Když se dárky objednávaly tajně v práci. Přinášíme příběh Cyber Monday

Jak napovídá název Cyber Monday, jeho původním cílem bylo podpořit internetové nakupování. Koná se první pondělí po Dni díkuvzdání, zpravidla na začátku prosince, a letos tedy 1. prosince.
Co se dozvíte v článku
Historie Cyber Monday
Termín Cyber Monday se poprvé objevil v tiskové zprávě internetové stránky Shop.org s titulkem „Kybernetické pondělí se stává největším dnem roku pro online nakupování“ („Cyber Monday becomes the biggest online shopping day of the year.”), a to dne 28. listopadu 2005. Za autory pojmu jsou považováni Ellen Davisová z Národní federace maloobchodníků a Scott Silverman ze společnosti Shop.org. Scott Silvermann k tomu v rozhovoru pro EMARKETER uvedl, že netušili, že se o to budou média tak zajímat.
Zprávu jsme rozeslali asi týden před Cyber Monday a The Wall Street Journal o tom napsal článek. Od té chvíle se to jen nabalovalo. Zbytek médií se příběhu chopil, dodal.
Uvádí se, že za vznikem pojmu stojí výzkum z roku 2004, který ukázal, že jedním z největších dnů pro online nakupování v roce bylo právě pondělí následující po Dni díkůvzdání. Maloobchodníci si také všímali, že nejvýznamnější období pro nakupování připadalo na 5. až 15. prosince.
Název Cyber Monday také vznikl z pozorování, že se Američané po oslavách Dne díkuvzdání s blízkými a také po nákupech v kamenných prodejnách, v pondělí v práci vraceli k rychlému připojení a na internetu si kupovali, co se jim líbilo. Tehdy měli doma pomalý internet a využívali právě mnohem lepšího připojení v zaměstnání. Dalším důvodem bylo, že se jim v práci nikdo z blízkých nemohl dívat přes rameno.
Na začátku byl i dobrý skutek
Scott Silverman v rozhovoru popisuje, že kromě vymyšlení názvu Cyber Monday tehdy založili také web CyberMonday.com. Přibližně ve stejnou dobu zemřel člen jejich týmu Ray Greenly a Silvermana napadlo, že by mohl z Cyber Monday udělat partnerský web, vzít partnerské provize a vložit je do stipendijního fondu. Díky tomu by mohli poskytovat pomoc se školným studentům, kteří se věnují kariéře v e-commerce a obchodě.
Maloobchodníci se k tomu přidali a umístili své propagační akce na CyberMonday.com a vybralo se několik milionů dolarů.
Ray byl v komunitě opravdu milován, takže udělat něco, co nese jeho jméno po mnoho let, je dnes rozhodně to, na co jsem nejvíce hrdý, přiznává Scott Silverman.
Hlavní cíl akce
Nejen díky termínu Cyber Monday souvisí s Černým pátkem, kdy po Dni díkuvzdání obchodníci přicházejí s unikátními slevovými akcemi. Oba dny spojuje, že jejich cílem byl způsob, jak zvýšit prodej během svátečního období mezi listopadem a prosincem v období před Vánoci. Black Friday býval spojován s výprodeji v kamenných obchodech a Cyber Monday oproti tomu s akcemi v rámci online nakupování.
Ve prospěch Cyber Monday začal hrát chaos a velké davy spojené s Černým pátkem. Díky tomu řada lidí začala čekat na on-line akce a upřednostňovala je tak před návštěvou prodejen. Jak je zmíněno výše, roli hrál také návrat lidí do práce po víkendu následujícím po Dni díkůvzdání. Na oblibu Cyber Monday měl vliv také koronavirus, kdy obecně stoupá obliba on-line nákupů.
Rozšiřování po světě
Cyber Monday má tedy původ ve Spojených státech, ale podobně jako Black Friday se rozšířil do mnoha států světa, včetně těch, kde se neslaví Den díkuvzdání. Například v Belgii se slaví od roku 2016, v Chile od roku 2011 a ve Francii už od 2008. Za vznikem v cizích zemích často stály místní organizace zaměřené na e-commerce. V Německu Cyber Monday poprvé v roce 2010 použila společnost Amazon. Japonská odnož Amazonu tento nákupní svátek slaví od roku 2012.
V Austrálii si chtěli v roce 2012 udělat obdobu Cyber Monday v podobě akce nazvané „Click Frenzy“. Tehdy však mnoho webových stránek havarovalo, nebo mělo problémy se servery a podobně. V některých státech, jako například na Novém Zélandu netrvá Cyber Monday jen jeden den, ale celý pracovní týden, tedy od pondělí do pátku.
Důležitý den pro obchodníky
Obchodníci berou tedy Cyber Monday na vědomí a mnozí z nich v tento den nabízí výrazné slevy na své produkty nebo online služby. Je to další z příležitostí, jak zvýšit prodeje, získat nové zákazníky a zbavit se přebytečných skladových zásob. Díky rozvoji on-line nákupů jsou v rámci Cyber Monday zaznamenávána rekordní čísla prodejů s tím, že většina z nich je uskutečněna prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů.
Slevy na Cyber Monday jsou v různých kategoriích produktů a každý si v nich může najít to své. Mezi nejoblíbenější a nejčastěji nakupované položky patří ty z kategorie elektronika, oblečení a hračky, ale v nákupních košících nechybí ani sportovní vybavení nebo videohry.
Jak uvádějí statistiky na webu Exploding topics, loni během Cyber Monday nakoupilo 197 milionů Američanů a celkem utratili 13,3 miliardy dolarů. To oproti roku 2023 představovalo nárůst o 7,3 %.
Úrodná půda i pro podvodníky
Zvýšené prodeje během Cyber Monday jsou spojené také s bezpečností. Útočníci toto roční období spojené se slevovými akcemi využívají ke krádeži osobních a finančních údajů prostřednictvím různých typů útoků. Spotřebitelé si tak musí dávat pozor na potenciální podvody a dodržovat bezpečné návyky při on-line nákupech. Je dobré si před nákupem vždy zkontrolovat webové stránky, používat bezpečné platební metody nebo si například kontrolovat své bankovní transakce. Odborníci obecně doporučují, aby byli lidé skeptičtí, ověřovali a chránili se.