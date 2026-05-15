Jak v rámci JMHZ registrovat nové zaměstnance? Úřady připravily instruktážní video

Video je podle úřadů určeno jak pro zaměstnavatele a mzdové účetní, kteří s JMHZ začínají, tak pro ty, kteří si chtějí ověřit správný postup při registraci zaměstnance.
Co se dozvíte v článku
Instruktážní video, jak registrovat zaměstnance
ČSSZ zveřejnila na ePortálu ČSSZ další instruktážní video k Jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které se tentokrát týká postupu registrace zaměstnance při nástupu do zaměstnání prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Video je určeno jak pro zaměstnavatele a mzdové účetní, kteří s JMHZ začínají, tak pro ty, kteří si chtějí ověřit správný postup při registraci zaměstnance.
VIDEO: JMHZ – registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání
Jak upozornila v článku Dagmar Kučerová, evidence zaměstnanců podle jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele bude vedena společně s registrem pojištěnců pro účely nemocenského pojištění a registrem pojištěnců pro účely důchodového pojištění. V rozšířeném registru bude více zaměstnanců a více zpracovávaných údajů. Bude sloužit nejen pro účely ČSSZ, ale také pro potřeby úřadu práce, finanční správy atd.
Dokdy zaměstnance registrovat
Z důvodu náročného technického zpracování se účinnost plnohodnotného způsobu plnění evidenčních povinností se však posunula na 1. července 2026 a ve stávajícím přechodném období (druhé kalendářní čtvrtletí roku 2026) je nastaven speciální postup. Zaměstnance, jehož den nástupu nastane od 1. dubna do 30. června 2026, je zaměstnavatel povinen přihlásit do evidence zaměstnanců:
- ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy zaměstnanec nastoupil do zaměstnání, nebo ode dne, kdy vznikla povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, případně bylo plnění poprvé poskytnuto (nejedná-li se o nástup do zaměstnání),
- v den, kdy zaměstnanec předal žádost o dávku nemocenského pojištění ÚSSZ, uplatnil-li nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění dříve, než zaměstnavatel tohoto zaměstnance přihlásil do evidence zaměstnanců podle písmene a), nebo
- nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, jde-li o zahraničního zaměstnance.
Nástup nového zaměstnance v dubnu až červnu 2026
Registraci zaměstnance je možno provést pouze elektronicky nebo v asistované podobě podání. V prvním případě zaměstnavatel zpracuje registraci zaměstnance sám a odešle ji elektronicky na Českou správu sociálního zabezpečení. V případě asistovaného podání může zaměstnavatel společně s pracovníkem Územní správy sociálního zabezpečení vyplnit formulář přímo do aplikace.
Zaměstnavatel musí přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců prostřednictvím podání „Registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání“ (kód akce 1), a to do 8 dnů ode dne nástupu. Aktuálně zaměstnavatelé registrují všechny své nové zaměstnance v takto stanovené lhůtě, a to i zaměstnance bez účasti na nemocenském pojištění (zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce bez ohledu na výši odměny atd.). V přechodném období druhého kalendářního čtvrtletí se ještě zaměstnanci nehlásí takzvaně do budoucna, ale v osmidenní lhůtě po jejich nástupu (případně po poskytnutí plnění). Znamená to, že datum platnosti ohlašované skutečnosti musí být dřívější, než je aktuální datum, případně rovno aktuálnímu datu.