Jak si cenami konkurují autoškoly v českých městech? Přinášíme jejich srovnání

Za zvyšováním cen byl i covid

Karel Weiss, mladší z Autoškoly Karel Weiss v Bzenci dříve sdělil, že problematika cen v oblasti autoškol byla léta neudržitelná a špatná s tím, že nízké ceny se držely dlouhá léta a člověk s takovou ekonomikou nikdy nevydělal na nějaké větší investice. Podle něj po covidu a lockdownech i provozovatelé autoškol pochopili, že není možné dělat kurz autoškoly B za 8 tisíc. Oni měli před covidem cenu 9800 Kč za skupinu B. Zdražování přišlo a konečně i ti provozovatelé, kteří se snažili být nejlevnější, začali zdražovat. Nynější cenu, která se tady v mém regionu pohybuje u skupiny B kolem 16–17 tisíc, už považuji za rozumnější, ale prostě náklady dále strmě stoupají, dodal.

Generální ředitel autoškoly NOBE Patrik Nosek pro Deník.cz uvedl, že by se podle něj vzhledem k nákladům spojeným s výukou řízení měla cena zvýšit až na dvojnásobek současného průměru a normální cena kvalitní autoškoly by měla být stejná jako průměrný měsíční plat v republice. V současné době kolem čtyřiceti tisíc korun. Takhle by to podle nás mělo být. Ale samozřejmě se musíme dívat na situaci na trhu. Čekáme také, jak zareagují další autoškoly, doplnil. V posledních letech zažíváme v autoškolách velmi turbulentní období v souvislosti s covidem a samozřejmě s politikou, která ovlivňuje cenové podmínky, přidal Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.





Jaké jsou ceny za kurzy v Praze?

V pražských autoškolách je průměrná cena za kurz skupiny B 23 753 korun a ceny se pohybují od 20 000 Kč do 29 500 korun. V případě řidičského oprávnění pro motocykl bez omezení výkonu jde o ceny v rozsahu 17 900 Kč až 28500 korun.

Název autoškoly Cena za kurz sk. B (osobní automobil) Cena za kurz sk. A (motocykl bez omezení výkonu) Cena za kondiční jízdy Poznámky Autoškola Click (Praha 6) 21 900 Kč 21 900 Kč 800 Kč standardní kurz, 3 měsíce Autoškola Dejvice 25 000 Kč 24 000 Kč 800 Kč Autoškola Fencl 20 000 Kč 21 500 Kč 600 Kč Autoškola Fischerová 22 000 Kč – 700 Kč standardní kurz, 3 až 4 měsíce Autoškola FLEGEL 20 800 Kč 25 100 Kč 700 Kč/45 min Autoškola Horázný 24 900 Kč 24 900 Kč 700 Kč standardní kurz, 3 měsíce Autoškola King 29 500 Kč 28 500 Kč 900 Kč/45 min 2 měsíce Autoškola Krátký 21 900 Kč 28 100 Kč 600 Kč/45 min kondiční jízda do 17 hodin Autoškola LÁDVÍ 28 990 Kč 22 990 Kč 800 Kč kurz 2 měsíce Autoškola Letná 21 900 Kč 22 900 Kč 700 Kč Autoškola Letňany 24 900 Kč 24 000 Kč 650 Kč kondiční jízda do 14 hodin Autoškola P+R 24 900 Kč – 750 Kč Kurz Normal Autoškola Roman Lukeš 22 900 Kč – 890 Kč/45 min Autoškola Smíchov 20 900 Kč 17 900 Kč 600 Kč NOBE autoškola 25 800 Kč – 1400 Kč/2hod kurz o délce 55 dní

Přehled cen za autoškolu v Brně

V Brně pouze Autoškola AHHA nabízí kurz pro získání řidičského oprávnění skupiny B za částku vyšší než 20 tisíc a průměrná cena je 18 591 korun. U skupiny A se jedná o průměrnou částku ve výši 15 252 Kč.

Název autoškoly Cena za kurz sk. B (osobní automobil) Cena za kurz sk. A (motocykl bez omezení výkonu) Ceny za kondiční jízdy Poznámky Autoškola ABC 17 000 Kč 13 000 Kč 1000 Kč/1,5 hod Autoškola AHHA 20 500 Kč 16 000 Kč 1100 Kč/1,5 hod Autoškola ALFA 18 900 Kč 17 500 Kč 1100 Kč/2 hod Autoškola Cool 18 500 Kč 15 000 Kč 1000 Kč/1,5 hod Autoškola euromotor 19 500 Kč 14 900 Kč 1 000 Kč Autoškola Holas 18 000 Kč 15 000 Kč 550 Kč/45 min Autoškola Krajinčáková 19 490 Kč – 450 Kč/45 min Autoškola Martina 18 900 Kč – 800 Kč/45 min Autoškola Miloš a Nikola Navrátilovi 18 900 Kč 15 000 Kč 1200 Kč/1,5 hod délka 3 měsíce Autoškola OK 19 500 Kč – 1200 Kč/1,5 hod Autoškola Pelikán 19 900 Kč 18 900 Kč 600 Kč/45 min Autoškola REAL 15 900 Kč – 900 Kč/1,5 hod Autoškola Venclovský 19 900 Kč 17 500 Kč 700 Kč/1 hod základní výcviky Autoškola Viki 17 990 Kč 13 990 Kč 490 Kč/45 min JM Autoškola Brno (Sukova) 15 990 Kč 13 990 Kč 900 Kč/2 hod

Kurz B v ostravské autoškole stojí do 20 tisíc

Ostravské autoškoly se zaměřují především na osobní automobily a polovina z námi vybraných jich nenabízí kurzy zaměřené na motocykly. Jejich cena se zde pohybuje do 16 tisíc a skupina B pak do 20 tisíc korun.

Název autoškoly Cena za kurz sk. B (osobní automobil) Cena za kurz sk. A (motocykl bez omezení výkonu) Ceny za kondiční jízdy Poznámky Autoškola Bára 17 000 Kč – 1500 Kč/90 min autoškola výhradně pro ženy Autoškola Č.A.S. 16 990 Kč – 450 Kč/45 min Autoškola Elite 14 700 Kč – 550 Kč/45 min AUTOŠKOLA Ing. Marek Stibor 15 000 Kč 15 000 Kč 600 Kč/45 min Autoškola KAPR 16 000 Kč 15 500 Kč 500 Kč/45 min Autoškola Olda 16 500 Kč 15 900 Kč 600 Kč/45 min 90denní kurz Autoškola Pater Rostislav 19 900 Kč 15 900 Kč 600 Kč/45 min 55 denní kurz B Autoškola Pikoledo 15 900 Kč – 1000 Kč/90 min Autoškola Redax 17 490 Kč – 900 Kč/90 min Autoškola Slezská 14 990 Kč 15 490 Kč 450 Kč/45 min Autoškola Suchánek 17 000 Kč 14 800 Kč 550 Kč/45 min Autoškola Tomáš Glatz 15 000 Kč – 450 Kč/45 min Autoškola Tomáš Otisk 18 000 Kč 16 000 Kč 500 Kč/45 min Fajna autoškola 14 800 Kč – 550 Kč/45 min cena za skupiny B je nyní v akci Ostravská autoškola 14 700 Kč – 350 Kč/45 min

Ceny autoškoly v Plzni

Kurz skupiny B vychází v Plzni od 15 800 do 20 000 Kč a kurz A na 10 až 18 tisíc korun.

Název autoškoly Cena za kurz sk. B (osobní automobil) Cena za kurz sk. A (motocykl bez omezení výkonu) Ceny za kondiční jízdy Autoškola 97 17 990 Kč 16 500 Kč – Autoškola Baumruk 18 900 Kč 15 800 Kč 750 Kč/45 min Autoškola Bez stresu 16 900 Kč – 1400 Kč/1,5 hod Autoškola Daniel Uher 15 800 Kč – 500 Kč/45 min Autoškola Dietl 17 000 Kč – 500 Kč/45 min Autoškola Holecová 19 000 Kč – 800 Kč/45 min Autoškola KREDIT 15 900 Kč 11 900 Kč – Autoškola Roubal 15 900 Kč 13 500 Kč 500 Kč/45 min Autoškola Sládek 18 500 Kč 15 500 Kč 700 Kč Autoškola Václav Šlajs 16 900 Kč – 600 Kč/45 min Autoškola Vainer 17 000 Kč 10 000 Kč 700 Kč/1 hod Autoškola Vavřík 18 000 Kč – 500 Kč/45 min Autoškoly A+J FRÁNOVÁ 17 000 Kč 14 000 Kč – Easy autoškola 18 000 Kč – 700 Kč/45 min Vlídná autoškola 20 000 Kč 18 000 Kč 1200 Kč/90 min

Příští rok přinese změny

Prezident Petr Pavel na konci srpna podepsal novelu zákona o silničním provozu, která přináší řadu změn v dopravních zákonech. Jak jsme psali, nově vzniknou dva instituty, a to tzv. „řízení s mentorem“ a „řidičský průkaz na zkoušku“. Díky řízení s mentorem budou moct získat řidičské oprávnění pro skupinu vozidel B 17letí s tím, že až do dovršení věku 18 let budou oprávněni k řízení vozidla pouze v doprovodu mentora, tedy zkušeného bezúhonného řidiče. Mentoři se budou zapisovat do registru řidičů.

Další novinkou má být řidičský průkaz „na zkoušku“. Půjde o preventivní opatření pro začínající řidiče po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Pokud bude začínajícímu řidiči uložen zákaz činnosti nebo obdobné opatření podle trestního řádu, bude absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění, ledaže je řidič povinen absolvovat terapeutický program, jenž dle návrhu nahrazuje dopravně psychologickou přednášku.