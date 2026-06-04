Kamila si prošla drsným obdobím. Dnes staví komunitu, která pomáhá ženám růst

Hostem Podnikatel PLUS byla Kamila Bruknarová, jejíž cesta k vlastní firmě má k typickým startupovým příběhům z učebnic na hony daleko. Od hospitalizace s poruchou příjmu potravy a chvil, kdy jako čerstvá matka samoživitelka čelila existenční nouzi, se propracovala k vybudování respektované ženské konference a rozsáhlé komunity.
Co se dozvíte v článku
- Vědomé rozhodnutí místo apatie
- Konference, kde nikdo nestojí v koutě
- Od tisícovky na kafe k úspěšnému byznysu
- Společnost ženu stále vidí u plotny
- Z tanečního sálu až na jachtu
- Příběhy, které mají větší váhu než peníze
- Tip redakce: Igráček, Pribináček či Jar. Socialistické retro značky stále dobývají český trh
V otevřeném rozhovoru popisuje nejen své byznysové začátky doprovázené finančními propady, ale i to, jak se úspěšně učí delegovat práci, proč vsadila na organický dosah na LinkedInu a s jakými systémovými překážkami musí podnikající matky v Česku stále bojovat.
Vědomé rozhodnutí místo apatie
Dnes pomáháte ženám budovat sebevědomí a úspěšné podnikání. Váš vlastní začátek byl ale extrémně náročný. Kde se ve vás v tom nejtemnějším bodě vzal impuls nepropadnout apatii a začít tvořit něco vlastního?
Vždycky jsem byla člověk, který se potřeboval realizovat sám za sebe. Byla jsem sice několikrát zaměstnaná, ale ověřila jsem si, že musím jít vlastní cestou. Tato touha ve mně byla odjakživa. Navíc jsem tehdy byla se synem sama doma, neměla jsem možnosti hlídání ani časovou flexibilitu, takže nechat se někde zaměstnat pro mě bylo nereálné. Nejsem typ, který by dokázal pracovat bez vidiny kariérního růstu nebo jen pro peníze, bez vnitřního naplnění. Proto byla volba jasná, jít cestou vlastního podnikání.
Vydala jste se na nejistou dráhu volné nohy. Bylo tehdy podnikání volbou z nouze, nebo vědomým rozhodnutím vzít život stoprocentně do vlastních rukou?
Bylo to stoprocentně vědomé rozhodnutí. Dlouho jsem nad tím přemýšlela a hledala správnou cestičku. Zvažovala jsem, zda se raději částečně nenechat zaměstnat a k tomu tvořit něco svého. Vzhledem k tomu, že moje kapacity byly tehdy velmi omezené, jsem se nakonec rozhodla vložit sto procent energie výhradně do svého vlastního projektu.
Kde jste pro svůj projekt hledala inspiraci? Inspirovala jste se v zahraničí, nebo jste sama navštěvovala podobné akce?
Navštívila jsem několik akcí pro ženy a na každé z nich mi něco vadilo. Nejsem člověk, který jen tak zničeho nic osloví cizího člověka s otázkou, jak se má a co dělá. Potřebuji k tomu jasný rámec, takže mi tam chyběl řízený networking. Zároveň to pro mě byly masové akce a já masové události nemám ráda, přijdou mi neosobní a nemají pro mě takový význam. Proto jsem se rozhodla jít komornější cestou. Ohlasy jsou zatím velmi pozitivní a potvrzuje se mi, že neplatí pravidlo „čím větší akce, tím kvalitnější“.
Jak se vám na úplném začátku podařilo oslovit první účastnice a dostat je na úvodní konferenci? Pomohly vám osobní kontakty, nebo sázka na placenou reklamu?
Celý projekt buduji organicky. Do placených reklam jsem investovala maximálně stokoruny. Před první akcí jsem hodně komunikovala na LinkedInu, i když jsem tam tehdy měla minimální dosah, v podstatě nulu. Přesto se mi tam podařilo vykomunikovat první kontakty. Skvěle mi zafungovalo také promo video, které jsem sdílela formou spolupráce. Díky tomu se o mně dozvídalo stále více lidí.
Konference, kde nikdo nestojí v koutě
Váš projekt nese název SHEBUILD. Představte nám ho. Čím se zabývá a jak konkrétně pomáhá?
Úplně první myšlenkou bylo vytvořit odpolední akci pro ženy, setkání, kde si popovídají, seznámí se a třeba navážou spolupráci. Sama jsem po dlouhé izolaci od lidí cítila silnou potřebu zapojit se do ženského kolektivu. Uvědomila jsem si, že my ženy s dětmi se potřebujeme navzájem mnohem více podporovat.
Jak byste vlastně svůj projekt nejlépe definovala? Jde o podnikatelskou akci, networking, nebo o něco jiného?
Vnímám to a komunikuji jako ženskou konferenci. Pod pojmem konference si představuji funkční mix všech možných aktivit: networking, praktické přednášky, fashion show a doprovodný program. To k nám sedí nejvíc.
Co je přesným obsahem těchto setkání?
Naše akce kombinují několik struktur, které si pod ženskými eventy můžete představit. Nabízíme praktické přednášky na témata od zdraví přes marketing až po energy management. Klíčovou částí je řízený networking, kde má každá účastnice prostor se představit a potká se s každou další ženou v sále. Je to forma, kdy nikdo nestojí v koutě a pro všechny je to efektivní. Mám od lidí zpětnou vazbu, že z našich akcí reálně vznikají obchody a spolupráce, což mi dává obrovský smysl. Vždy se snažím přidat i nějaký bonus navíc, například tombolu nebo módní přehlídku. Je to pro ženy zážitek, ale zároveň je to byznysově zaměřené.
Pro ženy je to tedy možnost uvolnit se z náročného osobního či profesního života a zároveň profesně i osobně vyrůst díky novým informacím?
Určitě, je to přesně tak. Akce jsou zaměřené na to, aby se ženy propojily prostřednictvím networkingu. Často k nám ale chodí i ženy, které se nacházejí ve složitější životní situaci, ať už řeší náročnou fázi růstu své firmy a potřebují inspiraci a know-how, nebo se potýkají se zdravotními problémy. Na téma zdraví se totiž také zaměřujeme, což SHEBUILD výrazně odlišuje od ostatních podnikatelských akcí pro ženy.
Vystupují na přednáškách výhradně ženy, nebo mají na tyto akce přístup i muži?
Naše akce jsou pro ženy a přednášející jsou většinou také ženy. Moje v pořadí druhá akce, která se sice úplně nepodařila, byla otevřená i pro muže, i když přítomnost mužů nebyla důvodem neúspěchu, tam se sešlo více jiných faktorů. Mužům jsou ale dveře otevřené. Například na nejbližší konferenci bude jeden z přednášejících právě muž.
Od tisícovky na kafe k úspěšnému byznysu
Slovo komunita je dnes populární buzzword, ale uživit z ní projekt bývá nesmírně těžké. Jak vypadaly byznysové začátky SHEBUILD?
Nazvat to byznysovými začátky by bylo nadnesené. Byla jsem ráda, když první akce pokryla náklady. Pokud mám mluvit úplně upřímně, skončila jsem v plusu možná tak tisíc korun na kávu. Byla to pro mě ale obrovská nová energie and impuls. Bavilo mě to a dělala jsem to z čisté radosti. To, že to ekonomicky absolutně nedávalo smysl, je druhá věc. S dalšími akcemi už jsem nad tím samozřejmě přemýšlela jinak. Druhý event byl bohužel absolutní propadák, kde jsem doplácela několik desítek tisíc korun. Nepovedly se prostory, byla tam zima a nedopadlo to dobře. Účastnice sice měly pozitivní ohlasy, ale věděla jsem, že takhle to dál nepůjde. Až třetí akce mě dostala do velmi dobrého plusu. Velkou zásluhu na tom má jeden člověk, se kterým jsem zkonzultovala udržitelný model fungování, který dává smysl mně i účastnicím. Ten mi tehdy nesmírně pomohl.
Ze začátku šlo tedy spíše o psychologickou potřebu setkávání než o plán na okamžitý výdělek?
Přesně tak. Zároveň jsem ale věděla, že si nemůžu dovolit být dlouho bez příjmu, takže jsem aktivně hledala způsoby, jak projekt nastartovat. Radost a dobrý pocit jsou super, ale složenky vám samy o sobě nezaplatí.
Pokud je pro vás klíčový organický dosah, které sociální sítě vám v současnosti fungují nejlépe pro oslovování nových účastnic?
Instagram je pro mě stále důležitý, vnímám ho jako naši výkladní skříň, kterou si udržuji a lidé mě tam sledují. Naším hlavním tahounem a největším zdrojem klientů je ale momentálně LinkedIn. Tam máme nejširší a největší cílovou skupinu.
Společnost ženu stále vidí u plotny
Jaký je věkový průměr žen, které se na vašich konferencích potkávají?
Věkový průměr se pohybuje přibližně mezi 35 a 45 lety.
Když s těmito ženami mluvíte v kuloárech, s jakými problémy a potřebami na konferenci nejčastěji přicházejí?
Chodí k nám hodně žen, které si prošly opravdu těžkými životními fázemi. Nevím, zda takové ženy podvědomě přitahuji tím, že jsem to sama neměla jednoduché. Každopádně jsou to neskutečně silné osobnosti. Většinou řeší buď růst své firmy, spousta z nich už má úspěšné a kvalitní základy, ale chybí jim inspirace. Nebo hledají ty správné lidi okolo sebe. Celé to podnikání jim stojí právě na kontaktech. Takže hledají hlavně lidi a inspiraci.
Když se vrátíme k vašim začátkům, co považujete za největší systémovou překážku pro matky, které chtějí v České republice začít podnikat?
Pokud opomenu finanční stránku, která je ze strany systému v bídném stavu, vidím největší problém v nastavení celé společnosti. Žijeme v 21. století a člověk by čekal větší posun. Částečně se to možná mění, ale stále je zde hluboko zakořeněný vzorec, že žena má být doma s dítětem, navařeno a uklizeno. Pokud se chce realizovat i v jiných oblastech života, občas se setkává s kritikou. Ve firmách navíc ženy ve vedení stále nejsou běžným standardem a obecně je pro nás těžké získat si respekt.
Čím si to vysvětlujete? Je to stále důsledek starého systému?
Ženy jsou bohužel stále vnímány jako ty slabší, které nemají dostatek odolnosti, schopnosti rychle se rozhodnout nebo přirozeného respektu. Samozřejmě to tak není, ale toto vnímání přetrvává v mnoha firmách i u lidí kolem mě. Týká se to hlavně korporátního světa. Start-upy jsou už mnohem dynamičtější, flexibilnější a jdou s dobou, ale v korporátech ty staré vzorce stále silně cítím.
Vaše hlavní působiště je v Praze. Uvažovala jste o expanzi do dalších větších měst, jako je Brno, Ostrava, České Budějovice, Hradec Králové nebo Ústí nad Labem?
Správně jste zmínil Brno, tam se chystáme už letos v září. Sama pocházím z Vysočiny, z Jihlavy, a ráda bych udělala akci i tam, ale obávám se, zda by byl dostatečný zájem. Lidé jsou tam nastavení trochu jinak, což nemyslím nijak zle. Brno je ale v září jasný plán.
Dojíždějí za vámi ženy do Prahy i z jiných koutů republiky, protože je projekt natolik zaujal?
Ano, jezdí k nám ženy například ze Zlína nebo z Ostravy. Teď na nejbližší akci dorazí z Ostravy dokonce ženy s lehčím handicapem. Toho si nesmírně vážím, že jim účast za to stojí.
Z tanečního sálu až na jachtu
Kolik akcí měsíčně aktuálně pořádáte a jaké formáty nabízíte?
Větší konferenci pro 50 až 70 žen pořádám jednou za dva měsíce. Mezitím ale v průběhu měsíců běží pravidelné akce, jako je networking ve wellness nebo v tanečním sále. Jelikož jsem vystudovaná baletka a tanečnice, mám k tomu blízko a balet jsem i učila. Pořádám takzvaný „baletní workout v lese“, jsou to letní akce s přesahem, kde spojuji cvičení, dechový workshop, networking a neformální posezení u prosecca a matchy. Aktuálně zkoušíme i úplně nový formát, kterým je networking na jachtě. Zkouším zkrátka různé varianty.
Propojujete tedy volnočasové zážitky s byznysovým networkingem?
Přesně tak. Chci, aby to bylo pro ženy užitečné, ale zároveň maximálně příjemné.
Znamená to, že klasický networking v sterilním konferenčním sále podle vás tolik nefunguje a netradiční prostředí je lepší?
To si nemyslím. Klasický networking v konferenčním prostředí funguje skvěle a podle mě vůbec nejlépe, ostatně ho sama pořádám. Je ale fajn to občas proložit volnější, neformální atmosférou, která lidem pomůže se uvolnit. Každému vyhovuje něco jiného. Někdo preferuje oficiální konferenční prostředí, jiný zase uvolněnější formát.
Projekty postavené na silné komunitě často stojí a padají s osobností zakladatele. Jak se vám daří delegovat práci, abyste nebyla nejužším hrdlem celého projektu?
Delegování je pro mě stále velký kámen úrazu a teprve se mu učím. Trpím klasickým syndromem zakladatele. Mám pocit, že si všechno udělám nejlépe sama, což je samozřejmě hloupost. Jsem ale na dobré cestě. Už úspěšně spolupracuji s externisty na marketingu, sociálních sítích a tvorbě obsahu.
Zvládáte organizaci akcí stále sama, nebo už budujete stabilní tým? Jaké jsou vaše plány pro budoucí růst?
Tým v pravém slova smyslu ještě nemám, ale už to není čistá one woman show. Spolupracuji s externistou na marketingu and technické stránce, což zahrnuje pro mě klíčový mailing. Na samotných akcích mi pomáhají dvě až tři hostesky a člověk, který má na starosti networking. Pokud chci ale projekt někam posunout, stabilní členové týmu jsou do budoucna nutností. V nejbližší době plánuji přijmout asistentku na administrativu a také někoho na produkci.
Hodláte v budoucnu počet akcí zvyšovat, nebo chcete zachovat komornější formát, abyste měla vše plně pod kontrolou?
Ráda bych si udržela formát, který je pro mě dlouhodobě udržitelný. To znamená jednu, maximálně dvě menší akce měsíčně a větší konferenci jednou za dva měsíce. Lidé pak nejsou zahlcení a mně se projekt lépe komunikuje. Navíc spouštíme online členství SHEBUILD, což se bude s osobními akcemi skvěle doplňovat. Ženy tak budou v kontaktu i mezi jednotlivými eventy.
Takže to bude nějaká online platforma, která by komunitu ještě více podpořila?
Ano, to je právě to chystané členství. Ženy v něm získají nejen zvýhodněné ceny na všechny eventy SHEBUILD, ale také online podporu ve formě workshopů zaměřených na zdraví, komunikaci, rétoriku nebo finanční mindset podnikatelek. Bude to prostor, kde se mohou propojovat, sdílet své poptávky, nabídky a spolupracovat.
Příběhy, které mají větší váhu než peníze
Máte po několika úspěšných akcích v šuplíku konkrétní příběhy žen, které se díky vaší konferenci posunuly v osobním nebo profesním životě?
Určitě. Napadá mě jedna žena, která s námi jezdí už od úplně prvního eventu. Původně pracovala ve zdravotnictví a díky naší akci založila vlastní platformu a projekt pro propojování lékařů a zdravotních sester. Je to projekt s obrovským přesahem a smyslem. Vím, že by k tomu možná dospěla i bez nás, ale trvalo by jí to mnohem déle.
Přinášejí vám tyto příběhy osobní radost z toho, že pomáháte nastartovat kariéru a růst jiných žen?
Obrovskou. Jsem velmi empatický člověk a vidět takový reálný posun je pro mě víc než všechny finance světa. Může to znít jako klišé, ale mám z toho neskutečně radost.
Co byste na závěr vzkázala všem ženám, které čtou tento rozhovor a uvažují o posunu ve svém životě? Nad čím by měly na základě vašich zkušeností přemýšlet?
Z vlastní zkušenosti bych jim vzkázala, že názor okolí na to, co děláte, je naprosto nepodstatný. Řiďte se výhradně tím, co cítíte vy samy. Já sama jsem kvůli ohledům na názory ostatních dlouho stála na místě, a přitom jsem mohla být už mnohem dál. Nenechte se semlít svým okolím, to je podle mě klíč ke všemu.
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