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2026:
- všeobecný vyměřovací základ má činit 46 278 Kč
- přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu má činit 1,0581
- průměrná mzda má činit 48 967 Kč
Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 46 278 × 1,0581 = 48 967 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2025 činila průměrná mzda 46 557 Kč.
Sociální pojištění pro rok 2026
Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2026. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se tak v roce 2026 zvýší na 2 350 416 Kč (48 967 × 48). Rozhodná částka pro účast na pojištění pro vedlejší činnost bude pro rok 2026 činit 117 521 Kč (48 967 × 2,4).
Minimální měsíční vyměřovací základ by dle stávajících pravidel byl v roce 2026 pro OSVČ hlavní 17 139 Kč (48 967 × 0,35) a pro OSVČ vedlejší 5387 Kč (48 967 × 0,11). Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní by tak v roce 2026 za stávající úpravy vzrostla ze současné částky 4759 Kč Kč na 5005 Kč.
Konsolidační balíček, který nabyl účinnosti na začátku roku 2024, však minimální sociální odvody pro OSVČ hlavní až do roku 2026 zvyšuje. Od roku 2024 vzrostl pro OSVČ hlavní vyměřovací základ z 25 % průměrné mzdy na 30 % a pro OSVČ vedlejší z 10 na 11 %, přičemž pro OSVČ hlavní o dalších 5 p. b. vzrostl (vzroste) i v letech 2025 a 2026.
Minimální záloha pro rok 2026 se u OSVČ hlavních tak bude počítat ze 40 % průměrné mzdy a bude činit 5720 Kč. U OSVČ vedlejších se záloha zvýší ze stávajících 1496 Kč na 1574 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ hlavní bude 19 587 Kč a pro vedlejší zmíněných 5387 Kč.
Výjimku mají začínající OSVČ hlavní, pro které je minimální vyměřovací základ v prvních dvou letech podnikání stanoven na úrovni 25 % průměrné mzdy. Pro ně budou v roce 2026 platit minimální zálohy ve výši 3575 Kč.
Zároveň ovšem platí, že OSVČ, které zahájí podnikání, nemusí v prvních měsících a v celém následujícím roce podnikání platit zálohy na sociální pojištění. Pojistné pak v takovém případě doplatí až po skončení zdaňovacího období a po podání přehledu. Kdo tak například začne podnikat v říjnu 2025, nemusí platit zálohy ve 3 měsících roku 2025 ani v roce 2026.
Sociální pojištění v roce 2026
|Rok
|2026
|2025
|Maximální vyměřovací základ
|2 350 416 Kč
|2 234 7366 Kč
|Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost)
|235 044 Kč
|195 540 Kč
|Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost)
|64 644 Kč
|61 464 Kč
|Minimální měsíční vyměřovací základ HČ
|19 587 Kč
|16 295 Kč
|Minimální měsíční vyměřovací základ VČ
|5387 Kč
|5122 Kč
|Minimální měsíční záloha HČ
|5720 Kč
|4759 Kč
|Minimální měsíční záloha VČ
|1574 Kč
|1496 Kč
|Rozhodná částka pro VČ
|117 521 Kč
|111 737 Kč
Zdravotní pojištění pro rok 2026
S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 by se tak měla zvýšit z 3143 na 3306 Kč.
Paušální daň pro OSVČ pro rok 2026
OSVČ se již od roku 2021 mohou prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky.
Paušální daň se od roku 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč – pro rok 2025 jde o 8716 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V roce 2026 by tak paušální daň měla činit v prvním pásmu 9984 Kč měsíčně (6578 Kč sociální pojištění, 3306 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). V druhém a třetím pásmu by měla zůstat stejná jako letos.
Vyšší redukční hranice pro důchod
Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění rovněž přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu – 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice).
Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:
- 1. redukční hranice má pro rok 2026 činit 21 546 Kč
- 2. redukční hranice má pro rok 2026 činit 195 868 Kč
Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2026 činí 4900 Kč. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2026 se pak zvyšují od 1. ledna 2026 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 240 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Výše částky zvýšení za 1 vychované dítě pro rok 2026 bude činit 500 Kč.