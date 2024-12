Jaké změny nás čekají od nového roku v účetnictví a DPH?

S příchodem nového roku měla být schválena novela zákona o účetnictví. Podnikatele, kteří vedou účetnictví, tak mělo čekat mnoho novinek. Účinnost novely se však odkládá. Co ale podnikatele nemine, jsou změny v zákoně o účetnictví. Ty nejzásadnější pro vás shrnujeme v tomto článku.

Změna při počítání obratu

Novela zákona o DPH přináší téměř 450 změn a k nim přes 30 přechodných ustanovení. Hlavním cílem novely je sjednotit tuzemské právní předpisy s požadavky kladenými ze strany Evropské unie. Jednou z nejzásadnějších změn, která se podnikatelů týká, jsou změny pravidel pro počítání obratu.

Od ledna 2025 se mění základní pravidla pro počítání obratu a s tím spojenou povinnou registraci k DPH. Doposud se obrat sledoval za dvanáct po sobě bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců. Nově, od ledna 2025, se bude obrat sledovat za období kalendářního roku, tedy od 1. ledna do 31. prosince.

V zákoně bude pak tato povinnost upravena v § 6 odst. 1) následovně: „Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku nebo osoba registrovaná do režimu pro malé podniky pro tuzemsko je plátcem od prvního dne kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém její obrat v tuzemsku překročil částku 2 000 000 Kč.“





V návaznosti na úpravu období se dále mění i okamžik, od kterého se osoba povinná k dani stane plátcem. Zatímco doposud se osoba povinná k dani stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, podle novely zákona se osoba povinná k dani stává plátcem od prvního dne kalendářního roku bezprostředně následujícího, ve kterém byl překročen obrat.

Další novinkou je zavedení „dvou limitů“ pro vznik plátcovství.

Zavedení dvou limitů pro registraci k dani

Novelou zákona o DPH nedochází jen ke změně období, za které se počítá obrat, ale také k zavedení dvou limitů pro registraci k dani. Prvním limitem je překročení 2 000 000 Kč a druhým limitem, který novela přináší, je hranice 2 536 000 Kč.

Pokud dojde k překročení obratu dvou milionů, ale zároveň nedojde k překročení obratu 2 536 000 Kč, stane se tato osoba povinná k dani plátcem DPH od následujícího kalendářního roku, tedy od 1. ledna. Pokud by však měl tento plátce zájem být plátcem DPH již dříve než od nového roku, může tak učinit oznámením finančnímu úřadu společně s podáním přihlášky. V důsledku tohoto podání se tato osoba stane plátcem ode dne následujícího po překročení obratu 2 milionů korun. Je zde však ještě jedna podmínka. Přihláška k registraci musí být podána v zákonné lhůtě včas.

Novela však zavádí ještě jeden limit, který zakládá povinnost registrace k dani ke dni následujícímu po překročení obratu. Pokud tedy osoba překročí obrat 2 536 000 Kč, stává se tato osoba plátcem DPH od následujícího dne po překročení této částky.

Vrácení DPH z nezaplacených dluhů

Plátci DPH budou mít nově povinnost vracet DPH, pokud nedojde k úhradě závazku. Zavádí se tak nově povinnost opravit základ daně snížením nebo vrácením uplatněného nároku na DPH. Povinnost vrátit DPH bude u těch přijatých plnění, která nebudou uhrazena do šesti měsíců ode dne jejich splatnosti. Po uhrazení bude možné nárok na odpočet DPH opětovně uplatnit.

Tzv. vracení DPH z nezaplacených závazků se vztahuje na ty závazky, které byly přijaty po 1. lednu 2025.

Zkrácení lhůty na registraci plátců

Novela zákona o DPH dále zpřísňuje lhůtu pro registraci plátců k dani z přidané hodnoty. Nově budou muset osoby s povinností registrovat se podat přihlášku do deseti pracovních dní ode dne, kdy byl překročen obrat, nebo ode dne, kdy bylo uskutečněno plnění.

V návaznosti na dobrovolnou registraci k dani ke dni následujícímu po překročení obratu dvou milionů je přidána povinnost podání přihlášky k registraci včas. Do přihlášky musí osoba také uvést, že se chce stát plátcem daně již tímto dnem.

Nárok na odpočet DPH a zkrácení lhůty

V důsledku novely dále dochází ke změnám v oblasti uplatňování nároku na odpočet daně. Lhůta, která se uplatňování nároku na odpočet týká, se dle novely bude nově počítat od počátku kalendářního roku, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Zároveň tato lhůta poběží do konce druhého navazujícího kalendářního roku. Ze tříleté lhůty se tak stává lhůta dvouletá.

Další změny

Mezi další změny, které se týkají i menších podnikatelů, patří například zrušení pětiletého časového testu o dodání nemovitostí, umožnění provedení opravy základu daně u drobných neuhrazených pohledávek s hodnotou do 10 000 Kč po splnění podmínek nebo prodloužení lhůty pro opravu základu daně ze stávajících tří let na sedm let.