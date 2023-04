Jurečka chce překopat systém valorizace důchodů. Komu tím prospěje a komu uškodí?

Nově by se započítávala pouze třetina růstu reálné mzdy a místo mimořádné valorizace by se dával dočasný příspěvek. Změny se mají dotknout i předčasných důchodů. Počítá s tím novela zákona o důchodovém pojištění , kterou poslalo do připomínkového řízení ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Jak se nyní počítá valorizace důchodů

Poté, co vláda kvůli úsporám kontroverzním způsobem schválila úpravu červnových mimořádných valorizací, přichází ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s dalším návrhem úpravy penzijního systému. Změn má nastat celá řada. Část novinek se týká valorizací penzí, a to jak v řádném termínu, tak v mimořádném. U standardní valorizace na začátku ledna nyní platí, že důchody rostou tak, aby u průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu procento zvýšení důchodu odpovídalo růstu cen a jedné polovině růstu reálné mzdy.

Růst cen se počítá za období, které začíná prvním měsícem po konci minulého období pro zjišťování růstu cen a končí červnem kalendářního roku, který předchází roku zvýšení důchodů. Pokud tak nedochází k valorizaci v mimořádném termínu, je obdobím pro zjišťování růstu cen období od července roku, který o dva roky předchází roku zvýšení důchodů, do června roku, který předchází o jeden rok zvýšení důchodů.

Růst cen se určuje buď z obecné inflace, anebo životních nákladů domácností důchodců. Pro stanovení zvýšení důchodů se pak použije růst toho indexu, který v období pro zjišťování růstu cen rostl rychleji, což znamená, že je vyšší. Růst reálné mzdy se vypočte za rok, který o dva roky předchází roku, ve kterém budou důchody zvýšeny. Ze změřeného růstu se pak použije jedna polovina.

Zvýšení důchodů se pak dělí mezi zvýšení základní výměry, která vzroste tak, aby činila 10 % průměrné mzdy, a zvýšení procentní výměry důchodů o příslušné procento její dosavadní hodnoty.

Jak se počítají mimořádné valorizace

Kromě řádných valorizací zákon pamatuje i na mimořádné valorizace důchodů, ke kterým dochází, jestliže růst cen v průběhu období pro zjišťování růstu cen dosáhne alespoň 5 %. Opět platí, stejně jako u valorizací v řádném termínu, že se použije ten z indexů, který vzrostl více. Samotná výše mimořádné valorizace činí stejné procento, o které stouply ceny.

Výjimku nicméně tvoří mimořádné zvýšení, ke kterému dojde letos v červnu. Vládnoucí koalice totiž prosadila nižší nárůst důchodů, a to následovně. Každý důchod bude navýšen o 400 korun a k tomu naroste procentní výměra o 2,3 % podle výše důchodu. Všichni senioři tak v červnu dostanou o několik stovek až několik tisíc korun méně, než se jim přidalo na důchodu před schválením změny.

Zároveň při mimořádné valorizaci platí, že prolomení podmínky růstu cen o 5 % ukončuje období pro zjišťování růstu cen a je zahájeno nové období, které začíná prvním měsícem následujícím po měsíci, v němž byla podmínka splněna.

Z růstu reálné mzdy se započte jen třetina

Systém valorizací by se měl změnit hned ve třech věcech. Nově by už nemělo hrát roli, který z indexů poroste více, ale valorizace by vycházely pouze z indexu životních nákladů domácností důchodců. Používání dvou indexů, kdy zvyšování bylo závislé na rychlejším růstu, vedlo dlouhodobě k výběru vždy vyšší hodnoty a k nadproporčnímu zvyšování důchodů, přičemž ročně byly důchody v průměru zvyšovány o jednu až dvě desetiny procenta více, než kdyby byl používán pouze jeden index, píše se v důvodové zprávě.

Druhou změnou má být snížení zápočtu reálné mzdy při zvyšování důchodů z jedné poloviny na jednu třetinu, tedy návrat do stavu před rokem 2018. Jak navíc upozorňuje MPSV, omezení zápočtu růstu reálné mzdy se v důchodech velmi pravděpodobně projeví patrně až v horizontu roku 2030. Vlivem poklesu reálné mzdy v roce 2022 a vlivem očekávaného dalšího poklesu v roce 2023 lze důvodně odhadovat, že k návratu růstu reálné mzdy od minulého dosaženého maxima z roku 2021 dojde až v roce 2028, což bude použito právě pro valorizaci od ledna 2030, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Mimořádné valorizace má nahradit dočasný příspěvek

Třetí plánovanou novinkou má být nahrazení valorizace v mimořádném termínu dočasným plněním, které by se vyplácelo částečně v jednotné výši v podobě dočasného přídavku k důchodu a částečně v závislosti na výši vypláceného důchodu. Touto změnou chce MPSV posílit sociální rozměr zvýšení v mimořádném termínu, aby se nadprůměrné důchody nezvyšovaly procentně více. Pokud by se opakovalo období extrémně vysoké inflace, stále tak zůstane zachována možnost rychlé a citelné kompenzace růstu cen seniorům. Mimořádné valorizace ale nesmějí rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory. Na příkladu vývoje v roce 2022 by toto opatření navíc znamenalo úsporu asi 14 miliard korun, komentoval ministr Marian Jurečka.

I u dočasného plnění má nadále platit, že k němu dojde, pokud cenový růst překročí 5 %. Jestliže bude tato podmínka splněna, pak dojde v nejbližším červenci nebo ve lhůtě 4 měsíců, pokud bude podmínka splněna v dubnu, květnu nebo červnu, ke zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů a zahájení výplaty dočasného přídavku k důchodu.

Místo navýšení o celý nárůst cen se pro stanovení výše dočasného přídavku k důchodu a zvýšení procentních výměr použije jen 60 % změřeného růstu cen. Takto stanovený růst bude rozdělen na dvě poloviny. Podle první poloviny se stanoví výše jednotné částky dočasného přídavku, a to tak, aby odpovídal částce zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. Podle druhé poloviny se určí procento zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů, a to tak, aby opět odpovídalo zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. Rozdělením zvýšení na pevnou část a na procentní část bude zajištěno, že se v období bezprostředně po zvýšeném růstu cen relativně více zvýší příjmy příjemců nižších důchodů, doplňuje důvodová zpráva.

Dočasný přídavek nebude tvořit součást důchodu, přestože bude vyplácen současně s ním, a na ukončení jeho výplaty naváže zvýšení důchodů od 1. ledna následujícího kalendářního roku. V tomto termínu budou zvýšeny i procentní výměry, avšak procento jejich zvýšení bude sníženo o to procento, o které již byly důchody navýšeny ve vazbě na výplatu dočasného přídavku. Výsledným a zamýšleným efektem bude, že na výši důchodů vyplácených v lednu roku následujícího po roce, v němž byl přiznán dočasný přídavek, nebude mít existence dočasného plnění vliv, tj. důchody budou ve stejné výši, jako by dočasné plnění vůbec neexistovalo a důchody byly zvýšeny pouze v lednu, vysvětluje důvodová zpráva.

Srovnání dopadů na mimořádnou valorizaci Důchod k 1. lednu 2023 (v Kč) Valorizace k 1. červnu 2023 podle právního stavu před úpravou mimořádné valorizace (v Kč) Valorizace k 1. červnu 2023 dle stávajících pravidel (v Kč) Hypotetická valorizace (dočasný příspěvek) od 1. července (v Kč) 12 000 916 584 1023 14 000 1146 630 1111 16 000 1376 676 1199 18 000 1606 722 1287 20 000 1836 768 1375 22 000 2066 814 1463 24 000 2296 860 1551 26 000 2526 906 1639 28 000 2756 952 1727 30 000 2986 998 1815

Zdroj: Důvodová zpráva k novele

Pokud by navrhovaná koncepce valorizací platila už od letošního ledna, penze od roku 2024 by to paradoxně podle propočtů v důvodové zprávě zvýšilo o větší částku, než kolik by činily dle stávajících pravidel (a to dokonce ještě i před schválením novely, která snížila červnovou valorizaci).

Výše důchodu v lednu 2014 Stávající důchod (v Kč) Hypotetická výše důchodu v lednu 2024 bez již schválené úpravy letošní mimořádné valorizace (v Kč) Výše důchodu v lednu 2024 dle stávajících pravidel (v Kč) Výše důchodu v lednu 2024 dle navrhovaných změn (v Kč), kdyby platily už od letošního ledna 12 000 13 281 12 956 13 538 14 000 15 522 15 014 15 844 16 000 17 763 17 072 18 150 18 000 20 004 19 131 20 456 20 000 22 245 21 189 22 762 22 000 24 487 23 247 25 068 24 000 26 728 25 305 27 374 26 000 28 969 27 364 29 680 28 000 31 210 29 422 31 986 30 000 33 451 31 480 34 292

Zdroj: Důvodová zpráva k novele

Jaká jsou pravidla pro předčasné důchody

Změny se mají dotknout i odchodů do předčasného důchodu. V současnosti lze odejít do předčasné penze v 60 letech věku nebo 3 roky před dosažením důchodového věku podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, podle toho, která hodnota je nižší. Zároveň ovšem platí, že důchody přiznané před splněním podmínky důchodového věku jsou trvale sníženy. Míra krácení důchodu se odvíjí od počtu dní, které zbývají ode dne přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se důchod přiznává, do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Jinak řečeno, první čtyři 90denní období znamenají krácení předčasného starobního důchodu o 0,9 % výpočtového základu za každé období, páté až osmé období vedou k penalizaci o 1,2 % výpočtového základu za každé období a každé další období pak o 1,5 % výpočtového základu, vysvětluje důvodový zpráva s tím, že co se týče valorizace předčasných důchodů, platí stejná pravidla jako u běžných penzí.

Jurečka chce snížit motivaci odejít předčasně do důchodu

Nově MPSV navrhuje, aby se zkrátil maximální rozsah možného předčasného odchodu do důchodu na 3 roky. Dále ministerstvo plánuje zpřísnit a sjednotit koeficienty krácení za předčasnost, a to z důvodu omezení motivace předčasného odchodu z trhu práce do neaktivity. Každé započaté 90denní období by nadále mělo být penalizováno částkou odpovídající vždy 1,5 % výpočtového základu (už by se nepočítalo v prvních obdobích 0,9 % a 1,2 %). Zásadní je i to, že další podmínkou nároku na předčasný důchod má být získání pojištěné doby 40 let.

Dále by mělo dojít k vynětí procentních výměr trvale krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů. Vysoká inflace v uplynulých měsících přinesla vážné důsledky dosavadního nastavení valorizačního mechanismu. Zároveň odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku, uvedl Marian Jurečka

Novela se nyní nachází teprve v připomínkovém řízení, přičemž navrhovaná účinnost změn je první den kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů ČR.

