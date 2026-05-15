Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Jak v rámci JMHZ registrovat nové zaměstnance? Úřady připravily instruktážní video

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Muž v kanceláři drží telefon a nad něčím se zamýšlí
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Od začátku dubna do konce června platí pro registraci zaměstnanců dle jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) zvláštní režim. Jak správně zaměstnance registrovat, radí instruktážní video České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Video je podle úřadů určeno jak pro zaměstnavatele a mzdové účetní, kteří s JMHZ začínají, tak pro ty, kteří si chtějí ověřit správný postup při registraci zaměstnance.

Co se dozvíte v článku
  1. Instruktážní video, jak registrovat zaměstnance
  2. Dokdy zaměstnance registrovat
  3. Nástup nového zaměstnance v dubnu až červnu 2026

Instruktážní video, jak registrovat zaměstnance

ČSSZ zveřejnila na ePortálu ČSSZ další instruktážní video k Jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které se tentokrát týká postupu registrace zaměstnance při nástupu do zaměstnání prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Video je určeno jak pro zaměstnavatele a mzdové účetní, kteří s JMHZ začínají, tak pro ty, kteří si chtějí ověřit správný postup při registraci zaměstnance.

VIDEO: JMHZ – registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání

Jak upozornila v článku Dagmar Kučerová, evidence zaměstnanců podle jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele bude vedena společně s registrem pojištěnců pro účely nemocenského pojištění a registrem pojištěnců pro účely důchodového pojištění. V rozšířeném registru bude více zaměstnanců a více zpracovávaných údajů. Bude sloužit nejen pro účely ČSSZ, ale také pro potřeby úřadu práce, finanční správy atd.

Dokdy zaměstnance registrovat

Z důvodu náročného technického zpracování se účinnost plnohodnotného způsobu plnění evidenčních povinností se však posunula na 1. července 2026 a ve stávajícím přechodném období (druhé kalendářní čtvrtletí roku 2026) je nastaven speciální postup. Zaměstnance, jehož den nástupu nastane od 1. dubna do 30. června 2026, je zaměstnavatel povinen přihlásit do evidence zaměstnanců:

MM26_NL

  • ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy zaměstnanec nastoupil do zaměstnání, nebo ode dne, kdy vznikla povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, případně bylo plnění poprvé poskytnuto (nejedná-li se o nástup do zaměstnání),
  • v den, kdy zaměstnanec předal žádost o dávku nemocenského pojištění ÚSSZ, uplatnil-li nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění dříve, než zaměstnavatel tohoto zaměstnance přihlásil do evidence zaměstnanců podle písmene a), nebo
  • nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, jde-li o zahraničního zaměstnance.

Nástup nového zaměstnance v dubnu až červnu 2026

Registraci zaměstnance je možno provést pouze elektronicky nebo v asistované podobě podání. V prvním případě zaměstnavatel zpracuje registraci zaměstnance sám a odešle ji elektronicky na Českou správu sociálního zabezpečení. V případě asistovaného podání může zaměstnavatel společně s pracovníkem Územní správy sociálního zabezpečení vyplnit formulář přímo do aplikace.

Zaměstnavatel musí přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců prostřednictvím podání „Registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání“ (kód akce 1), a to do 8 dnů ode dne nástupu. Aktuálně zaměstnavatelé registrují všechny své nové zaměstnance v takto stanovené lhůtě, a to i zaměstnance bez účasti na nemocenském pojištění (zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce bez ohledu na výši odměny atd.). V přechodném období druhého kalendářního čtvrtletí se ještě zaměstnanci nehlásí takzvaně do budoucna, ale v osmidenní lhůtě po jejich nástupu (případně po poskytnutí plnění). Znamená to, že datum platnosti ohlašované skutečnosti musí být dřívější, než je aktuální datum, případně rovno aktuálnímu datu.

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ Přečtěte si také:

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Počet OSVČ opět vzrostl. Co udělají se statistikami změny u švarcsystému?

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).