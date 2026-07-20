Jsme rodinná firma milující přírodu, říkají výrobci svíček

Ester a Michael Schmidtovi rozjeli značku Rozvoněno během covidu, ve volném čase vyráběli přírodní svíčky s levandulí, kterou mají na políčku za domem. Postupně se jim koníček stal vášní na plný úvazek.
Co se dozvíte v článku
- Jak covidová nuda probudila celoživotní vášeň
- Ze stabilního zaměstnání do nejistoty vlastního podnikání
- Alchymie přírodních vosků a hledání té správné levandule
- Druhý život pro lahve od vína a plány do budoucna
- Tip na další příběh
Ester a Michael žijí v Jihomoravském kraji a pod značkou Rozvoněno vyrábějí svíčky z přírodních vosků, osvěžovače vzduchu a směsi éterických olejů. Značku založili v roce 2020, firmu o rok později. Základem je levandule z políčka kousek za jejich domem — ovoněli jí i svoji úplně první svíčku.
Manželé se rozhodli rozdávat ostatním lidem voňavou radost. O jejich práci provoněné přírodou jsem si povídala s Michaelem Schmidtem.
Jak covidová nuda probudila celoživotní vášeň
Založili jste firmu, která se jmenuje Rozvoněno. Jak vaše podnikání začalo?
Jsme taková covidová firma. Žena během covidu studovala, a jak se zavíraly školy a výuka přecházela na distanční, měla víc času, a tak se začala realizovat. Probudila se v ní její celoživotní touha dělat přírodní věci. Miluje levanduly, za domem jsme před lety vysadili takové malé levandulové políčko. V té době už se nám levandule rozrůstala a žena přemýšlela, co s tím, jak ji využít. Začala s klasickými vonnými dekoracemi a výšivkami s logem levandule.
Bylo to hodně o levanduli, ale právě v tom covidu, kdy měla víc času, se seznámila s novinkou, přírodními vosky. Jsou alternativou k parafínu, který je produktem z ropy. Jde o 100% přírodní sójové a kokosové vosky. Hodně ji to zaujalo, a tak se začala dívat na variantu, že bychom mohli naši levanduli využít i ve svíčkách.
Tak vznikla naše první svíčka nazvaná „V říši snů“, která je ovoněná levandulí a doplněná o květy z našeho levandulového políčka. Postupně jsme v tom nacházeli větší a větší zálibu a zvětšovali jsme nabídku našich svíček. Ze začátku byla základ levandule a dávali jsme ji do zajímavých vonných kompozic.
Svíčky dnes najdeme na každém rohu. Nebyl to trošku risk, pustit se zrovna do jejich výroby?
Když jsme začínali v roce 2020, tak přírodní svíčky, které využívají kokosový a sojový vosk, v podstatě nebyly. Byli jsme jedni z prvních, kdo se do toho pustil. Ale od té doby, tím jak je globalizace velice rychlá, byl nárůst firem, které se na tyhle svíčky zaměřovaly, velice raketový.
Ze stabilního zaměstnání do nejistoty vlastního podnikání
Jak těžké je prosadit se v dnešní době na trhu?
Měli jsme trošku odlišnou cestu oproti jiným podnikatelům. Rozvoněno jsme ze začátku tvořili jako naši radost, po nocích nebo ve volném čase. Já jsem byl v té době zaměstnaný na plný úvazek a moje žena ještě studovala, takže Rozvoněno byla taková naše radost. Postupně jsme ji tvořili, ale nebyli jsme závislí na nějakém raketovém růstu.
Až poté, když se nám Rozvoněno zvětšovalo, jsme se dostali před rozhodnutí, jak chceme jít dál. Už to bylo neúnosné, měl jsem v té době ještě další dvě práce. Takže jsme se bavili, co vlastně od Rozvoněna chceme, jaké pro nás v životě má být. A tím, že jsme se rozhodli, že nás Rozvoněno naplňuje nejvíc a těší nás rozdávání radosti formou vůní, jsme ostatní aktivity odřízli a začali jsme se plně věnovat jemu. Ale byl to pro nás přechod z nějaké stálé práce.
Zpátky ke svíčkám. Jak jste přicházeli na kombinace vůní? Byl to pokus omyl?
Bylo to hodně o tom, co se nám líbilo. Nakoupili jsme si vzorky různých éterických olejů a zkoušeli jsme, co by se nám mohlo líbit, jaké vůně máme rádi. Podle toho jsme se snažili kompozice tvořit. Nebyl to úplně pokus omyl. Vzdělávali jsme se v oblasti vůní, které kombinace se k sobě víc hodí a které méně. A na nás potom bylo vytvořit tu kombinaci, která bude pro nás ideální a kterou budeme moci nabídnout i ostatním.
Takže jste se řídili spíš vlastním pocitem?
Ano, víc podle pocitu.
Alchymie přírodních vosků a hledání té správné levandule
Zmiňoval jste, že vše děláte v souladu s přírodou. Z čeho se tedy vaše svíčky přesně skládají?
Snažíme se vše dělat co nejvíc v souladu s přírodou. Naše svíčky se skládají z kokosového a sojového vosku. Ty vosky jsou si trochu podobné, ale každý má trochu jiné vlastnosti, takže jsme si vybrali vosky, se kterými jsme spokojení, a vytvořili jsme si svoji kombinaci, svůj poměr, který nám dobře hoří a dobře funguje. A svíčky obohacujeme o éterické oleje — v tuto chvíli už můžeme říct, že především o organické.
Podle čeho si vybíráte dodavatele éterických olejů?
Snažíme se, aby měly nějakou kvalitu. Hodně řešíme organiku — aby oleje byly bio, abychom měli záruku, že už rostliny byly pěstované v souladu s přírodou. A poté řešíme vůni. Každá květina, ze které se éterický olej dělá, potřebuje nějaké podmínky a každá půda ovlivňuje výsledek.
Nejvíc rozdílů je právě u levandule. Dá se pěstovat na mnoha místech, nejznámější je samozřejmě Francie, ale potom třeba Bulharsko a další místa, kde je hodně slunce a sušší půda. Tam se levanduli taky daří, ale každá levandule je diametrálně odlišná podle toho, kde roste a v jaké půdě je zasazená. Takže u levandule je velice obtížné najít vůni, se kterou jsme spokojení. Na začátku jsme ještě neměli bio levanduli, a když jsme na ni pak přecházeli, trvalo nám hodně dlouho, než jsme našli vůni, která by odpovídala tomu, co hledáme.
Dáváte přednost produktům z České republiky a z Evropy, nebo sháníte i v jiných částech světa?
Snažíme se být co nejvíc lokální, ale u surovin to ne vždycky jde. Využíváme éterické oleje a některé rostliny rostou třeba jenom na druhé straně světa, u nás je pěstovat vůbec není možné, takže musíme sáhnout i po nich. Ale snažíme se pracovat co nejvíc s evropskými dodavateli.
Jak dlouho trvá výroba svíčky?
Není to úplně dlouhý proces. Člověk musí nachystat knot, přilepit ho, počkat, až zaschne, navážit si vosky, roztavit je, navážit vonnou kompozici, promíchat a pak zalít. A zhruba 24 hodin trvá, než svíčka ideálně zaschne — může to být i kratší dobu, ale tohle je ideál předtím, než ji člověk použije. Potom, co vosk ztuhne, se svíčka může polepit etiketou a zabalit. Takže samotná výroba není nijak extra dlouhá. Nejdelší čas zabere samozřejmě vývoj nové kompozice.
Druhý život pro lahve od vína a plány do budoucna
Do téhle chvíle jsme se bavili o svíčkách. Ve vaší nabídce jsou ale i další provoněné produkty.
Kromě svíček máme v nabídce osvěžovače vzduchu a směsi éterických olejů. To jsou základní kategorie, o které jsme svíčky rozšířili.
Hodně si zakládáte na udržitelnosti.
Ano, snažíme se být udržitelní. Ne u všeho se nám to daří, je to spíš náš dlouhodobý cíl, něco, kam směřujeme. Snažíme se dbát na to, abychom to, co používáme, používali s rozmyslem, a hodně snižovat náš dopad v odpadovém hospodářství.
Pro naše základní svíčky využíváme skleničky 130 ml, které jsou docela běžné na trhu a dají se dobře opakovaně použít. Přírodní vosky jdou velice dobře vymýt, takže se sklenice od svíčky dá použít třeba na pití nebo na dezerty. Etikety jsou vyrobeny z organického odpadu z ječmene, z recyklátu z modrých kontejnerů a celulózy vyrobené za pomoci elektřiny z plně obnovitelných zdrojů. Svíčky obsahují čistě bavlněný knot bez syntetických vláken. Potom máme verzi větších svíček v upcyklovaných sklenicích z lahví od vína. Lahve od vína už totiž nejdou znovu použít, velice těžko se vymývají a tak není možné do nich znovu nalít nové víno. Většinou jdou do skláren, kde se přetaví. Tím, že je zpracujeme, můžou mít ještě další kolo „života“ — nesou naši svíčku.
Rozvoněno nabízí svíčky, osvěžovače vzduchu… Máte v hlavě další plány?
Ano, máme plánů hodně, snažíme se to vyvíjet postupně. Nevím, jestli můžu něco odhalit, ale asi určitě můžu.
Aspoň něco málo naznačte.
Asi můžu naznačit, že se určitě snažíme, abychom naše vonné kompozice, které jsou oblíbené, nabízeli lidem i v dalších variantách. Chtěli bychom nabídku rozšířit o různé další druhy difuzérů, třeba tyčinkový difuzér.
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