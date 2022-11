Kdy lze využít slevu na manželku a co vše zahrnuje příjem 68 000 Kč?

Podmínky pro uplatnění slevy

Zákon o daních z příjmů definuje, za jakých podmínek je možné uplatnit slevu na manžela nebo manželku. Musí se jednat o manžela nebo manželku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období.

Zákon o daních z příjmů v § 21e definuje, kdo je považován pro účely zákona o daních z příjmů za manžela a manželku a co je rozuměno společně hospodařící domácností. „Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.“

Pokud se jedná o manžela, kterému je přiznán nárok na ZTP/P, je sleva dvojnásobná. Zákon o daních z příjmů dále definuje, co je a co není počítáno do vlastního příjmu manželky. Také stanovuje, že pokud manželé mají majetek ve společném jmění manželů, do vlastního příjmu manžela se nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

V případě, že poplatník uzavře manželství v průběhu zdaňovacího období, uplatní se sleva na manžela nebo manželku poměrně za tolik měsíců, ve kterých byly k 1. dni kalendářního měsíce splněny podmínky pro uplatnění slevy. To samé platí v případě, kdy dojde k rozvodu manželství.

Jak slevu uplatnit?

Na rozdíl od slevy na poplatníka, kterou může poplatník uplatňovat měsíčně (pokud je zaměstnaný), slevu na manželku či manžela mohou poplatníci uplatnit jednou za rok. Pokud bude slevu uplatňovat zaměstnanec, který nepodává daňové přiznání, uplatní slevu v rámci ročního zúčtování daně provedené zaměstnavatelem.

V případě, že poplatník není zaměstnancem anebo si z jiných důvodů podává daňové přiznání, uplatní se sleva na manželku v rámci podaného daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.

Nezapomeňte doložit čestné prohlášení manžela

Aby mohla být sleva uplatněna, musí být doloženo tzv. čestné prohlášení. Pokud bude sleva uplatňována v rámci ročního zúčtování daní, doloží se čestné prohlášení zaměstnavateli. V případě, že si poplatník zpracuje daňové přiznání, bude čestné prohlášení přílohou podaného přiznání.

Čestné prohlášení by mělo obsahovat informaci o manželovi nebo manželce, na kterého je sleva uplatňována. A to jméno a příjmení, rodné číslo, místo bydliště a podpis s vyznačením data. Součástí čestného prohlášení je prohlášení, kde manžel, na kterého je sleva uplatňována, potvrzuje, že příjmy za zdaňovací období, na které je sleva uplatňována, nebyly vyšší než 68 000 Kč v návaznosti na ust. § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Pokud je sleva uplatňována na manželku nebo manžela, který je držitelem průkazu ZTP/P, musí být doložena také kopie průkazu.





Co se zahrnuje do příjmu manželky?

Zákon o daních z příjmů negativně vymezuje, co není považováno za vlastní příjem manžela nebo manželky. „Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem9a), státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření4a) a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), který je od daně osvobozen podle § 4.“

Pozor tedy na to, že do příjmů se zahrnují zejména příjmy z podnikání, nájmu a ze zaměstnání. Příjmy ze zaměstnání se posuzují nikoli v čisté (vyplacené) mzdě, ale v hrubých částkách. Do příjmů se také zahrnují příjmy osvobozené od daně, důchody, dávky nemocenského pojištění, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, ošetřovné nebo podpora v nezaměstnanosti.

Započítává se do příjmu příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč?

Finanční správa vydala informaci pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě ve výši 5000 Kč.

Generální finanční ředitelství upozorňuje na skutečnost, že jednorázový příspěvek na dítě náleží dítěti, které je podle zákona účastníkem řízení, o jehož nároku na příspěvek se rozhoduje. Jednorázový příspěvek na dítě tak nebude započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké podmínky musí být splněny pro uplatnění slevy na manžela?

Musí se jednat o manžela nebo manželku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti , pokud nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období. Obě podmínky musí být splněny.

Započítává se jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč do vlastního příjmu?

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč se nezapočítává do vlastního příjmu manžela/manželky.